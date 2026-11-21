Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 21 novembre 2026

Ariete

Prosegue il felice transito della Luna nel segno e vi accompagna fino a domani mattina, quando inizia il mese del Sagittario, vostro alleato. Siete in grado di affrontare qualsiasi situazione e anche le persone che si oppongono alle vostre iniziative. Seguite il vostro impulso, intelletto, fiducia nelle vostre possibilità, al resto ci penserà Giove con la sua fortuna. Sabato sera troverete una buona occasione per appartarsi, da soli o con l’altra persona, e fare il punto sui propri sentimenti.

Toro

Bella la ritrovata voglia di vita sociale, contatti con le persone lontane, affettuose come amicizie e giuste per i vostri affari. È l’ultimo giorno di Sole in opposizione, le collaborazioni e i rapporti stretti saranno presto più scorrevoli, ma dovete ancora essere prudenti e conoscere bene le persone a cui affidate i vostri affari. Superiori, persone autorevoli, sono insopportabili, reagite solo se toccano i vostri interessi e la vostra serenità coniugale. In amore giocate con la gelosia.

Gemelli

Preparatevi per una forte ondata emotiva, che arriverà all’inizio del Sagittario, soprattutto nel giorno della vostra Luna piena prevista all’inizio della prossima settimana. È l’amore, sono gli affetti e le amicizie, i figli, che vi danno forza in questo periodo anche pittoresco per la professione. Il successo, l’amore e la passione, cominciano a crescere di luce con questa Luna in Ariete, potete trasformare questo giorno in un trionfo d’amore. È presente la fortuna in affari.

Cancro

La forza del Sole e Mercurio, spinge al successo nelle questioni pratiche e finanziarie, ma dovete essere attenti alla Luna in Ariete che agita non solo voi, ma anche l’ambiente circostante. In teoria il transito non è indicato per questioni che richiedono concentrazione, ma nemmeno per cercare di chiarire malintesi in amore e in famiglia, visto però che avete altri corpi celesti a favore, noi consigliamo di agire. La vostra fortuna è la forza d’attrazione che emana dalle vostre parole.

Leone

Giove e Luna in trigono, aspetto che l’astrologia considera sinonimo stesso di fortuna, approfittate del momento soprattutto nel campo imprenditoriale-finanziario, visto che avete anche Saturno eccellente. Dovete agire di fretta, Luna cambia veloce domani sarà in Toro, ma domani inizia anche la protezione incredibile di Sole in Sagittario, che nelle prossime quattro settimane potenzierà tutti gli influssi fortunati già presenti nel vostro cielo. Curate le vie respiratorie.

Vergine

Decisioni da prendere, scelte da fare. Novembre è iniziato e si concluderà con pianeti orientati verso la famiglia e questioni personali. L’amore sarà oggi messo in disparte, almeno per quanto riguarda le soddisfazioni romantiche, ma avrete modo di rifarvi quando Marte arriverà nel segno subito dopo la Luna piena. Domani per molti inizia un nuovo capitolo nel rapporto genitori-figli. Il mese del Sagittario richiederà anche attenzione alla salute, controllate nuove intese.

Bilancia

L’inizio della stagione del Sagittario è per voi segnato dalla presenza di Venere nel segno, non importa se oggi si oppone la Luna in Ariete, dovete solo essere più pazienti del solito con le persone vicine, colleghi di lavoro, collaboratori. Ricordate che anche le vostre manifestazioni nervose possono raggiungere alte frequenze. Il lavoro continua la sua corsa al successo, la salute però deve essere seguita. Le eventuali cure, terapie, sono ben protette da Giove. L’appetito aumenta.

Scorpione

La stagione del compleanno si conclude domani mattina, ma oggi avete ancora il Sole nel segno e Luna situata nel punto giusto dell’oroscopo professionale, Ariete, cosa che incoraggia ad iniziare anche cose con gente diversa, nuove collaborazioni. Interessi extra professionali possono portare su strade molto interessanti, illuminati anche dal potente aspetto di Urano, avete una vera forza per il successo. Amate e siete amati, il mese si conclude con un colpo di scena, domani.

Sagittario

Momenti astrali di rara bellezza per quelli che hanno programmato di sposarsi in questa stagione, per niente autunnale sotto il profilo amoroso. Oggi, Luna in Ariete rende il vostro amore primaverile e annuncia l’arrivo del Sole che domani mattina inaugura la vostra stagione di compleanno. Marte e Venere sexy, esplodono passioni nuove, ma procurano anche insieme a Giove, una grande porzione di fortuna per tutti i vostri affari. Si raccomanda solo prudenza con il fisico.

Capricorno

Peccato per questa Luna in Ariete, che diventa un fattore di disturbo per la salute e di agitazione in famiglia. Però il benessere dipende anche dal morale, nervi, stress accumulato. Bisogna essere prudenti anche durante i viaggi, ma questo consiglio vale per tutti i segni. Siamo sicuri che riuscirete lo stesso a realizzare il progetto a cui tenete molto. Domani un’altra Luna, un’altra storia. Sarà in pieno splendore in Toro, segno del vostro amore e della vostra fortuna.

Acquario

Sabato è il vostro giorno astrale, anche oggi sarà così. Vi piacerà questa sospensione tra il lavoro e la festa domenicale, vi ricarica e stimola i progetti per la settimana prossima. Sarà magnifica. Luna piena, sostenuta da Venere e Urano, indizio di emozionanti novità nella vita matrimoniale e in famiglia. Sono aspetti che mandano in vostra direzione amore e amicizia, che daranno poi nel mese del Sagittario anche nuove occasioni professionali e passionali.

Pesci

Le stelle sono in festa per voi, come volessero prepararvi per il mese del Sagittario che non è molto tranquillo per il vostro segno, ma non lo dovete nemmeno sottovalutare perché lì è la sede astrale del vostro successo professionale. Questo è garantito anche oggi, Giove mette in luce i vostri speciali talenti, Estro - ecco la parola magica, questo manca ancora al vostro lavoro e imprese. Nuove attrazioni sessuali nascono improvvisamente con persone più estrose di voi.