Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 18 novembre 2026

Ariete

Nettuno, pianeta dei sogni, unisce il suo influsso a quello della romantica Luna in Pesci, il giorno riceve un bel respiro d’amore. Avete proprio bisogno di una pausa distensiva, visto che riprendono riscontri professionali, però avrete alla fine maggiori entrate. Anche l’odierno aspetto di quadratura Sole-Giove produce energia per andare avanti con le cose che desiderate, purché ci sia senso di disciplina. Il guadagno non deve diventare un’ossessione, chiarite malintesi privati.

Toro

Cercate di vivere semplicemente, senza complicazioni psicologiche. Sono già abbastanza irrequieti i rapporti con le persone del vostro ambiente, Plutone chiede quando troverete il coraggio di reagire, se non proprio di rompere con certe persone. Qualche conflitto anche nell’ambito familiare e questo è dovuto alla quadratura diretta tra Giove e Sole, aspetto che invita alla cautela nella salute -predisposizione alla buona tavola e quindi all’accumulo di grassi.

Gemelli

Ieri, Luna in Acquario, puntata il riflettore su orizzonti lontani, che saranno raggiunti prima di quanto voi stessi possiate immaginare. Oggi transita in Pesci e costringe di vedere la realtà del mondo vicino, l’ambiente professionale e anche la situazione domestica che è meno perfetta di quanto fa pensare Giove in Leone, aspetto che mette in primo piano i rapporti con le persone vicine, fratelli e figli in particolare. Tutte le vostre azioni positive avranno un effetto positivo.

Cancro

Luna entra in Pesci, aspetto fortunato con Mercurio in Scorpione, che si aggiunge ad altri aspetti molto positivi per la vostra attività nel mondo esterno e le iniziative, le decisioni, i cambiamenti che intendete fare nel vostro privato. La ruota della fortuna gira a vostro favore, oggi e domani sono i giorni più ricchi della settimana, ottime occasioni durante i viaggi insieme agli amici. Amore decisamente erotico, siete amati ma non ve lo dimostrano a parole. No alla gelosia.

Leone

Certo che non manca il fuoco interiore, Marte e Plutone risvegliano i vulcani (passionali nel vostro caso) ma anche i vulcani hanno le loro nevi, nel lavoro dovete per prima sciogliere le incomprensioni con collaboratori, soci. Mentre diventa romantica la Luna per l’amore, oggi nasce un aspetto che richiede la massima attenzione nei rapporti con le autorità e le istituzioni, Giove nel segno, in contrasto diretto con il Sole. Noie piuttosto forti per chi svolge importanti ruoli nella società.

Vergine

Luna va in Pesci, sarà due giorni in opposizione al vostro segno e recherà disturbi alquanto antipatici con alcuni collaboratori e di mezzo ci andrà in qualche modo anche il coniuge. Considerando la tensione nervosa già piuttosto alta, provocata da Urano che estende i suoi tentacoli di disturbo verso l’ambiente dove cresce il vostro successo, non mancheranno scenate nemmeno nella vita privata. Saturno va ascoltato, pretende un lavoro lento e sempre guardingo.

Bilancia

C’è tutto nel vostro cielo, manca solo un po’ di allegria da parte vostra, ma se ci sarà qualche momento critico significa che ci sono delle ragioni. Per quanto possa essere stressante, severo e intransigente, Saturno è pur sempre un maestro da seguire. Sono gli altri che vi devono temere, ritrovate quindi il vostro sprint, la sicurezza è il fascino personale, non fatevi condizionare nemmeno dall’amore. Si dice in giro che l’amore fa di voi quello che vuole.

Scorpione

Ormai conosciamo tutti la Luna, ogni due giorni cambia - ieri stressante al massimo, oggi languida nel mare dei Pesci. Non giurare sulla mutevole Luna, diceva Giulietta al suo Romeo, oggi però spetta a voi non giurare in nessun caso, nei rapporti privati e nelle questioni di lavoro e affari. Potrebbe rivelarsi un giorno molto importante per il vostro successo nel mondo esterno, ma siete messi alla prova dal quadrato Sole-Saturno, transito impegnativo per i rapporti con le autorità.

Sagittario

Luna in Pesci mette nuovamente l’accento su quello che è da tempo il settore più volte agitato nel vostro oroscopo: famiglia, figli e dintorni. Qualche volta nascono anche vivaci discussioni con il coniuge, però gli si vuole bene lo stesso. Oggi c’è il rischio di superare i limiti di tolleranza, nei rapporti di collaborazione, ma avete anche il fermento per le novità molto positive sotto il profilo economico. Giove raccomanda bontà, Marte esuberanza passionale. Digestione laboriosa.

Capricorno

Strappate con forza quella piccola spina rimasta in un angolo segreto del vostro cuore, questa Luna in Pesci significa una piccola rinascita nei rapporti amorosi, ma bisogna allontanare qualche ricordo. Sono i ricordi, appunto, che talvolta non permettono un completo abbandono nel rapporto con l’altro sesso, ma siete voi che insistete, non gli altri. Un giorno da incorniciare d’argento, per quanto riguarda la riuscita in affari e nel lavoro, Giove porta fortuna.

Acquario

Se siete poeti e artisti, Nettuno vi dà ispirazioni bellissime, ma se dovete trattare questioni materiali - cosa molto probabile - la situazione è abbastanza complicata. Sono stati troppo intensi gli ultimi due giorni, adesso ne risente il fisico e la salute, soprattutto a causa della difficile quadratura tra Giove e Sole, entrambi in due punti importanti per il successo o per le cause legali. Qualcosa di irreale, avrete la sensazione di aver già vissuto un giorno così.

Pesci

È molto buona questa Luna di novembre, nel segno oggi e domani, fase crescente che significa crescita professionale ed esistenziale per voi sostenuti praticamente da tutti i pianeti. Tuttavia dobbiamo anche chiamare alla cautela nella salute, perché oggi è molto forte l’influsso di Giove in Leone, che è il vostro settore di buona forma. Ma questo è anche una delle combinazioni astrali migliori per ottenere un incarico, facilitazioni, affari, vincere una causa.