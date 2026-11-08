Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 8 novembre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 8 novembre 2026

Ariete

Siete in primo piano, certamente per la vostra vita personale, ma anche per l’importanza che il vostro segno esercita sulla collettività e persino sulla natura. Saturno in Ariete, transita fino ad aprile 2028, risponde positivamente alla Luna nuova che nasce nello Scorpione, un aspetto che simboleggia la fine di qualcosa e la nascita di nuove situazioni, occasioni. L’obiettivo è davanti a voi: un’impresa, associazione, matrimonio… Quello che volete, ma prendete subito!

Toro

Sotto pressione della Luna che sta nascendo nuova in Scorpione, agitata domenica per le relazioni intime, matrimonio, rapporto genitori-figli, collaborazioni. Il Sole non può dare il benessere psicologico, Mercurio disturba i punti deboli nella salute, ma non mancano segnali interessanti per il proseguo della vostra attività, basta non essere precipitosi. La persona amata è tra le stelle ma voi saprete riportarla con dolcezza alla realtà. Questa sera fatevi sentire con amici.

Gemelli

Inutile rivangare, avete avuto del resto la possibilità di salvare un rapporto affettivo o di lavoro, ora dovete orientarvi verso il nuovo che bussa con insistenza. Da soli dovete rendervi la vita più facile, adesso con Luna nuova accanto a Mercurio avrete la possibilità di guadagnare molto bene e di risolvere i problemi legali. Tutte le scelte però devono essere seguite da un esperto che fa al caso vostro, del vostro amore non possiamo dire che bene, è straordinario.

Cancro

Non vi trovate sempre a vostro agio in mezzo alla fretta e al trambusto di una società in perenne stato di agitazione, ma oggi e domani nasce una invincibile Luna nuova, vi conviene mettervi in gara. Alte probabilità di guadagno, in casa intensificate i rapporti anche con fratelli, sorelle parenti acquisiti. In amore siete la parte debole, ma sempre molto amati e desiderati. La famiglia è sempre il punto di partenza, il luogo a cui ritornare, dopo le battaglie nel mondo.

Leone

I due luminari, Sole e Luna, si congiungono in un punto del vostro oroscopo che influenza la vita familiare. Sotto questo influsso sentirete ancora più forte il legame con la famiglia e con i figli, parenti vicini, la serata sarà piacevole anche per l’amore grazie alla Venere luminosa in Bilancia. Non sono invece consigliate ricerche di nuovi amori, questa Luna fa nascere tra gli innamorati sogni irrealizzabili. Un leggero calo nella salute è più che normale in questa stagione.

Vergine

Tra oggi e domani nasce una Luna nuova d’argento, nel segno dei vostri soldi, Scorpione. Avete la possibilità di combinare ottimi affari prima della confusione che porterà il Sagittario. Non dovete fare sconti, nemmeno in amore. La stanchezza fisica (articolazioni, gambe, vie respiratorie) può togliere la volontà e scatenare per contrasto atteggiamenti bruschi, esagerati, specie nell’ambiente familiare e nel matrimonio. Necessità di controllare articoli di legge.

Bilancia

Le stelle danarose via assistono. Consideriamo di buon auspicio la Luna nuova che nasce tra oggi e domani in Scorpione, sembra mandata da Mercurio pianeta del lavoro e del guadagno. Fate un altro sforzo nel campo pratico, siete abituati alla fatica e allo stress, ben poche cose vi sono state regalate quest’anno e la famiglia pretende, pretende! Però i due pianeti della fortuna, Venere e Giove, non vi dimenticano, rendono la domenica un principato di Monaco, amore!

Scorpione

Sinfonia d’autunno. Come la tavolozza di un pittore, una mescolanza di tanti colori: il verde di Venere, il rosso di Marte, il blu di Nettuno, il bianco della Luna che diventa nuova domani mattina. Siete in grado di dipingere una domenica d’amore e di successo, tenete però presente che Marte rende vulnerabili e irritabili, meglio non discutere con chi critica. Siete invece liberi di volare con la fantasia, i sogni, di cercare nuove opportunità e nuovi affetti. La vita si rinnova.

Sagittario

Un leggero calmante, oggi siete toccati da una Luna molto emotiva perché in cambiamento di fase nel segno che vi precede, ma poi vi seguirà passo dopo passo la prossima settimana, rinnovata e perfetta per dare il via a nuove iniziative nel campo pratico e per usare quello che pochi osano -correre rischi in affari. Ricordate soltanto che non è la stessa cosa come correre il rischio in amore, qui vi va sempre e comunque bene. Siete stregoni per conquistare.

Capricorno

Uno sguardo dal ponte, una sorgente nuova per la vostra vita sarà portata dalla Luna nuova in Scorpione, tra oggi e domani. È una fase che state aspettando dall’inizio dell’autunno, aiuta i cambiamenti, scelte profonde e definitive - quello che consiglia di fare anche il nostro oroscopo, che guarda lontano e non solo al momento attuale. Contrasti di tipo ideologico con persone con cui siete in contatto quotidiano di lavoro, ma in amore non perdetevi nelle discussioni.

Acquario

Isolate piogge in famiglia, prime nevicate nell’ambiente di lavoro, ma buone occasioni lo stesso -com’è del resto nella natura del vostro pianeta Urano, l’esplosivo, che porta a voi occasioni nei luoghi più impensati, a noi eventi anche allarmanti. Se qualcosa dovesse finire sotto Luna nuova in Scorpione, oggi e domani, siete in grado di ricominciare e di ricostruire iniziando già martedì con Luna in Sagittario. Regalatevi una vacanza d’amore, a Cipro isola d’amore.

Pesci

Prendi i soldi e scappa! Voci lontane, un viaggio aiuta a superare l’inquietudine interiore provocata da qualche situazione privata, una certa prostrazione, anche vedendo quello che succede intorno a voi. Luna nuova, nasce nel segno fratello dello Scorpione, e si aggiunge ai pianeti che sono già in postazione formidabile per voi, farete scelte fortunate in affari e in amore. Il secondo matrimonio è il trionfo della speranza sulla esperienza, auguri.