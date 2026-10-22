Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 22 ottobre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 22 ottobre 2026

Ariete

Ultimo giorno di Sole negativo, ma dovete essere ancora prudenti nel lavoro e nelle associazioni. La settimana è iniziata con la fase del primo quarto molto agitato per i rapporti con le autorità, segnali di insofferenza in famiglia, salute. Ottobre continua a mandare caldi raggi sul vostro segno, non siate così nervosi se non avete ancora realizzato “quella cifra”, Giove e Mercurio dicono che è già stata depositata. L’amore canterà sotto una bellissima Luna, domani.

Toro

Adesso sì, le diversità di vedute con collaboratori e soci, soprattutto con il socio che più vi coinvolge e condiziona – il vostro coniuge o un altro parente di riferimento – ora è possibile ragionare sul serio. Luna è oggi in morbido aspetto in Pesci, sembra un ritorno sulle spiagge dell’amore. Questo weekend con il primo Sole in Scorpione, opposizione, vi trova pronti a buttarvi anche in una nuova avventura passionale, che sarà propiziata dalla vostra Luna piena il 26.

Gemelli

Urano è una protezione sicura per affari e carriera, ma oggi mantenetevi entro i limiti delle possibilità e capacità personali, Luna ambigua in Pesci inizia a provocare battibecchi tra marito e moglie, l’apprensione per l’andamento degli affari, incide sul sistema nervoso. È un giorno di passaggio da una all’altra situazione astrale, domani arriva nuova forza lavorativa e nuova determinazione in affari, portata dal Sole in Scorpione, che darà forza anche al vostro amore.

Cancro

Termina Sole in Bilancia, domani mattina passa in Scorpione, nel punto più alto del vostro cielo, dove sono già in transito da giorni Mercurio e Venere. Anche oggi però avete una imperdibile occasione professionale, affari. Sostenuti dalla vostra Luna che vi manda da lontano un saluto d’amore, positiva anche per andare alla ricerca di nuove esperienze umane e professionali. Mercurio vi mette in contatto con persone giuste per combinare affari, viaggi felici.

Leone

Ma certo che potreste farcela da soli! Domani inizia il transito del Sole in Scorpione e parte anche un breve periodo di fatica, fisica e mentale. Dovete ascoltare il parere di altri, prima di avviare imprese consultatevi. Sarebbe meglio per voi e per il prestigio che avete conquistato, non partecipare direttamente alle lotte ambientali, tuttavia se queste si presentano… Marte difficilmente vi farà stare fermi, basta non scambiare la temerarietà per coraggio. Gite nella natura.

Vergine

Dopo il primo quarto di Luna, il 18, prosegue un crescendo di possibilità nel campo professionale che sarà da domani ancora meglio illuminato dal Sole, Mercurio e Venere nello Scorpione, tre aspetti di grande prestigio per la vostra attività e affari, ma anche per sistemare con le persone vicine, i vostri parenti, sempre presenti con le richieste e lamentele. Oggi, Luna indicata per un controllo medico. Amore: recuperate qualche punto, proseguite.

Bilancia

Fino a domani mattina siete ancora nella vostra stagione, i bambini che nascono entro le 9:39 sono ancora della Bilancia, auguri! E congratulazioni a voi per come avete vissuto il vostro mese zodiacale e come avete affrontato qualche difficile fase lunare, e avete proseguito con le vostre ricerche del successo e della felicità. Questa mattina, Luna-Pesci, ottima occasione per partire all’assalto di un affare, lavoro, nuovi soci. Muovetevi all’aria aperta per sembrare più giovani.

Scorpione

Buongiorno, fortuna! Può una sola Luna, diventata nel giro di una notte bellissima nel segno dei Pesci, incidere così fortemente sul destino di una persona! Certo che può, soprattutto perché incrocia Venere e Mercurio ancora nel vostro segno e domani mattina arriva il Sole! Sarà un compleanno che farà storia, cominciate oggi stesso a rottamare nei settori che vanno cambiati.

Al settimo cielo, soprattutto i nuovi amori, se volete sposarvi subito …Urano porta in volo a Las Vegas.

Sagittario

Non mancano certo le idee, né la capacità di realizzarle, ma oggi avrete qualche difficoltà a metterle in pratica Luna in Pesci è per tradizione il transito meno indicato per voi, diventa particolarmente insistente quando tocca il settore della casa, famiglia e vari parenti. In qualche caso, dice Giove, ci sono anche contrasti per motivi di spartizioni, divisioni, eredità. Domani inizia lo Scorpione, attenti a non rovinare quello che con tanta fatica avete realizzato.

Capricorno

Ultimo giorno della Bilancia: quale ricordo vi lascia? Crediamo che rispetto a qualche anno addietro, questa volta non è andata poi male, nonostante le forti opposizioni che venivano da più parti, le più antipatiche erano quelle provenienti dal mondo professionale, però ce l’avete fatta, da domani sarete premiati dal nuovo Sole in Scorpione, che rilancia un segnale di progresso e di altre battaglie per il successo, ma che saranno vinte. Amore - qui è piacevole sottostare.

Acquario

Questo giorno rappresenta un altro confine nel campo professionale e lavorativo, domani iniziano con il Sole in Scorpione nuove battaglie per il successo. Dobbiamo precisare per chiarezza verso i nostri lettori che ogni evento esagerato che avviene in Acquario coinvolge la società. Cercate adesso di sistemare anche questioni della vostra famiglia, figli, altri parenti. Tutti si aspettano molto da voi, è la famosa umanità del vostro segno, sempre pronto ad aiutare.

Pesci

Altri cambiamenti sono all’orizzonte, specie per quanto riguarda le collaborazioni e le associazioni. Domani mattina c’è un importante cambio nel cielo, Sole inizia l’annuale transito nello Scorpione che porta sempre bene al vostro segno, questa volta ancora di più. Voi che avete dai 30 ai 50 anni, che vi trovate per la prima volta ad avere Giove e Saturno in aspetto eccellente, partite in pole position. Veloci come Kimi Antonelli, correte tra le braccia di un amore più fresco.