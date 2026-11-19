Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 19 novembre 2026

Ariete

Mercurio e Luna sono nella parte invisibile del vostro cielo, ma sollecitano la vostra intelligenza e senso per gli affari. Più concentrati e tranquilli, farete una buona impressione a chi vi interessa per affari, vi saranno aperte nuove porte. Quale che sia l’argomento o situazione di cui non volete parlare uscirà allo scoperto. Grazie alla forza che avete ritrovato dopo tante vicissitudini, forse questo è il giorno giusto per buttare fuori tutto. Vivete un amore grande.

Toro

Luna dolce, buona, filantropa. Anche Nettuno vi rende altruisti e pronti ad occuparvi degli altri. È un aspetto che affascina e fa sognare, ma realizza poco. Guardatevi da progetti utopici, traguardi irraggiungibili, proseguite sulla strada delle reali possibilità, come del resto nel vostro stile. Venere in Bilancia oggi è molto buona per il lavoro, irradia una luce benefica anche per l’amore. Quando ritornate a casa confidatevi con i figli, chiedete spiegazioni. Anche voi avete qualche difetto.

Gemelli

Sono in arrivo buone notizie, ma forse non oggi, siete ancora immersi nelle onde della Luna in Pesci, influsso che si presta però per qualche controllo specialistico. Voi, come tutti, avete qualche difetto, ma possedete un pregio che non hanno tutti: la gente non si annoia mai in vostra compagnia. Anche il coniuge, dopo che lo portate all’esaurimento, alla fine si mette a ridere. Se non resistete al lavoro, via subito. Amore di fuoco, ma se uno dice che non ha tempo, significa che non vuole.

Cancro

Luna in Pesci ricorda il mare di quest’estate, o altre estati della vostra vita, ma Saturno ricorda che è autunno. Conoscendo il rapporto privilegiato che voi avete con la Luna, possiamo prevedere anche sorprese sia dalla famiglia e sia al lavoro. Mercurio ancora in Scorpione è una ottima presentazione per il lavoro e gli affari. Cercate di fare provviste per l’inverno, insegnate ai figli disciplina ed educazione. Ha ragione il coniuge di rimproverarvi, questa Venere rende nervosi.

Leone

Tanta acqua nel cielo di fine novembre, smorza il vostro famoso fuoco, ma oggi lo dovete tenere acceso e illuminare con la sua fiamma l’amore meraviglioso che avete la fortuna di vivere. Dimenticate le discussioni, lasciate parlare la persona cara perché Mercurio non è buono per voi, passerete un momento bellissimo con questa Luna in Pesci. Andrà ancora meglio quando sarà in Ariete, combinazione fortunata con il vostro Giove, forse avrete fortuna al gioco, in amore certamente.

Vergine

Almeno voi, segno razionale, cercate di restare seri, fuori dalle correnti. Non solo correnti d’aria che non vi fanno mai bene, ma correnti nella vita sociale e lavorativa. Siete voi il vostro partito! Non è facile per voi sopportare la Luna quando transita in Pesci, irritante per la vostra pelle e per il vostro umore. Oggi provoca pure guerre coniugali, ma che non durano più di 24 ore. Organizzate qualcosa di diverso, tenero e passionale insieme, per il vostro amore.

Bilancia

Non dovete pensare che Saturno ce l’abbia solo con voi. Diciamo, al contrario, che dimostra un interesse particolare, per come sapete reagire alle difficoltà, come lavorate, come risparmiate - il pianeta infatti è un fanatico del risparmio. Oggi approfittate della Luna in Pesci per un controllo della digestione, dita dei piedi legnose e indurite, fate fatica a indossare le scarpe. Muovetevi di più all’aria aperta, se volete sembrare giovani anche all’esterno, dentro siete fanciulli.

Scorpione

Mercurio simboleggia la mente concreta, senza non è possibile capire il significato di un’esperienza, simboleggia la capacità di analisi. È un errore sottovalutare la sua importanza, cosa che voi non farete, ma dovete stare attenti all’aspetto di Nettuno - tende verso il sogno. Però avete ragione, in amore bisogna anche sognare. I rapporti si colorano di speranza. Una speranza fiduciosa, credete all’altra persona e a voi stessi. Anche nella professione molto bene.

Sagittario

Madre e figlie, padri e figli. Luna in Pesci è in contrasto con il vostro segno, ma il suo rimprovero arriva al momento giusto, prima dell’inizio della vostra stagione il 22; pretende più attenzioni per la vita in famiglia. È molto vicina alle coppie di innamorati che stanno progettando una vita insieme già quest’autunno o il prossimo anno. Chi si trova solo sotto questa pioggia che scende giù, una occasione irripetibile per vincere alla lotteria organizzata da Venere e Giove. Amore!

Capricorno

Proseguite sicuri e decisi sulla strada delle novità, Marte vi dà la possibilità di liberarvi delle situazioni passate che ancora si mettono tra voi e l’obiettivo che volete raggiungere. Saturno dice che il traguardo sarà raggiunto, con fatica ma sarà raggiunto. Siete vicini a un capolavoro nella vita professionale. Luna è ancora in Pesci molto delicata, femminile, sensuale. Mercurio è come un adolescente e voi siete così vivi, così giovani, così attaccati alla persona che sa seguirvi.

Acquario

La settimana finisce con un trigono che interessa anche la vita sentimentale: Urano, vostro geniale pianeta, in aspetto diretto con Venere che transita nel segno delle distanze, del lontano, che è la Bilancia. Chissà dove vi porteranno le stelle del 2027, oggi potete già fare un pensiero, un progetto mentale che poi spiegherete quando Marte sarà in Vergine, la prossima settimana. Le emozioni che provate oggi non hanno nulla a che vedere con l’atmosfera nell’ambiente di lavoro.

Pesci

Fidanzatevi ufficialmente, se avete già qualcuno al vostro fianco. Rinnovate una promessa d’amore. Innamoratevi ancora e dimenticate le passate delusioni. Insomma, sotto la vostra splendida Luna che vi porta verso il finale di novembre, voi dovete pensare prima di tutto al vostro cuore. Giove è nel segno del cuore, Leone, Venere è nel segno della coppia, Bilancia. È fatta! Nel lavoro dovete concentrarvi e mostrare il massimo di voi stessi, nessun pianeta contro!