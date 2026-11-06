Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 6 novembre 2026: tutti i segni

oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

Ariete

Crisi passeggera provocata dalla Luna in opposizione, Bilancia, che influenza in un modo o nell’altro tutti i rapporti stretti. Anche quella collaborazione per eccellenza che è il matrimonio. C’è pure una forte tendenza a vedere tutto nero, ma se Saturno dovesse scatenare una tempesta, non è detto che sia a vostro danno. In fondo, discussioni e contestazioni sono parte del vostro modo di essere. Un transito che porta una nuova persona nella vostra vita che vi aiuterà in molti modi.

Toro

Preparatevi per le novità nei rapporti che provocherà Luna nuova del giorno 9. Ma per quanto riguarda il cielo odierno, siamo molto ottimisti, anche perché Venere in Bilancia, potrebbe ispirare un capolavoro. Ci vuole sempre pazienza per quel che concerne gli aspetti materiali della vita, Mercurio è negativo, ma un giorno direte: per fortuna che lo Scorpione c’è! Il Sole in quel segno vi rende di giorno in giorno più forti, possessivi in amore ma sempre cari.

Gemelli

Mercurio e Luna, forza delle idee e dell’intuito, Giove aggiunge il suo speciale influsso fortunato, ma anche il severo Saturno nel campo delle relazioni sociali vi aiuta ad essere primi. Splendidi esami per chi studia. Quello che vogliamo dire: fate tutto e subito! Se c’è stato qualche flop, siete in grado di riguadagnare le posizioni perdute. Giorno è giusto anche per avviare nuove cause nel privato e nel campo pratico. Un abbraccio d’amore come premio per la vostra bravura.

Cancro

Luna contraria, ma se voi siete convinti - nel lavoro - di avere tutte le ragioni, parlate. Le parole non vi mancano di certo, ma Saturno dice che c’è un superiore, un capo, un concorrente agguerrito, che non è facile da vincere. Tutta questa agitazione non ostacola nuovi affari finanziari, toccati da Mercurio fortunato per i segni d’acqua, infatti: una chiamata d’urgenza dal mondo del lavoro. Per quel che riguarda l’amore non è il massimo, ma avrete presto ben altre Lune passionali.

Leone

Rinnovamenti strutturali e tecnici, nel lavoro, sono ben visti da Marte nel vostro segno e ancora di più da Urano che vi indirizza verso nuove tecniche e nuovi modi di creare successo. Non si arriva a una conclusione definitiva, ma almeno si farà un passo avanti in affari. Luna è ottima nel settore che governa rapporti con le persone vicine, che avranno anche una faccia positiva ma per ora non la mostrano. Gli occhi dell’amore, però, sono come un cristallo che vi riflette.

Vergine

Ottimo, veramente. Le trasformazioni nell’ambiente professionale, anche se forzate all’inizio, saranno a vostro favore. Dovete avere la consapevolezza che la vostra crescita, esperienza di vita, avviene attraverso i contatti con gli altri, per questo dovete essere più magnanimi. Mercurio si trova in aspetto ideale, così Plutone in Acquario protegge il capitale, banche e multinazionali. Ogni nuovo amore che arriva, che sia l’ultimo o meno, è benefico.

Bilancia

Tutto quello che avete fatto e dato, che continuate a dare, sarà ripagato un giorno e succederà molto presto. Ecco perché è importante incontrare e conoscere molte persone, fare nuove esperienze, allargare la conoscenza. Ma non dovete perdere tempo con chi non può darvi molto, meglio osare con gente nuova che adesso arriva nella vostra vita “mandata” da Venere e Giove, astri della fortuna e dell’amore. Nella salute, Saturno risveglia disturbi della vostra infanzia.

Scorpione

Portati in trionfo dal vostro spirito liberale, premiati per scelte anticonformiste e imprese azzardate. Prima della vostra Luna nuova, che comincia già venerdì sera, stimolati da Mercurio e Saturno, sarete tra i primi. Lassù, al polo nord, le renne vanno già in amore… E voi, quando pensate di inaugurare la vostra stagione della passione? Vi eccita il pensiero di un gesto trasgressivo, Marte approva, trovate qualcosa per il futuro. I legami conclusi non si ricompongono.

Sagittario

Alto gradimento. Deliziosa questa Luna in Bilancia congiunta a Venere, elegante mondana, propizia incontri all’apparenza frivoli ma servono alla carriera, porta affari. C’è un incantevole profumo di girasole che si avvicina dalla direzione del Leone dove brucia Marte, è il profumo dei soldi. Quando si tratta di denaro e di beni materiali, esercitate con successo tutti i vostri talenti. Giove vi rimette in gara anche nelle nuove corse d’amore, siete una lepre irraggiungibile.

Capricorno

Proprio mentre avete raggiunto una così bella grinta, e l’entusiasmo nella professione, oggi avete una Luna alquanto pesante per la salute (emicrania, pressione da controllare). Si tratta solo di fare le cose con più calma, evitate confronti diretti e discussioni economiche, anche in famiglia meglio non parlare di soldi. Ma se avete già da tempo deciso di chiudere qualcosa, allora il giorno è giusto. Mercurio crea condizioni che portano al successo, all’amore, alla pienezza della vita.

Acquario

Le stelle preparano il terreno per le iniziative della prossima settimana. Ci sono proposte e offerte oggi, ma abbiamo l’impressione che si tratti di polvere negli occhi: qualcuno vuole impedirvi di vedere la verità. Le attività a contatto con il pubblico sono favorite dalla Luna e Venere, meglio ancora se si tratta di arte, moda, architettura, avvocatura, recitazione… Senza mostrarvi impazienti, cominciate a orientare il discorso sulle finanze.

Pesci

Siete arrivati finalmente al momento, che durerà fino a lunedì, in cui potete ottenere anche un ruolo di potere. Tra i professionisti siete i primi in quanto non c’è un solo pianeta contro. Questo è il giorno della fortuna e del matrimonio. Saturno e Mercurio, con Giove, sono perfetti per un’iniziativa grandiosa, da perfezionare nei prossimi mesi. Insomma, prima del Sole in Sagittario, 22 novembre, noi dobbiamo programmare il futuro. Beni ereditati, beni del coniuge, spartizioni.