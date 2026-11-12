Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 12 novembre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 12 novembre 2026

Ariete

Luna cambia natura, durante il transito in Capricorno procura frequenti cambiamenti nella professione, ma ciò nonostante successo e ascesa nella vita, fama e stima. Aiuto da parte di amici, benefici della madre, occupazioni pubbliche, anche una certa popolarità è possibile. Ma non vi dovete buttare troppo nelle questioni materialistiche, trascurare necessità emotive e la salute. Due giorni Saturno non vi lascia liberi di fare ciò che volete, lasciate le decisioni al vostro amore.

Toro

Diversità di vedute con colleghi e soci, con il coniuge, ma questa sarà una costante finché c’è l’opposizione di Mercurio. Oggi arrivano segnali molto incoraggianti dalla Luna nel lontano Capricorno, segno che esercita una forza positiva sulle vostre decisioni e sulla vostra vita, aiuta a superare i momenti di ansia che Marte riesce a provocare. Dovete sollecitare con più urgenza le soluzioni o le risposte alle vostre domande nel settore pratico. Bello il cielo dell’amore.

Gemelli

Luna cambia aspetto, da negativa a positiva, diventa di ora in ora più favorevole per affari e lavoro. Qualcuno vi è apertamente contro, sono sfide che vi esaltano, voi date il meglio quando siete contrastati. Non dovete contrastare l’amore, abbandonatevi completamente alla sua volontà, desideri. La fortuna si presenta in forma di nuovi incontri e nuove importanti conoscenze, Luna cresce di intensità fino al beneaugurante primo quarto in Acquario, il 17.

Cancro

C’è nell’aria (lo si percepiva già ieri sera) qualcosa che disturba la salute, evitate attività e luoghi pericolosi per la salute. Luna è in opposizione al vostro segno e contrastata da Saturno in Ariete, non è il caso di pensare ad avventure personali. Sono disturbate le azioni che fate insieme agli altri, non è il caso di iniziare per primi discussioni, ma certo che vi dovete difendere in qualche modo. Senza rivelare troppo, le parole scappano. Rimandate la ricerca di nuovi amanti.

Leone

Il generale miglioramento iniziato martedì e di giorno in giorno più evidente, ma voi dovete tenere presente lo stress che avete affrontato. Aspettate che passi il disturbo di Mercurio, non fate troppi programmi e tenetevi pronti anche per il primo quarto di Luna della prossima settimana, metterà in discussione qualche collaborazione e provocherà un piccolo terremoto nel matrimonio. Voi lo sapete che il Leone è il segno dell’ansia? Rilassatevi, tenete alto il morale anche al vostro amore.

Vergine

Al risveglio una sensazione di stanchezza, col passare delle ore noterete un miglioramento generale anche nel campo pratico e perfino in amore. Tutto merito della Luna che passa in Capricorno, diventa potente per le questioni di lavoro e affari, ma anche passionale per l’amore. In aspetto con Mercurio in Scorpione, consente di fare una specie di revisione dei progetti professionali e anche in casa bisogna sistemare le cose nascoste in un armadio.

Bilancia

Il colpo della strega, nella salute, è un classico della Luna in Capricorno quadrata a Saturno in Ariete, due giorni con qualche debolezza sono la conseguenza di questo transito che disturba e impegna molto in famiglia. Però vi resta la luce di Venere, Marte passionale, Giove custode delle vostre ricchezze e anche in grado di esaltare le vostre virtù professionali, ma lo stesso vi dovete rilassare e ricaricare per la prossima settimana. Un frutto proibito in amore.

Scorpione

Garinei e Giovannini: la vita rinasce ogni mattina. Nel vostro cielo sembra di sentire musica e canti di una vita preziosa che si rinnova. Lavori in corso, in casa, ce la farete oggi e nei prossimi giorni, nell’immediato futuro, perché vi rendete conto che senza il sapere non si può realizzare il proprio destino. Assettati di nuove conoscenze, affascinati dal mondo antico, curiosi di andare nello spazio, impazienti di trovare un posto, un Paese come il vostro. La volontà è tutto.

Sagittario

Giovedì è tradizionalmente a favore del vostro segno, perché sotto la protezione di Giove, vostro pianeta, adesso è in transito per un intero anno in Leone, meglio di così non vi poteva andare! C’è anche l’aspetto di Venere in splendida sosta nella Bilancia, settore delle relazioni sociali, amicizie, incontri d’amore e non solo Mercurio è un po’ in ombra, dovete anche voi viaggiare con la massima cautela. Prima ritrovate la brillantezza, colorate la vostra vita di rosa.

Capricorno

Influssi astrali di eccezionale portata, come straordinario il periodo esistenziale che vi vivete. Oggi arriva la vostra Luna di novembre, che potrebbe dare un notevole stress a causa della quadratura con Saturno, in ogni caso è un forte richiamo alla vita in famiglia. Diverso e molto più vivace la situazione che viene portata dal Sole-Mercurio uniti in Scorpione - un colpo di fortuna in affari, una forza interiore insuperabile, siete liberi di svoltare e di amare come e dove credete.

Acquario

Oggi sentiamo tutti un po’ di insofferenza per la situazione che ci tocca vivere, anche voi siete provati ma in fondo vi resta sempre una striscia di ottimismo che vi rende unici nello zodiaco: voi portate gioia agli altri. Striscia la notizia, dice con ironia Mercurio in Scorpione, ma non è ancora quello che aspettate. La vostra fortuna sono i tanti amici che vi cercano, seguono, ascoltano e aiutano, meglio dei vostri parenti. L’amore è sempre qui, nuove luci per i nativi single.

Pesci

Dopo che vi sarete ripresi dallo stress della Luna dei due giorni passati, oggi mentre passa in Capricorno, siete nuovamente tra i primi nelle nostre previsioni, i soli che possono contare solo su influssi ottimali. Prendete in mano le situazioni più urgenti, o quella che vi interessa di più. Quando un segno è così pieno, paradossalmente può succedere che non accada nulla di tanto significativo, ma almeno avrete sognato e fatto progetti insieme al vostro meraviglioso amore.