Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 10 novembre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 10 novembre 2026.

Ariete

Profitti. Il giorno inizia con il costruttivo aspetto Saturno in trigono con Luna in Sagittario, che vi consente di ottenere risultati immediati e di allargare i vostri interessi anche molto lontano, infatti la voce “estero” è molto pronunciata nel vostro oroscopo ed è naturale che sia lo stesso anche per noi tutti. Ma non tutti abbiamo anche la diretta protezione di Giove, che protegge la vostra vita personale e l’amore - non importa se sereno oppure scosso, basta che sia passionale.

Toro

La voglia di fare qualcosa di nuovo è la nota più bella dell’odierno oroscopo, visto che non siete un segno facile ai cambiamenti, siete come l’edera anche in amore. Segnali di ripresa arrivano proprio dalla Luna che oggi passa in Sagittario, incide sul mondo inconscio e sulla capacità di distinguere tra il possibile e quello che non può dare frutti, almeno non in questo mese. Dovete ancora stare attenti perché qualcuno cerca di approfittare della vostra fragilità.

Gemelli.

Luna chiede oggi un po’ di relax fisico e anche mentale, dopo giorni di intensa attività. Dal Sagittario può creare agitazione nei rapporti stretti e nel matrimonio in particolare, è un fattore di disturbo per le collaborazioni, non assicura una forma perfetta (reni, fegato, gambe). Riportiamo questa piccola cautela, solo per una precisione astrologica, ma che non può in nessun caso danneggiare il vostro quadro astrale proiettato verso un futuro assolutamente bellissimo.

Cancro

È da tanto che non vi siete sentiti così vivi, svegli, intraprendenti. I fatti previsti per oggi rispecchiano la vostra mente elettrizzata, magnifica giornata per il lavoro e gli affari. Sarà riconosciuta la vostra capacità professionale, possedete Mercurio ottimo per le transazioni, firme, discussioni dirette con chi siete in affari o con chi vorreste iniziare un certo percorso. Intensa passione, ma non vi dovete aggrappare a qualcuno solo per bisogno di sicurezza: è più debole di voi.

Leone

Come passano le ore, così si schiarisce il cielo astrale. Il passaggio della Luna in Sagittario, che rappresenta il punto più luminoso del vostro oroscopo, sentirete forte il richiamo dei sensi. Questo è sicuramente un giorno d’amore, con occasioni di nuovi incontri e innamoramenti. Marte erotico nel vostro segno, Venere sensuale nel settore dei brevi viaggi, entrambi rendono intense anche relazioni sessuali esistenti. Selezionate bene i collaboratori.

Vergine

Luna aggressiva per i rapporti stretti, agita in particolare la famiglia e chi avete intorno, può essere molto stancante per la salute. Qualche dolore qua e là, ma con la vostra disciplina e la paura di star male, troverete subito un rimedio. Anche l’amore è una efficace medicina, ma crediamo che oggi sarete totalmente concentrati sul vostro lavoro, eccessivo numero di impegni, sopportate stoicamente le osservazioni di qualcuno che occupa un posto più in alto del vostro.

Bilancia

Luna ottimista e allegra, come il segno in cui transita per due giorni, Sagittario, vostro amico e ammiratore da sempre. È di grande aiuto per le questioni scritte, attività lavorative e commerciali, una vera medicina per lo spirito e contro la depressione che vuole provocare Saturno. Mantenete alto il vostro ottimismo, infondete coraggio alle persone vicine che tanto confidano in voi, specie anziane. Incredibile aumento di passionalità, conquiste facili se volete.

Scorpione

L’acqua che accompagnava la vostra Luna nuova, assume il significato di rigenerazione, offrirà ancora tante occasioni di cambiare, assicura che le novità in arrivo sono valide. Sopra le righe, ma simpatici e affascinanti, misteriosi e pur sempre alla mano, pronti a dare. Forse per premiarvi, Urano può creare un miracolo economico, ma siete voi che dovete inventare qualcosa di nuovo. Orgoglio ferito, in amore? È possibile, scoprite il motivo del malcontento.

Sagittario

Dopo essere diventata nuova, Luna è oggi e domani in Sagittario, sicuramente la più bella della settimana, dovete impostare qualcosa di nuovo, di importante, di eccezionale. Anche voi siete arrivati quasi alla fine di un certo periodo professionale, ma già si vedono nuove possibilità di lavoro e di guadagno. L’ottimismo è giustificato dal grande Giove, dovete credere nella buona sorte anche e soprattutto in amore. I nuovi amori sono incredibilmente intensi.

Capricorno

Qualcuno bussa alla vostra porta, ma non è ancora il momento di aprire. Preparate un dettagliato piano di lavoro per il giorno 12 quando arriva Luna nel vostro segno, studiate qualche nuova soluzione per la casa, è molto importante intensificare le relazioni sociali. Adesso più che mai sono importanti per arrivare al successo nel lavoro e in affari. La vita intima si libera da alcune pressioni, dovete dare coraggio ed entusiasmo anche all’amore e alle persone vicine.

Acquario

La prossima fase lunare sarà il primo quarto nel vostro segno il giorno 17, sarà come un annuncio di un nuovo mese certamente meno pesante di quello che è stato lo Scorpione. L’instabile Luna vi fa vedere già oggi la sua faccia migliore, transita nel segno amico Sagittario, lasciatevi andare alle confidenze, gli amici sono con voi. Venere è bellissima, dice che avete nel cassetto un progetto speciale, ma non conviene tirarlo fuori finché Mercurio è negativo.

Pesci

Luna è aggressiva nel segno che governa i vostri rapporti con l’ambiente di lavoro, agita naturalmente anche i rapporti stretti, ma non dovete cedere al nervosismo. Il lavoro personale è benissimo influenzato da Mercurio, dovete solo dare un tocco di modernità alle vostre azioni, forti della protezione di Saturno - fondamenta di una nuova casa o di un nuovo lavoro, ma anche radici di una nuova vita. Guardatevi intorno, non vedete quante possibilità ci sono? Problemi respiratori.