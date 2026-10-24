Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 24 ottobre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 24 ottobre 2026

Ariete

Il secondo mese d’autunno inizia con la beneaugurante Luna nel vostro segno, fase crescente che vi darà l’ispirazione giusta e le occasioni propizie per realizzare un ambizioso progetto. Il successo arriva prima se porterete nell’ambiente la vostra comunicativa, giovialità, ottimismo. Importanti le collaborazioni, per questo non dovete perdere la calma. Amore sì, avete qualche ragione per scoppiare. Nella salute Luna fa ballare un po’ la testa, insonnia.

Toro

Bella, questa ritrovata voglia di vita sociale, contatti con persone lontane e giuste per i vostri affari, rinasce la voglia di “far carriera”. Un momento di positività, ma preparatevi per una forte ondata emotiva, che arriverà con Luna piena lunedì. È proprio il caso di parlare di onde perché il plenilunio alza la marea e insieme a Nettuno, solleva tutti i corsi d’acqua in terra e in cielo. Acqua benefica per il vostro amore! Sono gli affetti che danno forza in questo periodo pittoresco nel lavoro.

Gemelli

Quello che avete conquistato, quello che avete impostato sotto Mercurio-Giove, e quello che ancora imposterete sotto lo Scorpione, non andrà perduto. Tutto è destinato a crescere, ma non accontentatevi di oggi e domani, guardate in avanti di qualche mese, magari di un anno. Considerate sempre com’è molto vulnerabile la situazione ambientale. Sabato con una infiammante Luna in Ariete, passionale anche per il matrimonio, nuovi innamoramenti. Famiglie allargate.

Cancro

Luna in Ariete congiunta a Saturno, tocca la schiena nella salute, anche Nettuno richiede cautela. Da voi emana una bella forza di attrazione, quando i vostri contatti sono professionali o sociali-mondani, ma c’è un’insolita tendenza alla chiusura nelle relazioni affettive. Lasciate che si spenga questo fuoco, domani inizia a crescere Luna piena in Toro e vi spingerà nel mondo, a cercare nuovi amori, se siete soli. I coniugi invece avranno nuovamente Venere in Bilancia, crisi.

Leone

Proseguono le discussioni con persone che hanno scopi e desideri contrari ai vostri, in qualche caso si tratta di vere lotte di potere Marte-Giove sono per voi una grande forza se dovete discutere di proprietà, divisioni, spartizioni. Ma se le questioni sono molto grosse, come fa a pensare Plutone guardiano della ricchezza, dovete avere l’assistenza di un avvocato. Incontri sociali e di amicizie funzionano come un balsamo, amore intenso, nonostante il nervosismo.

Vergine

In preparazione per voi una spettacolare Luna piena, considerate questo giorno come l’anteprima di una rappresentazione di successo, nel lavoro e amore. Restate semplici, naturali, immediati. Mercurio in formissima vi segue in viaggio, nella ricerca di nuove possibilità di guadagno o di un nuovo amore. Venere è di ritorno in Bilancia e vi lancia verso una fortuna che sembra piccola, ma diventa grande. Nota bene: anche i vostri viaggi disturbati dai disordini.

Bilancia

Molto relax. Luna si oppone dall’Ariete, stanca il fisico e provoca sensazioni negative, voi rispondete male a qualsiasi osservazione e simile atteggiamento non giova ai rapporti di collaborazione, ma nemmeno alle relazioni private. Quest’anno avete dato tanto alla famiglia, eppure sembra di non avere fatto abbastanza, questo conferma il vostro altruismo. Luna importante novità nella vita di un parente stretto. Al tramonto, guardate il cielo: Venere si avvicina.

Scorpione

Siate più leggeri in amore, divertenti. Se invece state scappando da qualcuno, non potrete essere liberi per molto, sarete presi da un altro laccio. Giorno validissimo per il lavoro, affari, commercio. Luna in Ariete agisce come un minatore, così voi dovete scavare e scavare, poi passare tutto al setaccio, come ricercatori dell’oro in Australia. Cena coniugale questa sera fuori, in un bel ristorante, per fare un omaggio al vostro amore e un arrivederci a Venere che parte domani.

Sagittario

In questo periodo, a Roma, si seminavano i gigli. Fiore attribuito a Venere, simbolo di candore, ma era dedicato anche ai satiri, simbolo sensuale. Voi avete oggi il tris dei corpi celesti che maggiormente influenzano l’amore e tutto quanto interessa la vita di coppia, presente e futura. In serata ci sarà anche il momento emozionante quando si farà sentire Nettuno, congiunto alla Luna in Ariete, la voce dei ricordi. Nella vita personale ricreate un mondo sereno, quello che non c’è fuori.

Capricorno

Luna di fuoco brucia le idee, non dà lo scatto giusto, la risposta pronta, la critica pungente, disturba il fisico già provato da Saturno. Aspettate domani, inizia a formarsi il plenilunio in Toro, segno che è come un’isola del tesoro per voi, vi porterà di certo qualche fortuna. PS: quando amate qualcuno, anche per breve tempo, voi lasciate il segno. Infatti, dice a Giove, che c’è qualcuno di tanto tempo fa che vi pensa, ricorda, desidera ancora, forse ritornerebbe se voi…

Acquario

Avete mille ragioni per esplodere, ma serve a qualcosa? Dovete inoltre stare attenti a Mercurio, pianeta della parola, che vi rende polemici anche quando non serve, poco diplomatici nei rapporti con le autorità. Chiamare caotico l’ambiente o la città dove lavorate non è abbastanza, ma le vostre idee valide saranno un giorno realizzate. Domani ritorna Venere positiva, con il vostro Plutone e Urano in Gemelli potrete conquistare, se non l’America, un grande prestigio.

Pesci

Illuminate i vostri famosi occhi con lo splendore dell’amore, attenti alle mani quando contattate il denaro - con Urano contro la contabilità è molto importante, il pianeta richiede cautela durante i viaggi e nei lavori manuali. Consiglio che mandiamo soprattutto a voi musicisti, che sappiamo essere numerosi nati sotto il segno dei Pesci. L’importante è non tentennare davanti alle occasioni. Estro - ecco la parola chiave che manca ancora al vostro lavoro - il vostro talento.