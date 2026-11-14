Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 14 novembre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 14 novembre 2026

Ariete

Nessuno, nemmeno chi vi ama e vi conosce da sempre, capisce la vostra agitazione interiore. Chi legge le stelle sì, ma vi dice anche di non pensarci. Le delusioni si attenuano col tempo, voi dovete guardare in avanti - sapeste quanti nemici punirà il vostro Saturno! Se avete questioni da risolvere con le autorità, dovete essere particolarmente attenti, ma in questo caso Giove e Mercurio aiutano a ottenere giustizia. Siete innamorati, il vostro amore vi aiuterà.

Toro

Segnali molto incoraggianti anche oggi dalla Luna in Capricorno, esercita una forza positiva sulle vostre decisioni e sulla vostra vita, aiuta a superare l’ansia che Marte riesce sempre provocare. Non dovete fermarvi per la paura di non essere all’altezza di un compito nel lavoro. Si possono riaprire certi discorsi e progetti riguardanti la casa, compravendite, trasferimenti e nuove attività. È proprio questa voglia di fare qualcosa di nuovo la nota più bella del vostro oroscopo.

Gemelli

Solo voi riuscite a vincere in una situazione generale così confusa, che richiede preparazione sicuramente ma anche quel certo “quid” di tipo berlusconiano, che possiedono due segni dello zodiaco: il vostro e lo Scorpione. Infatti, in quel segno che incide sul lavoro e sulla vostra salute, brulicano numerose occasioni professionali finanziarie, che non dovete far scappare. Vale naturalmente anche per l’amore, nei prossimi tre giorni può succedere tutto.

Cancro

Luna opposta in Capricorno sembra ancora più aggressiva perché si associa a Saturno, significa che proseguono discussioni nell’ambiente professionale, tensioni nei rapporti privati - queste invece sono provocate da Venere. Ma se vi isolate nel vostro mondo, potete invece fare piani di lavoro e studiare prossime trattative, ricordate che avete la protezione di Mercurio-Giove due assi per gli affari. In amore fate vedere solo le qualità: gentili, amabili, sognanti e puri.

Leone

Luna preziosa tutto il giorno in Capricorno, segno che rende solida la vostra vita pratica e ora vi difende dalla aggressività di Mercurio nello Scorpione. Non imputatevi sulle vostre opinioni e posizioni, cercate di essere più elastici, anche per dare la possibilità di Giove di portarvi le facilitazioni che cercate. Se non avete pazienza di affrontare collaboratori o soci, meglio rimandare a martedì prossimo, quando la Luna sarà in Pesci. Rilassatevi e tenete alto il morale.

Vergine

Lavoratori instancabili, potete realizzare oggi e nei prossimi due giorni una nuova ambizione professionale, ma anche se vi riesce solo di impostare nuovi progetti, dovete sentirvi soddisfatti. Segno di terra con una solida base per creare qualcosa di grande nel lavoro e anche in amore, se questo è il vostro desiderio. Luna è ancora in Capricorno è forma i contatti con cinque pianeti, positivi per voi. Tutto non potrete fare, ma intanto gettate i semi il più lontano possibile

Bilancia

Se riuscite a restare in silenzio, meglio per voi. Non si può sapere cosa potreste dire e fare con questa Luna veramente provocatoria che transita in un settore importante e delicato per il vostro oroscopo: famiglia, genitori e figli, parenti, abitazione o altri beni immobili. È delicato l’aspetto di Saturno contro la vostra Venere, che potrebbe richiedere un controllo medico. Voi single, tenetevi pronti per il primo quarto in Acquario, domani e lunedì sono previsti colpi di fulmine.

Scorpione

Settore della vita pratica quanto mai positivo, sembra che il mondo si sia improvvisamente accorto di voi - ma voi eravate così anche 6 mesi fa! Ricordate chi vi abbia provocato guai, nel 2025? Per nessuna ragione dovete tornare indietro, ma di questo consiglio non avete nemmeno bisogno perché voi siete il segno che cancella ma non dimentica. Anche in affari finanziari dovete essere più cauti, Nettuno può essere troppo ottimista, esaltato, vede un’altra realtà. Ben venga invece questo abbandono alla fantasia in amore, costruite castelli.

Sagittario

Anche l’uomo del segno potrà gioire di questo weekend all’insegna della Luna amorosa e danarosa, ma la donna Sagittario parte con una marcia in più. Non soltanto la Luna, anche Venere simboleggia la donna, è femmina, è conquistatrice. Domanda: in giro c’è ancora un orso che si nega? Lanciate la freccia, anche voi uomini, siete osservati con divertimento da Marte, sesso, Giove, fortuna, Plutone - costruzione di capitali. Come procede la cura di vitamine?

Capricorno

Il 4 dicembre, con il ritorno di Venere in Scorpione, entrerete in una fase di vita più fresca, l’amore più intenso e coinvolgente. Anche adesso però il Sole in quel segno amico vi offre quella magia che ci vuole per vincere gli avversari, Marte dice che sono più di uno. Certe collaborazioni non sono in sintonia con voi e con il tempo che viviamo e che il vostro segno percepisce prima degli altri. Perché non rompete? Saturno impone massima disciplina.

Acquario

Non conviene ancora tirare fuori dal cassetto quel progetto a cui tenete tanto e che state conservando dalla scorsa estate, ma si è presentato sempre qualche ostacolo planetario e voi non siete ancora riusciti a compiere l’opera. Noi abbiamo molta fiducia nella vostra Luna che diventerà primo quarto nel segno a partire già da questa sera. Non pensate ancora al denaro, ma non potete lasciarvi sfuggire momenti indimenticabili, struggenti e passionali in un rapporto d’amore. Nuovo?

Pesci

Sabato, giorno di Saturno, pianeta che da qualche mese governa la vostra seconda casa zodiacale, che è un po’ come il Toro, cura i vostri interessi personali e proprietà familiari, beni ereditati o avuti in regalo. Nel caso ci fosse qualche intoppo legale-burocratico, la prossima settimana affrontate la questione e la potrete risolvere, ma non aspettate il 22 novembre. Oggi, Luna razionale e tenace in Capricorno, saprete fare i conti (ma bisogna sentire anche l’oste).