Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 30 settembre 2026: tutti i segni

Ariete

I pensieri corrono lontano, la porta di casa sembra una barriera per il vostro spirito libero e indipendente. È arrivato il vostro giorno positivo per iniziare, o almeno per studiare, nuovi progetti e nuove iniziative, nel lavoro e nelle collaborazioni. A vostro favore, cambia Mercurio, termina il transito in Bilancia, opposizione, e diventa estremamente profondo e collaborativo in Scorpione. Qui avviene subito il contatto con Venere, passione. Salutate settembre insieme allo Scorpione.

Toro

Riflessi di desiderio nei vostri occhi, ma una pressione sulla vita familiare non permette un sereno abbandono anche se avete ancora nel segno una calda Luna. Non promette però miracoli il nuovo Mercurio in Scorpione, subito in opposizione insieme a Venere, transito che avrà una durata notevole. Aspetti, non tranquilli per il matrimonio, rapporti tesi genitori-figli, le discussioni non devono nascere per motivi economici. Salutate settembre in compagnia del Capricorno.

Gemelli

Una lotta annunciata. Sono mesi che state covando un proposito di rivincita e l’odierna Luna, che entra in serata nel vostro segno, porta in superficie, come il tridente di Nettuno che agita i mari. Sì, potreste trovare un piccolo tesoro! Previsione confermata anche da Mercurio che oggi inizia un lungo transito in Scorpione, vostro settore della salute e del lavoro. Affrontate con ottimismo anche le situazioni più complicate. Salutate settembre in compagnia della Bilancia.

Cancro

Cercate innanzitutto di calmarvi. I problemi ci sono, ma senza l’attenzione non si risolve niente. Adesso vi potete muovere liberamente in qualsiasi ambiente perché la fortuna viene da Mercurio che in mattinata inizia un lungo e favorevole transito in Scorpione. Molto buono per le cure mediche, visto che c’è anche Marte e Giove a sostenervi. L’esaltazione di un sentimento diventa una bella ispirazione per le attività creative. Salutate settembre abbracciati ai Pesci.

Leone

Luna in Toro si incrocia con l’ingresso di Mercurio in Scorpione, dove transita Venere, qualche piccolo problema nella salute è possibile. Colpi di tosse, il caldo di questi giorni non giova al vostro già riscaldato corpo anche sotto il profilo passionale, ma voi tossite anche quando siete molto attivi o arrabbiati. Esiti molto positivi delle iniziative economiche già impostate, l’istinto vi porta verso la strada dell’amore. Salutate settembre inseguendo Ariete.

Vergine

Provocati dalla Luna, o da un familiare, potreste cedere dal punto di vista nervoso, ma è un disturbo facilmente controllabile. Mercurio, il vostro pianeta guida, questa mattina assume aspetto migliore per voi in Scorpione conferisce un vivace senso per gli affari, capacità di convincere con le parole, protegge i viaggi e raccoglie molte conoscenze ed esperienze. Parole aspre in amore, ma alla fine portano un dolce sesso. Salutate settembre con il rilassante Cancro.

Bilancia

Nettuno vi confonde, l’immaginazione in amore è così forte che non è facile vedere come stanno esattamente le cose. Diciamo che siete perduti in un sogno… Conoscendovi però sappiamo che vi sapete anche risvegliare dal sogno ed affrontare la realtà, che peraltro non è niente male. Mercurio vi saluta, ma nel vicino Scorpione sarà ancora più attivo, avrete successo e guadagno. Un giorno alla grande per l’amore! Salutate settembre con i Gemelli, sembra ovvio.

Scorpione

Luna negativa nella prima parte del giorno, la confusione sembra tanta perché si scontra con Giove e Marte, con Venere nel vostro segno e anche con Mercurio che entra da voi in tarda mattinata. Che giornata! Ritrovate il gusto della sfida, senza stressare troppo il corpo, perché Mercurio sarà in Scorpione fino al 6 novembre! In ogni caso sarà positivo per il resto del 2026. Siamo sicuri che riuscirete a fare il vostro capolavoro, con calma, circospezione, sospetto.

Sagittario

Splendidi contatti sociali, nuove conoscenze e amicizie che svolgono un lavoro diverso dal vostro, anche voi potreste essere orientati verso attività e posti del tutto nuovi. Una scommessa con voi stessi da accettare, avrete successo alla fine. Coltivate le vostre belle speranze anche in amore, ma cercate di costruire un po’ di più con quello che avete. Mercurio va in Scorpione, da voi arriverà il 6 novembre, riscossa. Salutate settembre con il segno del Leone.

Capricorno

Il vostro irrequieto settembre si conclude con la morbida carezza della Luna, prima affettuosa in Toro, poi razionale ma anche divertente in Gemelli. La novità del giorno è il nuovo transito di Mercurio in Scorpione, totalmente a vostro favore. Nella professione e in affari, sarete come rifioriti, tenete pure in casa un mazzetto di menta, o di lavanda, piante portafortuna di questo imprevedibile pianeta che tutti vorrebbero avere. Salutate settembre con il balsamico Toro.

Acquario

Luna nella prima parte del giorno ancora in Toro, mette l’accento sulle donne, in particolare sulle figlie (anche una nuora noi consideriamo figlia) e sulle sorelle. Complicati anche i rapporti con la moglie oppure l’amante, causa Venere ancora in Scorpione. Segno in cui passa Mercurio, un transito parecchio lungo che richiederà prudenza in viaggio e moltissima diplomazia nell’ambiente professionale. Nascondete i soldi. Salutate settembre con Ariete sexy.

Pesci

Il cielo professionale e amoroso presenta stelle che definire promettenti è poco, avrete fortuna in ottobre. Prima di tutto nel campo pratico illuminato dal vigoroso Marte e dal benefico Giove, Venere, ancora magnifica conquistatrice, riceve oggi Mercurio, messaggero degli dei, che entra in Scorpione, fino al 6 novembre! Così è confermata la nostra previsione dell’inizio del 2026, è l’anno di Mercurio nei segni d’acqua! Salutate settembre in dolcezza, tra le braccia del Cancro.