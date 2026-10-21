Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 21 ottobre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 21 ottobre 2026

Ariete

Mercurio sollecita la vostra intelligenza e il senso per gli affari. Più concentrati e tranquilli, farete una buona impressione sulle persone che vi interessano e che vi possono aprire nuove porte, Marte è particolarmente interessato alle attività libere dall’orientamento capitalistico. Sarà quasi una scoperta anche la passionalità della persona cara, che comprende l’agitazione nell’ultimo periodo. Vita sociale: sarete notati per il vostro magnetismo, capacità di trascinare.

Toro

Sotto pressione di Mercurio, dovete prepararvi alle opposizioni e critiche che sono in arrivo. Si tratta di una lotta annunciata, succede nel mese dello Scorpione, ma voi sapete come si vincono battaglie di questo tipo - con altre battaglie. Non fate capire quella specie di avidità che avete nella sfera del denaro, meglio mostrare un atteggiamento apparentemente disinteressato. Generoso trasporto in amore, molto sensuale. Vita sociale: ammirati per l’amore per la natura.

Gemelli

Luna, in posizione gelida, in Pesci. Nella salute, attenti ai dolori alle ossa, sciatica, malanni da raffreddamento. Nell’attività, non badate al poco calore dell’ambiente e delle persone che vi circondano. Anche voi avete qualche difetto, ma possedete un pregio che non hanno tutti, la gente non si annoia in vostra compagnia. Amore di fuoco, se uno vi dice che non ha tempo significa che è finita. Discussioni nel matrimonio. Vita sociale: siete cercati per la vostra dialettica brillante.

Cancro

Il mese della Bilancia si conclude il 23, con il favore della Luna in Pesci, da questa mattina. Ricorda il mare di quest’estate, ma Saturno ricorda che è autunno. Conoscendo il rapporto privilegiato che avete con i Pesci, possiamo prevedere sorprese sia in amore come nel lavoro. Positiva giornata per le questioni pratiche, Mercurio lancia segnali di incoraggiamento. Fortuna anche lontano, in viaggio. Vita sociale: siete amati per la vostra affettuosità con tutti.

Leone

Dimenticate le discussioni di ieri, lasciate parlare la persona cara, perché Mercurio non è buono per voi, passerete un momento bellissimo con Luna in Pesci, che vi introduce nel mese dello Scorpione. Possedete ottime difese planetarie per le prossime discussioni in casa e nel lavoro, dovete tenere acceso il vostro famoso fuoco nel meraviglioso amore che avete la fortuna di vivere, colpo di scena,

un incontro oggi. Vita sociale: siete benvoluti per la vostra generosità.

Vergine

Almeno voi, segno razionale, cercate di rimanere fuori dalle correnti nella vita sociale e lavorativa, siete voi il vostro partito. Detto questo, precisiamo che soltanto Luna e Urano si intromettono nelle vostre cose, il resto del cielo e dalla vostra parte. Qualcosa di poco chiaro nell’ambiente, provocato probabilmente dagli errori di valutazione di un collaboratore. Basta proseguire, come fate con l’amore. Vita sociale: apprezzati per il senso dell’organizzazione, puntualità.

Bilancia

Fermatevi un attimo e fate il punto su voi stessi. È importante anche stare con la gente, cercare nuovi contatti, programmare viaggi e incontri. Possono presentarsi altre occasioni di migliorare la vita, grazie agli amici ma ancora di più grazie al Sole che passerà nello Scorpione, mentre oggi vi assiste nel lavoro e nella salute una generosa Luna in Pesci. Finirà l’opposizione tra il Sole ancora due giorni nel vostro segno, con Saturno. Vita sociale: apprezzati per eleganza, armonia.

Scorpione

Senza un attimo di respiro, ma conviene dare il massimo nel lavoro nello studio perché si prevede un grande successo, state per iniziare il mese più bello del vostro 2026. La dolcezza è anticipata oggi dalla Luna entrata in Pesci, segno della vostra fortuna che precede l’arrivo del Sole in Scorpione. Mercurio è ottimo per negoziati, iniziative finanziarie, viaggi. Venere terribilmente sexy e giovane, dice che potreste avere chi più desiderate. Vita sociale: conquistate con l’ardore.

Sagittario

Madri e figlie, padri e figli. Il mese della Bilancia si conclude con Luna in Pesci, chiaramente severa per voi ma è arrivata al momento giusto: pretende più attenzione per la famiglia. È molto vicina alle coppie che stanno progettando una vita insieme, quest’autunno o per l’anno prossimo, quanto durerà la paterna protezione di Giove in Leone. Siete troppo vagabondi. Ma se volete scappare da qualcuno, la via è aperta. Vita sociale: amati per il senso dell’amicizia.

Capricorno

Giove e Marte, per non dire Plutone e Urano, sono i quattro potenti astri “maschili”, quindi le guerre che stanno combattendo in questi giorni, questi mesi, richiamano forse l’attenzione più sull’uomo Capricorno, ma ciò non significa che anche la donna non sia coinvolta in qualche bella guerra. Bisogna vedere come reagite alle provocazioni. Con calma, senza mangiarvi il fegato. Luna è delicata in Pesci, sensuale, femminile. Vita sociale: ammirati per il senso di responsabilità.

Acquario

Molto importanti i rapporti con i parenti, suoceri e cognati compresi, i figli devono essere seguiti con attenzione. Il Sole si muove verso una postazione impegnativa per l’attività, Scorpione, collaborazioni, potrà essere discusso il ruolo che ricoprite nel vostro ambiente professionale. Una particolare situazione privata o familiare può agire da freno alla vostra espansione, separate nettamente i due settori. Vita sociale: amati per il senso dell’amicizia.

Pesci

Canta d’amore Luna nel vostro segno, ma il transito è molto positivo anche per l’attività professionale e le finanze, dovete però considerare anche la situazione dei mercati, suscettibili a variazioni, Sole dal 23 in Scorpione, segno che governa i rapporti con il lontano, aprirà certamente nuove occasioni. Marte è pieno di morbosità, Venere non rinuncia a niente, Giove vi aiuta a perdere ogni timidezza, alla fine vi aspetta amore. Vita sociale: la gente apprezza il vostro altruismo.