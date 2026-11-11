Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 11 novembre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 11 novembre 2026

Ariete

Conferme dell’importanza e del prestigio che godete nel vostro ambiente, Mercurio vi aiuta a fare buon uso di tutte le informazioni di cui disponete. Luna splendente in Sagittario in aspetto potente non solo con Saturno ma anche con Giove in Leone. Influsso potente per incontrare persone potenti, cioè: superiori, rappresentanti dello Stato, datori di lavoro. Ma la vera sorpresa è l’amore, una passione che si rinnova e rafforza. Occasione da non perdere se siete ancora soli.

Toro

Luna sollecita in maniera straordinaria la vostra mente, la comunicativa si fa veramente accattivante, esprimete le vostre idee, fate le proposte. Usate quel tocco diplomatico che sapete tirare fuori quando vi conviene, atteggiamento un po’ ambiguo che sapete giocare a perfezione. Venere meravigliosa se volete vivere intensamente l’amore, anche Marte riceve questo caldo influsso della Luna in Sagittario e aggiunge una bella porzione di passionalità, favorisce incontri.

Gemelli

Una certa difficoltà di equilibrio fra emozioni e ragionamento, siete frastornati da questa Luna in opposizione, chiaramente un fattore di disturbo per il matrimonio e per i rapporti di collaborazione professionale, ma se vi lascerete andare vi attende un giorno passionale. Sorprendentemente passionale! Avete davanti un futuro tutto da inventare, cosa di cui siete capaci, grazie alla vostra natura “doppia” che meglio assimila le influenze esterne. Farmaci naturali.

Cancro

Incontri a due. Le relazioni d’amore non sono sempre tranquille, ma il bisogno di avere qualcuno accanto è vivo, il desiderio acceso. Luna è ancora buona nell’ottimistico Sagittario, è il momento giusto per chiarire i malintesi, sistemare le questioni materiali. Questo ottimismo forse risalta persino troppo ma almeno vi rende divertenti agli occhi di chi magari avesse puntato lo sguardo su di voi, per la prima volta. Non meravigliatevi, San Martino matura il vino e molto altro.

Leone

Non imputatevi troppo, siate più elastici nei rapporti di lavoro e di affari, anche per dare la possibilità a Giove di portarvi i vantaggi economici che aspettate. Mercurio in Scorpione non è il massimo come capacità, ma stimola il pensiero e il lavoro intellettuale. Pensa oggi, pensa domani, a un certo punto scatterà quella idea, arriverà l’occasione giusta. Prima di tutto dovete ricreare la complicità familiare e coniugale, amerete molto. Nuove passioni, sì, come passatempo.

Vergine

Stanchi, come se foste ritornati da un lungo e avventuroso viaggio, l’organismo ha bisogno di vitamine e di ferro, Luna sarà diversa già domani. Se vi sentite stranieri in famiglia, intensificate le relazioni sociali e le amicizie. Però c’è un’idea ossessiva, qualcosa a cui non riuscite a non pensare. Urano, che vi sta cambiando l’ambiente in cui cercate successo, suggerisce di dare un taglio a tutto quello che non vi convince più. Anche il cuore sogna nuova vita.

Bilancia

Non solo l’intelligenza, la bravura, la preparazione e l’impegno, il successo è dovuto anche alla grande forza interiore che non sapevate nemmeno di possedere. Luna in Sagittario tutto il giorno è di grande aiuto per le questioni scritte, attività commerciali, incontri di lavoro, brevi viaggi. Mantenete questo ottimismo anche domani quando passerà in Capricorno, chiamerà la famiglia. Venere è arrivata nel segno in un momento della vostra vita in cui avete più bisogno della sua protezione. È la vostra stella guida, insieme a Marte non teme nulla, stravince in amore.

Scorpione

Reumatismi e dintorni. Lo scontro con Marte e Plutone è un transito che richiede cautela nella salute. Non curatevi da soli, avete Nettuno pianeta della medicina e dei farmaci nel punto giusto del vostro cielo. Solo se in ottima forma riuscirete a lavorare, creare, viaggiare, amare, vincere. Un vascello pieno di meraviglie arriva con Nettuno, che prende momentaneamente possesso della vostra spiritualità, nasce una situazione astrale più unica che rara.

Sagittario

Governati da Giove, siete anche ambasciatori dello zodiaco, presto ritroverete la vostra invidiabile capacità diplomatica e di mediazione tra le parti in conflitto, nel lavoro e nella vita familiare. Eccezionale aspetto Giove-Marte, risveglia la sessualità maschile, Luna invece stuzzica le donne, Venere favorisce nuove conoscenze e nuovi incontri. È forte anche il richiamo sulla famiglia, figli. Il successo è una realtà, sono finiti i tempi cupi di Saturno, ora il pianeta lavora per voi.

Capricorno

Come un computer raccogliete dati, informazioni, indiscrezioni. Arriverete prima degli altri a una notizia economica che sfrutterete a vostra vantaggio. Sotto il profilo finanziario non siete ancora usciti dalla crisi di fine estate-inizio autunno, ma è una crisi per modo di dire, avete le vostre riserve nascoste. Tenetele ancora nascoste, per un po’. Domani preparatevi per l’arrivo della vostra Luna di novembre, seguirà il vostro lavoro e sarà vicina al vostro cuore innamorato.

Acquario

Musica piacevole Luna canta in Sagittario, insieme a Venere compone dolci note per il vostro amore, Plutone partecipa con il suo influsso molto carnale. Per molti di voi che sono in coppia oppure single, questo giorno e la prossima notte saranno i più passionali d’autunno. Fino a questo momento. Se siete ancora alla ricerca di un amore, tenetevi pronti per il vostro primo quarto del 17. Presto dovrete affrontare problemi di comprensione con chi siete in contatto di lavoro.

Pesci

Giove, il pianeta della fortuna non vi ha abbandonato, la sua azione potrebbe essere rallentata dalla Luna agitata in Sagittario. Influssi quindi incoerenti: Giove promette, Luna nega. Siamo quindi in sintonia con la vostra incoerenza, volete offrire e poi vi ritirate. Avete ragione però, non è facile trovare persone che meritano di ricevere. Mercurio trionfa nel settore del lontano, ma quando avete bisogno di lui non manca di farsi sentire. Siete sempre vincenti nei confronti con gli altri.