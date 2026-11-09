Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 9 novembre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 9 novembre 2026

Ariete

Previsioni ottime per l’espansione professionale e finanziaria. Idee, intraprendenza, volontà. Luna nuova di novembre nasce nel settore del rinnovamento, quindi nuove partenze anche subito se volete. Partite, partite! Questo primo suggerimento al pensiero dei prossimi mutamenti nel quadro astrale generale che, pur con nuove e impensate difficoltà nella vita sociale, vi troverà spesso in prima linea. Occhi e corpo accesi dal fuoco di Marte. Incontri.

Toro

La sensazione di un abisso tra voi e gli altri non è altro che l’effetto demoralizzante della Luna nuova, che si forma in opposizione al vostro segno, provoca reazioni organiche. Divergenze in famiglia e nel matrimonio, ma in nessun caso dovete rinunciare al vostro sogno d’amore o di gloria. Affrontate tutti i problemi non risolti con gli altri, anche se non è obbligatorio prendere subito decisioni definitive. Questioni legali, momenti agitati con i parenti stretti. Isolatevi.

Gemelli

Luna nuova nel settore del lavoro, richiede tempo per ottenere risultati ma l’importante è cominciare, ricominciare. Mercurio chiaroveggente, potete sfruttare con successo questo influsso dallo Scorpione, risolutivo per tutte le questioni scritte, atti legali, contratti, questioni di eredità. Concetti profondi e parole chiare sono l’arma vincente anche in amore. Venere dalla Bilancia porta da un altro paese il vento della passione, desiderio realizzato. Ginnastica per vincere lo stress.

Cancro

Perplessità in amore giustificata da queste stelle che non sono molto interessate alla vostra vita sentimentale. La stessa Luna che diventa nuova in Scorpione, che è pur sempre il settore della fortuna, è più importante per le nuove iniziative e decisioni in affari. Unisce i vari componenti della famiglia. Mercurio stimola la vostra fantasia, ingegno, capacità di espressione, mangia anche i soldi ma vi manda un prezioso consiglio: siate voi stessi artefici della vostra fortuna.

Leone

Non trascurate la salute, un vecchio disturbo si fa sentire, non chiedete troppo alle vostre forze. Luna nuova nasce in un segno notturno, mentre voi siete il segno del Sole, non potete gradire questo influsso, considerate questo giorno come qualcosa che si può evitare, l’importante è non peggiorare rapporti che abbiano già fatto vedere punti critici. Restate fuori dal caos. Presenza in famiglia. In amore avete già dato molto, ora aspettate il compenso che meritate.

Vergine

Luna speciale per concludere o per iniziare, comunicare una presa di posizione. In Scorpione diventa preziosa per organizzare incontri e riunioni segrete. Mercurio è nella postazione migliore per ogni vostra attività intellettuale e affaristica. Non dovete fare sconti, nemmeno in amore. Ancora più promettente è l’aspetto di Plutone e Saturno, ambizione, coraggio, riuscita. Siete in copertina come si dice, ma in amore è meglio non fare notizia.

Bilancia

Siete abituati alla fatica, quest’anno di Saturno ben poche cose sono state regalate, che soddisfazione però! Incontri con un finanziatore, datore di lavoro, commercialista, avvocato. Anche in famiglia, discussioni intorno alle proprietà, le modifiche rendono la casa più accogliente, ma tutto costa. Per fortuna, Giove può sempre propiziare nuove entrate, Luna nuova di novembre si forma nel segno vicino, quello che custodisce il vostro patrimonio. Chi balla sul vostro cuore?

Scorpione

È la vostra personale Luna nuova del 2026 Capodanno lunare di un periodo che sarà tutto nuovo e con tante stelle amiche, auguri! I Sumeri, popolo presso cui nacque l’astrologia, scrutavano con timore il novilunio, ne avevano paura ma ben presto scoprirono che quella penombra annunciava un raccolto prossimo e si preparavano per la nuova semina. La filosofia dei Sumeri e di altri popoli antichi vale anche nel nostro tempo, anzi è sempre più attuale. Ritorno alla terra.

Sagittario

Novembre vi aiuterà con tante stelle generose, Luna nuova nasce nel segno che vi precede e incide sulla psiche, siete sensibili e anche sensitivi. Sopportate le osservazioni, proseguite con i vostri piani, le stelle stanno cambiando, domani questa fertile Luna sarà nel vostro segno sostenuta da ben 6 pianeti in segni amici, noi scommettiamo sul vostro pieno successo. Di più, un sogno d’amore lungo un anno sta per diventare realtà. Credete nei sogni!

Capricorno

Abbiamo la sensazione che potrebbe capitarvi un colpo di fortuna, in settimana. Oggi partite con lo slancio e grande coraggio spinti dalla Luna nuova di novembre, che nasce in un punto felice del vostro cielo, è un positivo segnale per il futuro. Con Mercurio positivo escono fuori cifre importanti, in affari e nel lavoro, ma voi dovete puntare soprattutto sul prestigio e l’importanza professionale, avete uno scudo di ferro e di acciaio, è molto difficile vincere un Capricorno.

Acquario

Non è un giorno tranquillo, lasciate da parte le questioni pratiche, aspettate che si esaurisca l’effetto debilitante della Luna nuova in Scorpione, accorgetevi delle persone che vi vogliono bene, occupatevi di voi stessi. Non è negativo il messaggio di questa Luna, visto che nasce nel settore del successo, ma adesso è occupata a modificare l’ambiente e il metodo del lavoro. Se c’è in voi il desiderio sincero di cambiare, allora sì, potrebbe arrivare una metamorfosi.

Pesci

Luna diventa nuova, perde luce, ma voi la “sentite” dentro, splende e vi ispira pensieri nuovi e molto originali nel lavoro che rimane il punto principale dei vostri interessi, insieme alle cose finanziarie. Contatti urgenti con situazioni e persone lontane, non perdete un affare finanziario che annunciano Mercurio e Giove. Voci lontane, voci di dentro, ricordi che danno forza e convincono che il domani sarà certamente più luminoso. Siete amati, il cuore registra tutto.