Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 3 ottobre 2026: tutti i segni

oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 3 ottobre 2026

Ariete

Le condizioni di rivalità e di competitività, presenti dal mese di settembre, vi hanno esaurito. Oggi dovete concedervi il lusso di riposare, Luna in Cancro è parecchio pesante perché cambia fase e diventa ultimo quarto nel settore della famiglia, tocca anche altri rapporti molto privati, intimi. Affrontate le questioni dei figli, genitori, proprietà. Sono in evidenza anche i punti forti del carattere e della situazione che vivete, con un piede siete già nel futuro di Saturno.

Toro

Increduli per quello che vedete e sentite, vi prende una specie di scoraggiamento. E invece no, le stelle invitano a lavorare molto, studiare, programmare. La fatica sarà ampiamente ripagata. A parte la stanchezza fisica, difficoltà negli spostamenti, le stelle sono molto incisive per gli affari, costruttive le discussioni con il coniuge e con i parenti. Affarista anche Luna ultimo quarto, che si forma in Cancro, speciale per i beni immobili, terreni adatti per costruire (Saturno consiglia di vendere).

Gemelli

Espansione! Il vostro pianeta guida Mercurio è in ottima combinazione con Giove in Leone, posizione che tradizionalmente appartiene al guadagno, frutto del vostro ingegno e lavoro, ma anche come bene ereditato. Le soddisfazioni si vedono oggi, grazie alla Luna ultimo quarto che nasce nel settore del patrimonio personale. Siete così pieni di idee, efficienti, costruttivi, generosi, fortunati in amore. La nota più bella di questo weekend è la voglia di aiutare gli altri.

Cancro

Non c’è evento che possa minare la sicurezza in voi stessi, ma non trascurate la salute, dovete essere in forza per le nuove lotte nel lavoro e nuove responsabilità in famiglia. Amore senza alcuna ombra, siete però troppo apprensivi e vi spieghiamo perché. Oggi, alle ore 13:26, nasce nel segno ultimo quarto di Luna, fase stressante che provoca disorientamento, ma poi la reazione non è più così testarda. E ritornerete ancora sull’amore: testardo io che ti amo più di così.

Leone

È nel lavoro che vi potete esprimere al meglio, controllate i collaboratori e allontanate nuovi intrusi. Infatti, il transito di Mercurio in Scorpione certamente richiede cautela nei contatti con le persone vicine e quindi anche con chi dovete lavorare a stretto contatto. Non è un aspetto tranquillo per gli incontri verbali e le questioni scritte, ma voi avete sempre Giove che procura occasioni propizie. Perché quella malinconica espressione negli occhi? L’amore vi ha delusi forse?

Vergine

Dopo il piccolo esaurimento creato dalla Luna e dal lavoro, oggi siete in fase di recupero, che sarà più veloce se vi trovate in un ambiente caldo e confortevole. I viaggi sono favoriti da Mercurio, la fase dell’ultimo quarto in Cancro crea una favorevole penombra per le azioni professionali e di affari che richiedono riservatezza. Siete un’antenna parabolica, captate anche i segnali della concorrenza, per non dire segnali passionali che vi manda Venere. Dialogo in amore!

Bilancia

In continuo movimento professionale, non avrete modo di riposare nemmeno oggi, ma almeno in serata il relax è necessario, specie alle donne che maggiormente risentono l’ostilità della Luna ultimo quarto, fase veramente pesante anche per gli uomini del segno. Il cambio lunare avviene in un segno che incide sull’ambiente e sul successo nel lavoro, voi cambierete idea su qualcuno. Ma avete tanti pianeti positivi e alla fine vincerà la vostra. Il vostro amore è orgoglioso di voi.

Scorpione

Non perdete tempo, se avete in programma di cambiare voltate pagina oggi stesso, sapete bene che le vostre decisioni istintive sono infallibili, ma se ci sono ancora delle incertezze, questa Luna vi aiuta a scoprire chi e che cosa vi ostacola. Le vostre intuizioni sono talmente personali che non vengono recepite dagli altri. Ma ci sono anche transiti concreti, ad esempio Luna ultimo quarto forma un trigono con Mercurio e Venere, che vi aiuta a riscoprire l’amore.

Sagittario

Ottobre porterà il calore affettivo che qualche volta è mancato in settembre, ma questo weekend è pieno di influssi che chiamano verso la professione, affari, l’ambiente di lavoro e famiglia. Impegnativa la Luna ultimo quarto che nasce in un punto invisibile ma importante del vostro oroscopo, transito che può dare nuove intese o mettere in crisi qualche rapporto. Quale che sia la vostra scelta, avete la protezione del vostro pianeta guida Giove, che porta pure amore.

Capricorno

Le stelle sanno come andrà a finire, per questo vi dicono di non demordere. Lasciate stare i commenti, spiegazioni, autodifese o autoesaltazione, una sola parola infelice potrebbe nuocervi. Meglio due giorni di relax, quanto dura questo ultimo quarto di Luna in Cancro, opposizione che diventa pesante a causa dell’aspetto con Saturno e Nettuno. Una preoccupazione familiare ma l’amore è splendido, sessualmente al massimo stagionale.

Acquario

Il cambio di Luna avviene nel settore del lavoro e interessa anche lo stato di salute. Evitate le situazioni che vi possono stancare troppo, preparate una buona autodifesa per i prossimi attacchi di Mercurio. Cominciate a difendere la vostra immagine professionale, non a tutti risultate simpatici, dice Marte in opposizione nel settore dei rapporti stretti. Amore? Come nella canzone: seduto in quel caffè non ho pensato a te. Cosa non si fa per i figli!

Pesci

Ultimo quarto di Luna in Cancro, fase che non è proprio sentimentale o passionale, ma nasce nel segno del vostro amore e della fortuna, in più potete contare sulla grande protezione di Giove e Marte insieme, Venere e Mercurio insieme anche loro due, di più non si può chiedere alle stelle. Noi invece chiediamo molto a voi, saprete sfruttare al meglio la bontà di tutte queste stelle, sarete svegli sempre? La domanda non è fatta a caso, quando i Pesci si addormentano, dormono sul serio.