Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 7 ottobre 2026: tutti i segni

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 7 ottobre 2026

Ariete

Le emozioni sono in armonia con le intenzioni. E questo vi permette di dedicarvi in pieno al lavoro e agli affari senza conflitti. A differenza della Luna di ieri, rivolta soprattutto all’amore o, meglio, all’aspetto e alle piacevolezze del fisico, oggi cambia natura e si rivolge tutta al lavoro e alle questioni finanziarie. Per vostra fortuna, che dovete assolutamente sfruttare oggi e domani. Precisiamo che Luna in Vergine occupa anche la salute, è bene verificare se c’è qualcosa che non va.

Toro

Oggi la Luna vi mostra un’altra faccia, quella buona, transita infatti in Vergine e porta un segnale di buone speranze e anche fortuna in amore, che in questo periodo appare spesso disturbato da problemi che non derivano solo dalle stelle ma anche dall’ambiente circostante. Cercate di assumere atteggiamenti molto cordiali, stabilite una relazione professionale o semplicemente di conoscenza, con chiunque incontrate. Usate le emozioni positivamente.

Gemelli

La fretta può causare problemi. Restate tranquilli, il Sole si trova in un punto bellissimo, venerdì la Luna ritornerà speciale, oggi è meglio non darle ascolto. Dalla Vergine provoca il vostro Urano, si tratta di un aspetto di quadratura che dà facilmente ai nervi, a un certo momento non saprete trattenervi nemmeno nei rapporti di lavoro che adesso vanno coltivati con grande cura e diplomazia. Non potete per un colpo di testa rovinare i tanti giorni di lavoro e di preparazione.

Cancro

Creativa giornata, ottimi propositi di lavoro e di affari anche con gli amici, sempre così importanti nella vostra vita e nella realizzazione professionale. Noi possiamo assicurare successo nelle iniziative, se impostate tra oggi e domani. Avete Luna in Vergine, vostro amico in affari, per non contare i pianeti fortunati in Leone, Mercurio e Venere nello Scorpione, segno in cui il vostro insaziabile cuore può trovare tutto. Anche un amore a prima vista, e non sarebbe certo la prima volta.

Leone

Oggi, Luna è passata in Vergine, meno estrosa di come lo è stata nel vostro segno, ma molto preziosa per la vostra attività professionale e finanziaria. In questi settori voi avete bisogno di alleati e oggi nulla sfuggirà al vostro occhio critico, ma consigliamo di fare finta di non sentire le critiche a voi dirette. Questa sarà una tattica che aiuterà a vincere alla fine. Le cose nuove saranno impostate venerdì. Divertitevi con le cose “vecchie”, con quell’amore che non vi lascia mai.

Vergine

È la vostra Luna di ottobre, ottimista e intraprendente nel settore degli affari perché è in ottimo aspetto con Mercurio, ma se oggi non avete la possibilità di capitalizzare questo influsso perché presi dalle necessità di qualche persona vicina, voi stessi forse avete bisogno di una visita, fissate appuntamenti per domani o venerdì. Ricordiamo che tutta la settimana è positiva, magnetica per l’amore è incredibile per i viaggi, anche vicini: appena vi spostate di 100 metri, respirate.

Bilancia

Siete sempre nei pensieri di chi scrive, vorremmo che le belle previsioni che stiamo scrivendo nella stagione del vostro compleanno abbiano un reale riscontro nella vostra vita, meritate successo e felicità. Perché noi sappiamo cosa significa Saturno contro…preparate tutti i progetti che vi interessano per venerdì, andrete in azione o alla conquista di un amore con Marte e Giove imbattibili. Nasce anche un aspetto con Urano-Plutone, forse scoprirete una miniera.

Scorpione

Visto? Basta un po’ di pazienza e passa. Luna ostile, oggi e domani transita in un segno amico che governa i vostri viaggi e i vostri rapporti di amicizia, di cordialità, di viaggi, di nuove conoscenze, nuove scoperte. Magnifica Venere per amore, profuma di fiori d’autunno, che non avranno magari l’abbagliante splendore dei fiori di maggio, ma sono resistenti all’intemperie stagionali. Qualcosa è pronto per scoppiare, nel lavoro, ma bene liberarsi delle energie negative.

Sagittario

Rose, per un vecchio amore o per un nuovo amore, che può nascere anche lontano dal solito ambiente e dalle persone che oggi vi mettono in agitazione, come conferma Luna in Vergine. Transito notoriamente ostile al vostro segno, ma non gettiamo la responsabilità soltanto alla Luna, c’entra pure qualche persona dell’ambiente di lavoro o vicina di casa. Il momento professionale nonostante tutto è importante, non potete permettervi di essere distratti e di litigare.

Capricorno

Siamo di fronte a una geometria astrale di grande forza che vi porterà successo, ma che nasconde anche alcuni rischi, la vostra aggressività per esempio. Non agitatevi prima del tempo, con il vostro intuito sistemerete tutto, anche un amore che cerca di stare nascosto. Che ingenuo, ha scelto come nascondiglio il vostro cuore… Pochi sanno che il Capricorno ottiene ciò che vuole, anche se deve corteggiare fino allo svenimento. Ma sai l’emozione quando ti stringe a sé!

Acquario

Questa umido è reumatico. Mercurio, insieme a Venere nello Scorpione, invita a proteggere gola e bronchi, le influenze stagionali sono in arrivo. Però è in arrivo anche una importante Luna nuova per mettere ordine nelle vostre carte, conti, casa e lavoro. Per una strana combinazione astrale, le operazioni bancarie sono più favorite all’estero che qui. Urano, il vostro pianeta vi ha creati liberi, avete bisogno di fare qualcosa di diverso, magari un po’ selvaggio (amore).

Pesci

Luna in Vergine, nel campo del matrimonio e qualsiasi altro confronto che vi mette davanti a un’altra persona, comprese le collaborazioni e le associazioni. Non è una Luna indicata per ripartire con i progetti, ma solo per rivedere tutte le questioni scritte, venerdì sarete liberi di fare e di osare. Anche sotto il profilo economico, dove si annuncia una vera fortuna. Operazioni bancarie e speculazioni sono molto favorite da Giove, aiuta la giustizia e vi fa fare vita da Grand Hotel.