Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 29 settembre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 29 settembre 2026:

Ariete

Marte in Leone, il primo grande influsso della nuova stagione, straordinario per le nuove conquiste e passionale per i coniugi - un abbraccio dopo la tempesta. Appartiene all’elemento Fuoco, è associato infatti al “fuoco” che purifica il corpo e lo depura dai rifiuti accumulati. È l’aiutante del Sole nel mantenimento della salute, proprio quello che vi serve in questi anni di Saturno nel segno. Giorno prezioso per le trattative di affari, scoprite l’avvocato che è in voi.

Toro

Faticosi rapporti con le persone vicine, specie per quelli che hanno responsabilità familiari, i genitori del segno. Sarà questo l’argomento principale che si presenterà nel prossimo periodo con Marte in Leone (quante volte scriveremo questo nome nei prossimi due mesi!). Questo transito comporta anche una grande attività nel luogo dove viviamo, può anche indicare dei contrasti circa le proprietà e l’uso delle proprietà terriere. In amore renderà molto gelosi, ma questa è la normalità…

Gemelli

Una valanga di influssi positivi, state uscendo alla grande dalle situazioni professionali ma anche private che vi opprimevano negli ultimi due anni, cambierete molto anche nell’atteggiamento in amore. Se è vero che l’attuale Venere in Scorpione toglie un po’ di freschezza all’amore, ora con Marte in Leone ritroverete anche una bellissima passionalità, che trasmetterete con generosità a chi voi sapete. Mentalmente attivissimi, brillanti risultati nel lavoro.

Cancro

Il fascino discreto di un amore in erba. Oggi e fino al cambio di Luna nel vostro segno, il 3 ottobre, sono possibili nuovi innamoramenti anche per le persone dell’età di Saturno (oltre i 60). Venere è nel suo aspetto migliore e diventa attiva perché sollecitata dai due pianeti in Leone, che diventano per voi anche fonte di prosperità. Strane palpitazioni nella salute, attacchi reumatici sono spesso presenti con Marte in Leone, ma nello stesso tempo il pianeta può essere ottimo chirurgo.

Leone

Martedì è il giorno della settimana governato da Marte, e voi sentite la sua presenza nel segno anche con un forte mal di testa, ma che dipende dal contrasto con la Luna in Toro. Questa è in grado di creare confusione in casa e nel posto di lavoro, meglio quindi svolgere un’attività in proprio e non preoccuparsi di altre persone, voi siete felici solo se potete fare ciò che volete. Ma almeno in amore dovete dare ascolto all’altra persona… la passionalità per quanto focosa non è tutto.

Vergine

Piace la vostra grinta ritrovata, avete un modo tutto personale di creare le cose, ma che forse non tutti apprezzano. Marte alle spalle mette l’accento sui" nemici nascosti", dovete stare attenti se la vostra attività impone rapporti con le istituzioni o con la politica, sarete invece favoriti nei contatti con grandi gruppi finanziari. Luna chiama lontano, protegge viaggi di lavoro all’estero, non è più tempo di vacanze. Vivrete un’esperienza intensa in amore, flirt per le persone sole.

Bilancia

Improvvisa schiarita nel cielo. Va bene, andrà bene. Il punto caldo è previsto mercoledì 30, quando la Luna sarà in Gemelli e avrà il primo scatto con Giove-Marte in Leone, e con Sole-Mercurio ancora in Bilancia. Tirate fuori la vostra carta vincente, perché le stelle prevedono fortuna nel lavoro e in affari. Adesso però arriva finalmente anche quella fortuna che tanti di voi aspettano ancora: un grande amore bussa alle vostre porte. Viaggi in posti di mare consigliati.

Scorpione

Amore, passione, gelosia, prepotenza, tenerezza, egoismo, generosità… Tutte le sfumature del vostro carattere sentimentale sono descritte nell’attuale quadro astrale, oggi in particolare anche dalla Luna che si oppone dal segno del Toro, vostro posto della coppia. Le questioni del cuore occupano molto spazio nella vostra giornata, quindi pensiamo sia meglio non intraprendere serie cose sotto il profilo professionale-affaristico, rimandate al 1° ottobre-Mercurio.

Sagittario

Ci sarà tempo per l’amore e per le nuove conquiste, ma anche per il relax quando ne avrete la necessità, ma oggi no. Il messaggio delle stelle è chiarissimo: lavoro, studio, affari. Luna per due giorni in un segno laborioso e danaroso, protegge insieme a Mercurio, Sole, Giove e Marte, per non citare altri pianeti, tutti i rapporti con le persone autorevoli, con le stesse autorità statali, capitani dell’industria. Molti segni non investono per paura, ma loro non hanno le vostre stesse condizioni.

Capricorno

A causa dei problemi inerenti il denaro in comune, non è il momento più adatto per ottenere un prestito. È possibile invece che il buon Giove vi mandi incontro persone che propongono situazioni originali e realizzabili. Un solo Mercurio negativo, non può fermare il Capricorno nella sua corsa al successo, che è solo rimandato a ottobre quando il pianeta del danaro inizia un favorevole transito in Scorpione. Oggi siate felici perché avete un grande amore.

Acquario

Situazione elettrica per la professione e le finanze, sono previsti anche contrattempi provocati oggi pure dalla Luna in Toro, che distoglie l’attenzione dal lavoro e chiama verso la famiglia. Anche l’amore ha bisogno di una pennellata di fresco entusiasmo, dopo tanti giorni di Venere negativa e ora anche Marte. Ma non si può sempre generalizzare, sotto l’opposizione di Giove e Plutone nel vostro segno, potrà nascere anche un nuovo amore. Sogni veritieri, portano messaggi.

Pesci

Come non manchiamo mai di precisare che il Leone rappresenta anche il vostro settore della salute, il transito di Marte comporta il rischio di febbre e di incidenti, che il più delle volte sono provocati da frustrazioni delle energie dell’ego. Nel lavoro dovete pretendere che venga riconosciuto il vostro valore, Marte in questo senso è molto orgoglioso e sicuro di sé. Come siete sicuri voi di un amore, anche se in qualche caso dovrebbe essere rinnovato da cima a fondo.