Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 2 ottobre 2026: tutti i segni

oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 2 ottobre 2026.

Ariete

Esagerati nelle manifestazioni di affetto e di amore, naturalmente gelosi ma anche divertenti, simpatici, persino autoironici. Il merito di questo cambio degli stati d’animo, da un giorno all’altro, è prima di tutto Giove e Marte in magnifico aspetto, ma oggi a loro due si associa anche la Luna ancora in quel segno istrione che sono i Gemelli. Mercurio sa essere convincente quando parla d’amore e di affari, anche voi sapete essere convincenti con personaggi utili.

Toro

Luna molto scaltra in Gemelli, incide sulla vostra prosperità finanziaria. Le leggi che stanno programmando in alto non sono certo una novità che vi può far piacere, voi siete per natura dei cassieri, dovete avere il contante tra le mani per sentirvi sicuri e forse anche felici. Quando Venere e Marte in unisono sono opposti al vostro segno e provocano malumori nel matrimonio, cosa che non vi impedisce di fare un salto in banca e prelevare. Giove non indica sconfitte ma controversie legali.

Gemelli

Auguriamo alle persone sole di trovare sotto il cielo di ottobre l’anima gemella, voi innamorati decidetevi per il matrimonio, voi sposati ritrovate l’allegria. Nel segno ancora la prima Luna d’autunno, la più incisiva per il successo professionale e riuscita in affari, influssi particolarmente positivi per beni immobili, vertenze legali, assicurazioni. Le stelle del weekend sono tutte con voi, non mancate l’appuntamento con il destino. Possibilità di vincite al gioco.

Cancro

Mercurio nel punto più alto e più fortunato del vostro oroscopo apporta grande afflusso alla vostra mente e voi sentite il bisogno impellente di comunicarlo agli altri, parlate apertamente e sarete capiti anche da persone autorevoli. Con curiosità professionale, ma anche con un pizzico di incertezza, aspettiamo l’ultimo quarto di Luna domani nel vostro segno. Questa fase lunare è fredda, pone domande e pretende risposte. Non perdete tempo con le vostre divagazioni.

Leone

Luna in Gemelli suggerisce nuovi affari e nuove iniziative, ma l’influsso è troppo rapido per concludere tutto in blocco. Siete inclini a fare grandi progetti e a porvi mete lontane, ma in questo momento con Mercurio in aspetto critico, dovete prima riesaminare i traguardi che avete già raggiunto. Trascurate i dettagli e ignorate tutto quanto non si inquadra nelle vostre vedute grandiose. Riflettete fino a lunedì. Nel frattempo, rilassatevi insieme agli amici, solo quelli allegri.

Vergine

Luna negativa in Gemelli, ma poi sarà tutta un’altra cosa in Cancro, produttiva. Oggi armatevi di tanta pazienza se avete impegni professionali importanti, tenete presente che durante gli incontri sentirete una doccia fredda dall’altra parte, che non vuol dire niente. La gente ha bisogno del tempo per capire la validità di una proposta, Mercurio vi salva da qualche gaffe. Il coniuge è un capitolo a sé, si comporta come un commesso viaggiatore. Sintomi influenzali.

Bilancia

Possedete un fascino particolare sotto questa Luna d’ottobre, sapete sedurre come pochi, siete famosi proprio per questa qualità. Non siete ancora usciti dalla incertezza ma siete sicuri del vostro valore professionale e umano, protagonisti della scena avete successo nel mondo esterno. Ma anche la Luna balla, domani inizia una fase per voi non facile, ultimo quarto in Cancro può farvi perdere la prospettiva, meglio staccare oggi e non sentire più parlare di benzina.

Scorpione

Solo chi non vi conosce a fondo, resta sorpreso della vostra capacità di sopportare difficoltà e affrontare contrasti, che provocano esseri umani e non certo le stelle, che sono oggi presenti nel vostro segno. Venere, ne vogliamo parlare? Altri segni la temono quando è in Scorpione, esprime tutto il “veleno” del segno, ma solo quando è necessario. Oggi vi rende attraenti esteriormente, soprattutto per il modo di comportarsi, amabili, socievoli, divertenti.

Sagittario

Siamo ancora bloccati dalla Luna-Gemelli, e non vi possiamo dare il via libera. Non potete fuggire dalle responsabilità che avete in famiglia e nel vostro lavoro, le gambe sono fragili e c’è anche un po’ di raffreddore, tosse fastidiosa, allergie. Postumi di una ubriacatura passionale che risale ancora al plenilunio in Ariete, oggi non è quella giusta per cercare avventure, siate felici se il rapporto d’amore rimane quello di sempre.

Capricorno

Mercurio è un grande pensatore quando transita nel segno profondo dello Scorpione, assorbe perfettamente il carattere e la natura di Saturno, quindi utilissimo alla vostra carriera, scelta dello studio per i giovani, invenzioni affaristiche, contatti con gente originale e un po’ strana, ma che vi arricchisce. Venerdì ottimo anche per l’intervento di Urano, pianeta del futuro che si congiunge alla Luna in Gemelli. Marte incredibilmente positivo: battete il ferro che è caldo.

Acquario

Ieri, oggi e domani. Il nostro oroscopo vuole stimolare e spingere all’azione i tre segni d’aria che vivono la protezione di una doppia Luna in Gemelli, significa: se un progetto di lavoro, un affare, una transazione, non va in porto, c’è sempre una seconda possibilità. Approfittate di questa opportunità che vi prepara anche il vostro pianeta Urano, mettete un attimo da parte problemi o tormenti, e lanciatevi - anzi prendete il volo - verso le novità. Il mondo cambia.

Pesci

Il giorno inizia con Luna aggressiva, prendetevela comoda. Persino i giovani e innamorati di fresca data non sono tranquilli, figuriamoci i coniugi del segno che sono alle prese con questioni materiali non da poco. Una “specialità” della Luna in Gemelli: risveglia qualche vecchio problema nella salute, certamente stanca le gambe e le braccia, infiamma le vie respiratorie. Ma tutto questo, domani sarà solo un ricordo. La fortuna e l’amore saranno di ritorno, Giove-Venere.