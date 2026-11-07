Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 6 novembre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 7 novembre 2026

Ariete

Qualche attimo di malumore, causato da Luna in aspetto non buono con Saturno, opposizione faticosa anche per la salute. Infatti, nel transito è coinvolto anche Nettuno, pianeta dei farmaci e della medicina, ogni cura avrà effetti positivi. Prendetevi una pausa, non perderete nulla di importante, anzi forse farete un buon risparmio di denaro. Tensione tutto il giorno, solo la sera qualcuno riuscirà a calmarvi: è l’amore. Chiarite la situazione con Cancro, Capricorno, Ariete.

Toro

Comprendiamo la vostra insofferenza, siete toccati da transiti instabili, ma proprio in momenti come questi bisogna avere self control, usare la diplomazia che è poi una vostra specialità. Per il momento evitate vertenze legali, aspettate almeno che si compia Luna nuova in Scorpione, domani è lunedì, faticosa anche per la salute. Potete contare sulla vostra Venere molto amica nel settore del lavoro e della salute. Il Sagittario vi guarda con interesse, lo divertite.

Gemelli

Mentalmente vivaci, forse impulsivi, ma efficaci in qualsiasi attività. Con Luna nuova di novembre che si forma nel vostro settore del lavoro, Scorpione. Mercurio diventa bello anche per la famiglia, figli. Aiuta a valutare le cose con molta chiarezza, una modifica in qualche progetto per farlo funzionare meglio. Oggi non riuscirete a realizzare tutti i progetti che vi procura Giove, perché sarete molto occupati nella vita affettiva. Però c’è una nuova emozione: Acquario, Leone.

Cancro

Buone capacità di stringere contatti, ma ci vuole anche la costanza di portare a termine le iniziative che si intraprendono, cosa abbastanza faticosa con questa vulnerabile Luna, che stanca anche fisicamente, ma risveglia il vostro altruismo. Lo scopo principale, oggi, è quello di aiutare gli altri. Conflitti nella coppia, ma ormai vi siete abituati, succede sempre quando la Luna è in aspetto negativo con Saturno. Salute: prendete precauzioni. Venere dice che non manca fortuna con Pesci.

Leone

Visto che Mercurio vi snobba, approfittate di questa Luna ancora in Bilancia insieme a Venere, buona per promuovere nuovi affari, collaborazioni, concludere le trattative in corso, meglio se si tratta di programmi a lungo raggio. Dovrete saltare i prossimi due giorni che saranno sottoposti alla Luna nuova, non facile per voi è molto impegnativa per la famiglia. Evitate di prendere decisioni sotto un Mercurio così ambiguo, rende avaro l’amore ma è sexy Sagittario.

Vergine

Bene! Mercurio vi difende ancora, sotto il profilo finanziario e professionale, questioni scritte. Approfittate anche di Venere sensuale, assalite chi vi stuzzica. Saturno e Luna difendono i vostri interessi nel settore delle proprietà, ma può presentarsi anche un vero colpo di scena nell’ambiente professionale. Firme di contratti da rimandare a lunedì, sotto il benefico influsso della nuova Luna di novembre. Siete in amore oppure in guerra, con la Bilancia, il Cancro?

Bilancia

Sembrate destinati a ricevere provocazioni da tutti, persino le persone che amate di più sono le prime a fraintendervi, come dice l’opposizione Luna-Saturno, aspetto che incide sui rapporti stretti, ma che non impedisce di realizzare guadagni - naturalmente tutto va in proporzione alla situazione generale che stiamo vivendo, dipende anche dalla salute. Se c’è qualche problema fisico, basta un po’ di relax. Non è lento l’amore che viene incontro: Gemelli.

Scorpione

Preparatevi a definire un accordo professionale-commerciale per lunedì, sotto la creativa e produttiva Luna nuova nel vostro segno, che entrerà già questa sera tardi e sarà con voi domenica, per darvi tempo di riflettere e di organizzarvi non solo per la prossima settimana ma per tutto il periodo fino al 31 dicembre. Arriva un segnale di agitazione nel pomeriggio, allontanatelo subito, è un disturbo di Marte. Un anticipo di amore con Pesci, doppia fortuna.

Sagittario

I miglioramenti annunciati dalla Luna sono già evidenti, grazie alle amicizie, incontri sociali. Sappiate sfruttare la protezione di Saturno che protegge relazioni con le autorità, ancora più importante è Giove che porta bene a tutta la famiglia. Qualcosa di straordinario portano nuove conoscenze che procurano Venere e Marte, entrambi in atmosfera festiva e naturalmente preziosi per le vostre vicende d’amore. Nel rapporto d’amore siete voi l’autorità, non fatelo pesare al Leone.

Capricorno

Ambigua la situazione creata dalla Luna opposta a Saturno, ma anche utile perché vi fa conoscere chi agisce contro nel vostro ambiente, portate avanti le vostre iniziative in segreto. Uscite allo scoperto lunedì quando nascerà Luna nuova in un punto felice del vostro oroscopo, Scorpione, segno che è come un agente segreto, scopre nemici. Dicono in casa che siete insensibili, lasciateli parlare, ma le scelte si devono fare! Appoggiati da Scorpione, il più sexy.

Acquario

Non è ideale l’atmosfera nell’ambiente del vostro lavoro, ma la vostra personale stella, Urano, è oggi toccato dalla positiva Luna in Bilancia: chiedete, proponete, programmate, protestate. Consigliamo di fare un passo importante prima del novilunio in Scorpione, lunedì. Vediamo la possibilità di fare passi importanti, buone vendite e facilitazioni negli acquisti. Venere aumenta il fascino, la vostra bellezza così particolare. Una Bilancia molto particolare per voi.

Pesci

Le idee ci sono, anche le occasioni propizie, la disponibilità delle persone non manca. Dovete solo trovare coraggio e individuare il momento giusto, poi scattate e concluderete con successo, oggi stesso, meglio ancora lunedì quando nasce Luna nuova in Scorpione. Formate una nuova società. Nel lavoro vince l’originalità di pensiero. Le variazioni rendono più eccitante l’amore. Grandioso rapporto con Scorpione.