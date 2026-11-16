Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 16 novembre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 16 novembre 2026.

Ariete

Luna primo quarto si compie questa mattina, mentre Marte continua il passaggio in Leone, voi sentirete nel cuore un delizioso brivido, datevi alla passione. Nello stesso momento si fa sentire il felice aspetto di Mercurio, aumenta i contatti sociali e incontri professionali, ottimo per vendite e acquisti. Per qualcuno - considerando la forte illuminazione dell’ottava casa zodiacale - anche la sorpresa di un lascito, eredità, regalo. Avete la sensazione che andrà tutto bene? È così.

Toro

È meglio che Marte non abbia contatti con Luna quando questa cambia in un segno ostile, perché crea situazioni difficili da gestire. Nel vostro modo di comportarvi fa uscire allo scoperto il lato negativo del carattere, testardo e capriccioso. Tutte le questioni vanno valutate con fredda logica, credete molto in voi stessi e negli altri. Una instabilità che porta però a una nuova comprensione dei bisogni personali, anche alla ricerca di amore, qualcuno potrebbe sconvolgervi.

Gemelli

Un’altra settimana che può diventare tappa fondamentale per il futuro della vostra professione e anche della vostra vita, considerando il grande influsso positivo che potrà avere Luna primo quarto sul vostro segno, illuminato anche da Urano e Plutone. Non rivangate, non rimandate, dovete solo leggermente modificare i vostri atteggiamenti spesso troppo “originali”. Nettuno chiede altruismo e un gesto di generosità, Venere rende magico l’amore.

Cancro

Un amore da asporto? Non è il vostro genere, la vostra anima lunare ha bisogno di essere profondamente e totalmente coinvolta in un rapporto che voi stabilite, che inseguite senza sosta anche quando vi fissate su qualche soggetto particolarmente resistente. Oggi però Luna primo quarto è splendida per voi, potrebbe accadere anche qualcosa che sembrava impossibile. Avete fortuna, troverete l’amore che sognate. Nel lavoro Saturno aiuta a capire gli sbagli che avete commesso.

Leone

Tutti siamo sottoposti a critiche, osservazioni, valutazioni. In un modo o nell’altro, siamo spiati tutti. Non prendetevela troppo, questa Luna primo quarto in Acquario è insensibile davanti alle vostre proteste, ragione per cui è ora necessario ritrovare quel vostro equilibrio che vi permette di fare cose importanti nonostante le opposizioni. La pace si trova là dove c’è l’amore e Marte vi regala anche oggi una bella porzione di passionalità, Giove un incontro per le persone sole.

Vergine

Luna tutto il giorno cresce che è una meraviglia nel campo del lavoro, Acquario, potete sempre inventare un affare in grande stile. Affari di tutti i generi favoriti dai pianeti potenti, in aspetto ottimo per la Vergine, citiamo solo Saturno, Nettuno, Plutone…tutti artefici del vostro successo. Bella geometria astrale anche per le cose sentimentali e per la ricerca di nuovi amori. Con passi piccoli ma sicuri avvicinatevi a uno straniero\ straniera, che Venere sceglie per amante.

Bilancia

Se questo non è amore: Venere, Marte, Giove, Plutone e Luna che diventa primo quarto nel segno del vostro amore e della fortuna, spiegatemi voi cos’è. Cielo così limpido e azzurro per la vita sentimentale e quindi anche per il matrimonio o per le brevi escursioni nella grotta della passione, non si vede frequentemente. Coppie già unite ma non ancora sposate: dovete chiudere l’anno con una promessa sicura. Quando due si piacciono, si accoppiano e si sposano, fanno figli.

Scorpione

Tensioni in famiglia, ma anche avvenimenti lieti in preparazione. Luna critica per le donne, rende invece comprensivi gli uomini del segno nei confronti dell’altro sesso. È stabilito che lo Scorpione maschio è grande amico delle donne. Salute: cose piccole, noie in diverse parti del corpo, che non impediscono però di fare ciò che volete. Una sola raccomandazione: non fate come gli altri, vincerete con la vostra originalità e personalità. Un giorno agitato, ma passerà.

Sagittario

Avete, avete, davanti a voi giorni di grandi emozioni, annunciate oggi da questa cristallina Luna primo quarto in Acquario. È la fase ideale per confessare un innamoramento, confermare la promessa data, certamente i nuovi amori che si presentano sotto un cielo illuminato dall’intero zodiaco, possiedono tutte le garanzie di autenticità e durata nel tempo. Le mamme sono troppo apprensive nei confronti dei figli che cercano di spiccare il volo, ma così è la vita. Fortuna.

Capricorno

La carriera viaggia verso il punto più alto, quello che non riuscite a guadagnare con Mercurio in Scorpione, arriverà dopo il 25, quando anche Venere si troverà in quel segno. L’odierna Luna primo quarto nel vicino Acquario, consente già di prevedere cose meravigliose per la vita di coppia, giovani sposi, persone sole di ogni età. Tutti concluderete l’anno con la ritrovata felicità. Lunedì veramente con una marcia in più per quanto riguarda il lavoro, i soldi.

Acquario

Amore amore. Vi svegliate con il primo quarto di Luna, fase tradizionalmente fortunata per l’amore, specie per le nuove conquiste, perciò voi che siete ancora soli attivatevi già in tarda mattinata. Apollo, dio dell’amore, non ha orario sindacale, colpisce quando vede l’oggetto che fa per lui. E noi sappiamo quanto possa diventare appetibile il nato sotto il segno dell’Acquario, magari si crea un romanzo tutto suo, però non importa, lui almeno sa vivere ogni momento prezioso.

Pesci

Le stelle continuano a favorirvi, la settimana annuncia di essere in qualche caso persino clamorosa per il settore professionale-affaristico. Considerate questo lunedì come un giorno di riflessione e di preparazione, nella vostra testa tutti i passi che dovrete compiere per arrivare a certi obiettivi, certe persone. Luna primo quarto nel segno che vi precede può rendere questo giorno stressante, ma domani sarà in Pesci e aprirà la visione sul mare della felicità.