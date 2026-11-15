Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 15 novembre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 15 novembre 2026

Ariete

Non importa se la relazione è serena o burrascosa, oggi bisogna essere disponibili e lasciarsi coinvolgere nel gioco dell’amore, Luna ha cambiato posizione, inizia a crescere in un punto felice del vostro oroscopo. Acquario, segno che illumina le amicizie, viaggi e incontri. Diventerà primo quarto, fase felice anche per le questioni di lavoro e per gli affari, perché si aggiunge alla ottima protezione che già avete di Giove e Mercurio. Nel cuore un delizioso brivido.

Toro

L’amore come trasporto fisico è intenso, ma restano alcune pressioni sul matrimonio e sulla famiglia, che sono ovviamente più sentite da chi abbia responsabilità maggiori, nei confronti dei figli o dei genitori. Per quanto potrà essere nervosa e pesante Luna primo quarto in Acquario, è da considerare positiva perché è un evento che conclude il periodo contrastante per la professione e altre iniziative pratiche. Non preoccupatevi per un ritardo, impedisce di prendere decisioni affrettate.

Gemelli

In questo momento siete tra i segni più visibili, nel positivo, ma anche con qualche sguardo meno benevole da chi cerca difetti nel vostro operato. Prima del 22 dovete sistemare le collaborazioni, impostare lavoro e affari, chiarire questioni legali. Potete andare avanti con progetti iniziative e ci arriverete, nel cielo astrale brilla una fortunata Luna in Acquario che diventa domani Primo quarto, fase felice per l’amore. Insieme a Venere propizia nuovi innamoramenti.

Cancro

Oggi la vostra Luna mostra l’altra faccia, quella materna, saprete difendervi molto bene in questa situazione così complicata per molti. Mercurio ottimo per la ricerca di nuovi affari, Sole garantisce il benestare di persone autorevoli, ascoltate anche quello che vi dice il coniuge. Nascerà il primo quarto di Luna in Acquario, segno che favorisce e sollecita cambiamenti fondamentali. Dopo un giorno così attivo, con tanti incontri e viaggi, questa sera sarete con l’amore.

Leone

Qualcuno del vostro segno si vanta di essere forte come acciaio… Sbagliato! Il vostro metallo è l’oro, ma in questo momento con il Sole contrario, non abbonda; scarso anche il bottino d’argento, metallo della Luna, non collaborativa in Acquario. Il suo richiamo è severo, ma giusto, manda qualche rimprovero ai coniugi del segno e certamente rende nervose le collaborazioni, Marte spera che almeno di domenica non siate oberati dal lavoro, impegni. Qualche divertimento.

Vergine

Prima di martedì, cercate di ottenere garanzie per quelle proposte che vi sono state fatte in questo periodo, che voi stessi avete lanciato e che sono state accolte. Si possono combinare affari e nuovi sodalizi professionali, commerciali, artistici…Luna cambia fase in Acquario, vostro amico nel campo del lavoro e spesso anche compagno di vita, diventerà primo quarto tra oggi e domani, molto indicato per creare nuove società. Non potete sfuggire all’amore, famiglia, figli.

Bilancia

Ecco l’occasione per una ripresa, un’affermazione nuova, un altro amore, un matrimonio! Non c’è un giorno uguale all’altro, vero? Per questo l’autunno è così stimolante, trovate sempre qualcosa da fare oppure vi tocca escogitare un’autodifesa. Luna diventa improvvisamente bellissima, cresce nel segno della vostra fortuna e domani risplende nella bellezza del primo quarto, fase da sempre molto cara agli amanti, ma soprattutto a chi è ancora solo: porta amore.

Scorpione

Luna in Acquario, fase crescente che diventa domani primo quarto, a voi riserva nuovi obblighi in famiglia, con i figli, agita i coniugi. Dato che si incrocia con Marte, pesante in Leone, nella salute provoca dolori reumatici, nevralgie, vertigini. Per quanto possa risultare fredda porta con sé un bellissimo messaggio: presto finirà la vostra guerra personale con Marte. La situazione professionale - ambientale è una corsa ad ostacoli, ma il cuore resta caldo e dimentica uno sgarbo.

Sagittario

Due giorni di forti emozioni, annunciate dalla crescente Luna in Acquario, positiva anche per le questioni economiche, il lavoro si movimenta con novità straordinarie. È un amore fatto per voi, quello che illumina il primo quarto, in aspetto con Venere, Marte e Giove. Le nuove relazioni che partono sotto questo cielo, possono essere per tutta la vita. Così almeno assicura la tradizione popolare e astrologica. Dopo una breve gita domenicale, vi aspetta una serata di gala.

Capricorno

Sì a nuovi progetti! Le stelle sono in postazione ottimale, Luna è passata in Acquario, dove diventa primo quarto. È un sicuro segnale di riuscita nel settore finanziario. Altre stelle sono in posizione ottimale, fanno pensare che l’autunno lascerà una traccia molto solida per il prossimo futuro. Luna non agisce da sola nel vostro settore del patrimonio, con lei per la prima volta collabora Plutone, astro dei grandi cambiamenti mondiali, figuratevi se non cambierà la vostra vita.

Acquario

Nei momenti di incertezza o di debolezza, che non possono mancare nel mese dello Scorpione, siete comunque sempre aiutati da qualche bella stella, come questa Venere che vi manda da lontano persone, occasioni, piacevoli imprevisti. Adesso è arrivata nel segno la Luna più bella del vostro autunno, diventa primo quarto, fase che da sola riesce a creare emozioni in amore. Naturalmente è la prima fonte di energia che porta fino a voi una nuova passione, amore.

Pesci

Di amore e per amore voi vivete. I pianeti che incidono sulla felicità sono in azione e in sintonia perfetta con il vostro segno. Giove permette ai coniugi quella distensione che sarebbe necessaria anche in famiglia, collaborazioni, associazioni. Ma siete sempre voi ad essere in prima linea, il bottino da espugnare è notevole. Magari non sarà un tesoro come quello capitato al conte di Montecristo, ma nel vostro piccolo non avrete nulla da lamentare. Tenetevi pronti per martedì.