Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 5 novembre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 5 novembre 2026

Ariete

Il meglio è previsto in mattinata, quando avete ancora la protezione di una razionale e lucida Luna, per discutere di affari, operazioni bancarie. Mercurio favorevole alle trattative, forse siete dubbiosi davanti a una proposta-offerta, ma potrebbe invece essere l’opportunità che aspettate. Verso sera, Luna diventa nervosa e impaziente nella Bilancia, agita le collaborazioni. Amore: meglio non provocare, soprattutto per gelosia. Fisicamente non al massimo.

Toro

Non lasciatevi distrarre né dalla famiglia né dall’amore, oggi conviene sfruttare al massimo la produttiva Luna prima in Vergine (fortuna) e poi in Bilancia, settore del lavoro e affari. Presi i soldi… depositati assegni e bonifici, in serata riservate finalmente un po’ di attenzione al coniuge e all’amore. Mercurio porterà nei prossimi giorni vivaci confronti nelle collaborazioni e toccherà i punti deboli nella salute (gola, bronchi, circolazione). Variazioni climatiche influenzano la salute.

Gemelli

Il giorno inizia con influssi ancora instabili sulle questioni pratiche, in tarda mattinata però Luna inizia il transito di due giorni in Bilancia, influsso che alleggerisce tutti i rapporti, anche i delicati rapporti con le istituzioni statali. Fate un’analisi delle vostre aspirazioni, Mercurio aiuta a valutare le cose con molta chiarezza, propone una modifica in qualche progetto per farlo funzionare meglio. Intanto potrete realizzare le aspirazioni d’amore. Un’amicizia sempre più intensa.

Cancro

Occupatevi di cose importanti. La mattinata è ancora sotto la protezione della Luna, ottima per verificare le questioni scritte e per discussioni verbali. Saturno è un giudice severo ma giusto, se avete ragione non perderete Mercurio brillante per gli affari, sapete parlare, andate in profondità, nulla deve restare in sospeso. Verso sera l’accento cade nuovamente sulla famiglia, conflitti nel rapporto di coppia provocati da Venere e Luna in Bilancia. Debolezza nella salute.

Leone

La situazione professionale è ad altissimo livello, Luna sarà in Bilancia e vi permette di capovolgere qualche rapporto, chiudere o aprire una collaborazione, notevole protezione anche sul piano economico grazie alla congiunzione con Venere, che poi si associa al vostro Giove. Questa è fortuna! Ma non insistete con chi vi ha fatto capire di non condividere i vostri progetti. Una ventata di fresco in amore, il dialogo con le persone vicine è più facile e si giunge alla conclusione.

Vergine

Preparate un importante documento, riguardo il lavoro e gli affari, magari poi firmerete lunedì prossimo sotto la Luna nuova in Scorpione, che nasce accanto a Mercurio, vostro astro portafortuna. Se bisogna cambiare il progetto stabilito, non perderete nulla. Lanciate una corda dalla finestra, permettete all’amore di arrivare fino a voi, Venere vuole vedervi felici. Voi avete ancora tante questioni sentimentali e amorose da chiarire e mettere a posto. Grandi amicizie.

Bilancia

Luna entra nel segno, pomeriggio vivace per le riunioni sociali e le amicizie, serata movimentata per la famiglia, notte molto eccitante per l’amore. Ogni rapporto può essere fortemente sensuale, basta viverlo senza complicazioni mentali. Luna opposta a Saturno. Influsso pesante per la forma fisica e non spensierato ma estremamente importante per mettere in chiaro le cose, non solo nei rapporti di lavoro ma anche in famiglia e soprattutto con i figli (viziati).

Scorpione

Tutto si muove a vostro favore. Il periodo di preparazione non è ancora finito, ma con Mercurio nel segno continuano ad arrivare risultati concreti, possibilità da prendere in considerazione, attenti soltanto alle possibili trappole legali. Il transito è importante per le idee che sviluppa, incontri che porta, volontà stimolata al massimo. Sarete voi stessi sorpresi di questo accanimento per il lavoro, per il successo. Non sono previste lunghe pause fino alla fine dell’anno.

Sagittario

Qualche conseguenza sulla salute lasciata dalla Luna in Vergine, che potrebbe avere effetti anche sul morale - qualche volta il vostro famoso ottimismo sembra scomparire. L’instabilità è il vostro habitat naturale, tutto sommato non risentite in maniera negativa delle pressioni esterne, sapete anzi ancora meglio difendere i vostri interessi professionali e finanziari. Col passare delle ore Luna si sistema in Bilancia, ravviva la vita sociale e il desiderio di essere belli e alla moda.

Capricorno

Parole chiare e discorsi diretti in tutte le relazioni, un atteggiamento elusivo potrebbe richiedere in un secondo tempo spiegazioni imbarazzanti. Nel pomeriggio inizia l’opposizione diretta tra Luna in Bilancia e Saturno-Ariete, influsso non spensierato, ma importante per mettere in chiaro le cose, non solo in famiglia e nel lavoro, ma con tutti. Non sono pochi quelli che vi remano contro. Nervoso il matrimonio ma attenti, sotto questo cielo nascono favolosi amori.

Acquario

Venti d’autunno…Mercurio è piuttosto movimentato per i rapporti stretti, comprese le collaborazioni professionali. Influssi che interessano l’ambiente in cui lavorate e quindi sono possibili cambiamenti e novità ai vertici, come fa pensare Giove, che non danneggiano però la vostra posizione. Stati ansiosi che possono nuocere al fisico, risparmiate le energie anche perché le persone vicine non vi sono di grande aiuto, meglio le amicizie. Occupatevi soprattutto dell’amore.

Pesci

Le stelle non riposano, preparano il terreno per le iniziative della prossima settimana, che inizierà con una preziosa Luna nuova in Scorpione, potrete realizzare anche un sogno segreto a cui pensate dall’inizio dell’anno. Cominciate a muovervi questo pomeriggio quando la Luna ritorna positiva in Bilancia, riserva incontri a sorpresa e porta notizie da lontano. Una piccola bugia, in amore evita discussioni che con il vostro coniuge diventano interminabili. Vince l’originalità del pensiero.