Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 1 ottobre 2026: tutti i segni

oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 1 ottobre 2026:

Ariete

Collaborazioni, società, matrimonio. Questi sono i settori sottoposti alla verifica del Sole in Bilancia, che è il segno che governa il mese di ottobre. Dovete stare attenti a non reagire automaticamente a quello che succede intorno e tutto andrà liscio. Questa sera Luna in Gemelli, un brindisi molto intimo. Primi effetti di Mercurio positivo: attività in ripresa, facilitazioni nelle questioni scritte, legali, fermezza di propositi. Piccoli disturbi nella salute, Luna cambia sabato.

Toro

Voi volete avere tutto in esclusiva, attaccati più che mai alle vostre cose, ma al successo si arriva con l’aiuto degli altri e poi va diviso con gli altri. Questa è la legge di Giove. Gradualmente state andando verso una svolta esistenziale. Qualcuno vuole mischiare le carte, vigilate e pretendete che gli accordi presi siano rispettati. Un cedimento adesso potrebbe danneggiare i rapporti futuri. Mercurio inizia l’opposizione e il primo effetto di disturbo sarà sul matrimonio.

Gemelli

Ottobre apre con una bellissima Luna nel segno, indimenticabile l’inizio del mese ma anche nei giorni seguenti vivrete una favola. Il vostro segno d’aria governa i volatili, uccelli di ogni specie, rondini e anche farfalle colorate - magnifico il vostro amore dipinto di nuovo. Mercurio porta tante novità e tanti impegni tutti insieme, che possono creare confusione. Costruite o rinnovate il vostro nido, ma fate le cose con discrezione, senza troppe parole (anche i pappagalli sono dei Gemelli).

Cancro

Giorno positivo per le questioni professionali e finanziarie, in un batter d’occhio risolverete problemi che vi angustiavano da parecchio. Il nuovissimo Mercurio in Scorpione transita nel vostro settore della fortuna e dell’amore, sentite in anticipo ogni cambiamento di fase lunare e reagite, nel lavoro e nel privato, secondo l’emozione del momento. Tuttavia la Luna che arriva nel segno sabato e diventa ultimo quarto, richiede razionalità e attenzione alla casa, salute.

Leone

Importanti imprese professionali e commerciali sono favorite da Giove, pianeta che vi mette in contatto con persone giuste, movimenta la vita sociale e le amicizie. Però adesso, Mercurio non ideale in Scorpione, potrà creare intoppi e mandarvi in tilt. Consideriamo di non precipitare le cose e di non anticipare le mosse che intendete fare nel campo pratico contrattempi nel vostro ambiente. In amore vi manca il grande caldo della scorsa estate.

Vergine

Bene per uno scambio di idee, vedute e opinioni, ma la Luna è instabile in Gemelli per prendere importanti decisioni in affari. Da qualche parte, qualcuno già pensa di affidarvi un nuovo incarico. Rilassatevi, godetevi il primo giorno di Mercurio in Scorpione, che diventerà presto una fonte inesauribile di nuove idee, affari vincenti. Dove possono perdere gli altri voi guadagnerete. Oggi e domani però non facilita il dialogo con i vostri parenti, scontri coniugali.

Bilancia

È arrivato ottobre, mese che appartiene al vostro segno ed è portatore di nuove emozioni in famiglia e in amore, ma anche nuovi impegni professionali e nuovi affari. Il vostro non è solo il segno dell’amore, visto che siete governati da Venere, interessa anche le collaborazioni e le associazioni. Proprio i due settori che sono sotto esame di Saturno, ma certamente il vostro Sole è più forte e vi protegge. Oggi e domani via libera anche in amore, fino a sabato ok.

Scorpione

Nel mese di ottobre arriva anche la stagione del vostro compleanno, intanto oggi approfittate del primo saluto di Mercurio che prende in affitto il vostro segno fino al 6 novembre. Insieme a Venere si fanno una bella compagnia, le parole d’amore sgorgano come le acque benefiche dalle profondità della terra. Marte in aspetto bellicoso è pronto per avviare nuove battaglie per il successo, ma in questo campo pochi vi possono tenere testa. Frenate la lingua.

Sagittario

Qualche abitudine da cambiare, una nuova flessibilità è richiesta nel lavoro e nelle collaborazioni, siete rimasti leggermente indietro rispetto al corso delle stelle. Non appena questa Luna, unica fonte di disturbo, lascia i Gemelli e passa in Cancro, inizia una nuova fase professionale che sarà in questa stagione certamente di successo nel lavoro e fortunata per l’amore. “Scrivimi, caro Sagittario, non devi dimenticarti di me.” Firmato Venere. Un po’ influenzati.

Capricorno

La stagione della Bilancia raramente giunge gradita, ma quest’autunno è diverso, avete una forte armatura fornita da Marte, Giove, Urano, Plutone. Questo è il momento di rivedere, aumentare oppure concludere certe collaborazioni. Mercurio regala capacità di adattamento, magnifica fusione di istinto e celebrità, assolutamente vincente nelle questioni di lavoro, professione, affari e… novità incredibili nella vita sentimentale, si arriva subito al dunque.

Acquario

Ottobre, mese della Bilancia, è un po’ anche vostro dato che siete entrambi segni d’aria, oggi anche la Luna è nell’aria dei Gemelli, quasi non sentirete il passaggio di Mercurio in Scorpione, transito certamente molto impegnativo ma ricordate che occupa adesso il vostro campo del successo. Le stelle amorose vagano attualmente per altri cieli, dobbiamo essere un po’ stretti nelle previsioni sentimentali, però c’è anche un premio inatteso quindi maggiormente gradito.

Pesci

Siete in grado di dare moltissimo affetto alle persone vicine, ma ogni tanto anche voi perdete la pazienza. Potrà succedere tra oggi e domani, causa la bisbetica Luna in Gemelli, che non ha però la forza di destabilizzare il vostro cielo astrale che offre occasioni e rivincite in tutti i campi della vostra vita. Basta non prendere un’influenza perché non potreste più guadagnare e amare…sabato, quando la Luna cambia fase a vostro favore, in un segno che vi porta fortuna.