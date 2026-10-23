Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 23 ottobre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 23 ottobre 2026

Ariete

Sole entra nello Scorpione, aumenta la vostra popolarità e porterà nuove possibilità di lavoro, affari, amore. Il beneficiario di questa nuova fortuna astrale sarà anche la famiglia e il coniuge, quelli di voi che invece sono soli e sperano di trovare un amore come il vostro, cioè senza frontiere, lo troveranno già domani, quando avrete nel segno una luminosa Luna, quasi piena. Scorpione è un segno che vi rende intelligenti ma anche molto orgogliosi, spesso esuberanti.

Toro

Il nuovo Sole in Scorpione occupa la vostra settima casa zodiacale, incide sulle collaborazioni, rapporti con gli altri, matrimonio. Non renderà sempre le cose facili, ma voi siete abituati a contare solo sulle vostre forze. Controllatevi nella salute, evitate di assumere troppi impegni. Ci saranno pressioni da persone autorevoli, a vedere l’aspetto di Giove anche possibili noie fiscali e legali. Se cercate nuove relazioni d’amore, qualcuna potrebbe sconvolgervi.

Gemelli

Il mese dello Scorpione sarà un periodo vincente per il vostro segno, prima di tutto nel lavoro e di conseguenza nelle finanze, non mancheranno occasioni di nuovi innamoramenti per le persone sole e per i divorziati, domenica Venere ritorna per un po’ di tempo nella Bilancia e voi vi troverete in una condizione astrale senza macchia. Dobbiamo però precisare che questa nuova posizione del Sole mette in primo piano anche la salute, disturbi provocati da eccessivo lavoro.

Cancro

Al primo mattino inizia il transito del Sole nello Scorpione, secondo la tradizione è questa la migliore posizione, vi farà sentire completamente liberi di esprimervi e di essere voi stessi. Favorevole alle speculazioni, soprattutto per la presenza di Mercurio che si unisce alla protezione eccezionale di Giove. Non dimenticate però che i due pianeti in Ariete possono disturbare l’ambiente di lavoro, domenica prossima Venere fa dietrofront e ritorna in Bilancia - famiglia chiama.

Leone

Non tutti i giorni dello Scorpione registrano il disturbo del Sole-Mercurio, ma preparatevi a vivere periodi in altalena. Quando non vi sentirete bene, oppure non avrete la solita sicurezza, sarà meglio rinviare importanti transazioni, vale specialmente per le persone che hanno un posto di rilievo nel lavoro e che hanno responsabilità familiari. La bella notizia è il ritorno di Venere in Bilancia, che resterà in quella incantevole e produttiva posizione fino al 4 dicembre! Amerete sempre.

Vergine

Sole-Scorpione, inizia questa mattina e sarà per voi molto positivo, anche se oggi non avrete questa sensazione, perché persiste l’opposizione della Luna in Pesci, concedetevi un giorno solo per voi stessi, la vostra salute, bellezza, eleganza. Già domani noterete qualcosa di nuovo, di diverso, nei confronti delle persone vicine, parenti e collaboratori. Potete riprendere tranquillamente i rapporti di lavoro e affari, affrontare tutti i viaggi che servono alla vostra attività.

Bilancia

Ciao, Sole! Questa mattina alle ore 9:39 esce dal segno ma non vi dimentica, nello Scorpione accenderà un luminoso faro sul vostro patrimonio personale e su eventuali eredità che dovrete gestire. Secondo come avete gestito le vostre sostanze, le prossime quattro settimane vi daranno alti profitti. Non subito domani, avrete contro Luna-Saturno, attenti nella salute, ma già domenica sentirete un ‘friccico’ nel cuore - ritornerà Venere nel segno… Questa sì, è fortuna!

Scorpione

Buon compleanno a voi tutti! La vostra stagione inizia alle ore 9:39 con l’ingresso del Sole nel vostro segno, nello stesso momento parte anche una nuova stagione della vostra vita. Sarà piuttosto impegnativa, ma questo non vi fa paura, ci avete fatto l’abitudine alle difficoltà della vita, che peraltro non vengono risparmiate a nessuno, solo che voi le sentite arrivare in anticipo. Questo è un grande vantaggio, potete attaccare per primi. Luna rende il giorno felice.

Sagittario

L’ingresso del Sole nel vicino Scorpione, che nel vostro oroscopo rappresenta la 12ª casa, quella delle conclusioni, significa che il vostro anno personale sta per chiudere le saracinesche e vi prepara per la nuova stagione che avrà inizio il prossimo 22 novembre. A parte qualche nemico solitario con cui dovrete fare i conti, forse più nel privato che non nel lavoro, il vostro quadro astrale è assolutamente positivo. Finché Giove vi protegge, nessuno vi supera.

Capricorno

Successo nella società, aiuto e vantaggi da parte di amici influenti, si adempiono le speranze e i desideri. Le amicizie e i rapporti con le persone assumono grande importanza ai vostri occhi, Sole-Scorpione inizia il transito nella vostra 11ª casa zodiacale, la funzione di questo transito è quella di far capire che nessuno può vivere isolato. Anche se in altri periodi avete sentito la necessità di stare da soli, adesso avete bisogno della vicinanza e della sincerità delle persone.

Acquario

La buona notizia riguarda Venere che ritorna domenica in Bilancia, avrà un bellissimo contatto con Urano e con Plutone nel vostro segno. Può sembrare poco e invece sarà tantissimo perché grazie a queste due forze cosmiche resterete a galla, non solo, in certi momenti sarà proprio il Sole nello Scorpione insieme a Mercurio, a darvi la necessaria dose di “veleno” per superare gli altri. Per nessuna ragione, dovete trascurare l’amore, specie la moglie ha bisogno di voi.

Pesci

Per tradizione astrologica, Sole nello Scorpione governa il settore del lontano, dei lunghi viaggi, felici, successo all’estero, soggiorno prolungato all’estero. Anche in questo nostro tempo incerto e violento, questo è ancora valido perché c’è sempre qualcuno che trova la sua personale via della seta, che magari lo rende più ricco. Di certo sarete ricchissimi in amore. Potete contare su un cielo pieno di stelle. Nonostante le guerre, Odisseo, trova la via di ritorno.