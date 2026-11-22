Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 22 novembre 2026

Ariete

Apritevi all’avventura, intesa come ricerca di nuove esperienze lavorative, Sole e ben cinque pianeti formidabili, il fortunato Giove per primo, vi aiutano a realizzare le vostre ambizioni. Inizia questa mattina, con la Luna ancora nel vostro segno, il transito di Sole in Sagittario che fornirà nuove frecce al vostro arco fino al solstizio invernale. Potete contare sulla protezione di Mercurio, fate in modo di chiudere l’anno con un chiarimento nelle collaborazioni e nei rapporti stretti.

Toro

Ciò che è stato utile appena un mese fa, non lo è più, non deve essere riciclato ma abbandonato al fine di non costituire ingombro per il nuovo che nascerà man mano. Mai dovete fermarvi nel lavoro-affari, le stelle del terzo mese autunnale si stanno sistemando in modo da favorire il vostro successo. Il nuovo Sole in Sagittario, insieme alla Luna questa mattina in Toro, trasmette una più intensa voglia di vivere e di fare. Indovinati progetti per la vita privata e la casa.

Gemelli

Come ogni anno, Sole in Sagittario (fino al solstizio d’inverno) mette in evidenza rapporti stretti, collaborazioni e associazioni di affari, matrimonio e rapporto con i parenti stretti. Il transito fa spesso ritornare in primo piano le questioni legali, ma in questo delicato settore voi siete protetti da Giove. Sarà questo transito a dare nuova linfa all’amore, vecchio o nuovo che sia, mentre le persone sole avranno martedì una speciale Luna piena che favorisce nuovi incontri.

Cancro

Il terzo mese d’autunno è sotto il governo del Sagittario, inizia questa mattina insieme con una bellissima Luna in Toro, molti di voi vivranno in questi primi giorni emozioni fortissime nel rapporto di coppia e soprattutto con i figli, anche quelli sposati. Noi siamo fiduciosi nella positiva conclusione delle iniziative nel campo pratico perché Mercurio resta formidabile fino all’inverno, anche Venere tornerà in Scorpione e aumenterà la fortuna già portata da Giove. Seguite la salute.

Leone

Domenica di festa per i tre segni di fuoco, Sole inizia il transito in Sagittario, la posizione migliore per il vostro segno perché coinvolge il settore dell’amore e della fortuna. L’aspetto che avrete per un mese, Giove-Sole, è uno dei più ambiti in astrologia, potete ottenere il meglio e il massimo. Naturalmente bisogna considerare anche la posizione degli altri corpi celesti, per esempio Mercurio e Plutone, che richiederà partecipazione nella vita familiare, pazienza nel lavoro.

Vergine

Con l’ingresso del Sole in Sagittario inizia un mese impegnativo per la famiglia e per il lavoro, ma sarà utile se dovete dare un taglio a tutto quello che non vi convince più e perfino di iniziare una nuova vita. Un altro lavoro, un’altra casa, un altro amore. Siete un segno non facile ai cambiamenti però arrivano delle stagioni che richiedono rinnovamento, novità che daranno anche gioia immensa ai genitori dei figli sposati o in procinto di diventare genitori loro stessi. Luna d’amore.

Bilancia

Un giorno dal ritmo forse è troppo frenetico per il vostro carattere che deve sempre tanto ponderare prima di decidere, ma questa volta si tratta di una frenesia esterna, tutta a vostro favore. Come un blocco allo stomaco, questa mattina, a causa della Luna ancora in Ariete, poi passa in Toro e diventa protagonista insieme al nuovo Sole in Sagittario - un’altra vita, un altro amore ti darò. Canta Venere felice nel vostro segno che la prossima settimana porterà fortuna.

Scorpione

L’uscita del Sole lascia sempre una sensazione di spossatezza fisica, talvolta anche una breve ma intensa caduta dell’ottimismo. Invece dovete pensare positivo, nel mese del Sagittario si presenteranno numerose occasioni per nuovi incontri di lavoro, nuovi progetti professionali e di collaborazione. Mercurio prosegue il transito nel vostro segno, martedì prossimo in occasione della Luna piena in Gemelli, ritroverà un buon Marte. Imbattibili nel lavoro, amore.

Sagittario

Qui ricomincia l’avventura, alle ore 7:24 il Sole entra nel segno e inizia la stagione del compleanno e il mese più bello del 2026, nonostante qualche Luna aggressiva ogni tanto. Segno di fuoco, il più avventuroso, rappresentato da un centauro con la freccia puntata, siete il solo segno armato dello zodiaco, le guerre non mancano nella vostra vita. Rilassatevi un attimo, arriverà il segnale di Giove che inizia a disegnare un nuovo futuro per voi tutto colorato. Auguri!

Capricorno

Sole in Sagittario vi porterà fino al solstizio d’inverno, la vostra stagione. Ora non è negativo ma non riesce a stimolare sempre il vostro segno, risulta utile per un esame delle cose fatte e vissute negli ultimi 12 mesi - certe situazioni, legami, ambienti e persone, sono ancora utili alla vostra crescita? Prendete subito una decisione in merito, Mercurio e Marte sono una forza della natura, porteranno al trionfo il vostro talento. Plutone invece mantiene viva la passionalità.

Acquario

Segno di Urano, avete una particolare sensibilità per le stelle, sentirete il nuovo Sole in Sagittario come un’energia ottimistica che permetterà di tenere a bada il pessimismo che talvolta produce Giove. Certamente questo nuovo mese sarà la fase di miglioramento dell’attività professionale, ma tenete presente che Mercurio riempie di chiacchiere e pettegolezzi l’ambiente. Immediate invece le novità in amore, nella vita domestica, nel rapporto genitori e figli. Fortuna il 24.

Pesci

Per un mese dovrete essere attenti a quello che succede nell’ambiente professionale, settore che sarà messo sotto la lente di ingrandimento dal nuovo Sole in Sagittario, segno che incide sul vostro personale successo. Quindi, prudenza nei contatti con le autorità, nelle collaborazioni, cautela nella salute soprattutto dopo martedì quando Marte entra in Vergine. Restano positivi Mercurio, Giove e Venere…niente paura, questo amore si farà! Fortuna ancora.