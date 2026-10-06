Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 6 ottobre 2026: tutti i segni

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 6 settembre 2026

Ariete

La festa non è ancora cominciata, ma i preparativi sono a buon punto. Luna congiunta a Marte e Giove in Leone, una energia interiore che sta ribollendo finché non scoppierà come un vulcano dopo il lungo sonno. Una situazione astrale che affascina, per questa atmosfera che avvolge la vostra persona e il vostro amore, Venere infatti è anche un po’ ambigua, non rivela subito le sue attenzioni. Ma i vostri occhi di fuoco no, non possono mentire, parlano di conquiste.

Toro

Non dovete dare troppa importanza alle sensazioni negative, dovute alla momentanea fragilità psicologica e anche fisica, visto che Luna in Leone è congiunta a Marte. Transito molto impegnativo per la famiglia, specie per i genitori del segno, ma anche i rapporti tra i fratelli, non hanno la solita sintonia. Cos’è che si è messo contro, difficile spiegare in un oroscopo generale, possiamo solo dire che Mercurio non è calmo. Pressioni anche nel lavoro, restate voi stessi.

Gemelli

Diplomatica, scaltra, fortunata, questa Luna il Leone. Nasce una nuova situazione domestica, professionale, personale. Le previsioni di questa fase lunare devono essere estese ai prossimi giorni e alle prossime settimane, diciamo che vivrete grandi avvenimenti affettivi e professionali entro il 23 ottobre. Nuove storie sentimentali sono possibili grazie al contatto Venere-Giove, avrete modo di placare la grande sete di amore e di passione. Frizzante il lavoro.

Cancro

Momenti ottimi, quasi irripetibili che richiedono velocità di decisione e di esecuzione, nel lavoro è in affari, in casa e nelle cose che sono vostre personali. Giove aiuta nuove imprese commerciali, voi dovete dare una nuova impronta allo studio, attività e collaborazioni future. Ora Saturno sembra in letargo, ma è sempre in Ariete pronto a giudicare ogni vostro passo, poi sarà Luna nuova ad aprire nuove porte. Anche in amore, splendidamente illuminato da Venere.

Leone

Oggi dovete prendere tutto! Forti della presenza di Giove, Marte e Luna, potreste anche tenere calmo Mercurio, quindi osate, provocate, sfidate, protestate. Noi diciamo di proseguire così, perché vi attende un futuro unico. Venere non è soltanto strana per le cose d’amore ma risveglia anche il sogno di un nuovo amore, il desiderio di creare una famiglia, avere un figlio. Speranze che avranno in Giove tutto l’aiuto necessario. Inseguite l’anitra della felicità, è autunno.

Vergine

Domani arriva nel segno la vostra Luna ottobrina, oggi è necessario un recupero delle forze fisiche, ma anche per fare un programma dettagliato delle iniziative che intendete avviare. Conviene pensare a qualcosa di nuovo e importante, avete il privilegio di Mercurio nella postazione migliore, in Scorpione risveglia i vostri migliori talenti. Potreste ottenere risultati anche all’estero, oppure con nuove persone. Amore: innamorati come prima, più di prima, conquisterete.

Bilancia

Arriverà questa settimana la Luna più importante del 2026, diventerà nuova il giorno 10, preparate tutta la documentazione necessaria per avviare qualcosa di rivoluzionario nella vostra attività, che già funziona benissimo, ma una Bilancia non si deve mai fermare. Perfetto esempio del vostro segno è stato Silvio Berlusconi. Trovate un complimento per la persona che amate: “Venite nel mio giardino, vorrei che le mie rose vi vedessero.” (Sheridan) Tutto può accadere!

Scorpione

Un nuovo attacco alla vostra resistenza fisica viene provocato da Marte e Luna, insieme a Giove in Leone, contro di voi e i due pianeti nel vostro segno. Martedì movimentato sotto ogni punto di vista, il bello è che sarete all’altezza di ogni compito che si presenti, che saprete sfruttare ogni occasione di successo professionale e ogni possibilità di conquiste sentimentali. Gli amori di quest’autunno prendono quasi con violenza, coinvolgono la mente.

Sagittario

Come spesso accade nella vostra vita da turisti, la forza e la fortuna sono rappresentate dalle amicizie bellissime e relazioni sociali importanti. È tutto merito vostro, avete un modo così accattivante di incontrare e di trattare con le persone subito al primo incontro. Verificate bene le situazioni che si presenteranno nei prossimi due giorni, conviene prendere decisioni dopo con Luna nuova in Bilancia, che riporterà indietro un amore che sembrava svanito.

Capricorno

Intorno a voi un’aria più leggera, anzi più appassionata per il rapporto d’amore. Luna, corpo celeste che ha l’importante compito di avvicinare due persone, è splendida in Leone accanto a Marte e Giove. Struggente il canto di Venere in un cielo molto amico, Scorpione: amore, ritorna, è arrivato l’autunno! Le nuove relazioni non resteranno certo a un livello platonico, ma sarete anche molto concentrati sul lavoro e sulla famiglia, prendete decisioni prima della Luna nuova.

Acquario

Riuscite a non fare commenti, per un giorno? Non si può sapere cosa vi potrebbe dire questa Luna opposta in Leone, che è il segno più importante per tutti i vostri rapporti stretti, dal lavoro al matrimonio. Ma nemmeno i rapporti sentimentali liberi non si possono sentire tranquilli, anche se c’è indubbiamente una forte componente erotica. Questa è una reazione di Plutone. Preparate in silenzio un nuovo ambizioso progetto per il giorno 10, Luna nuova in Bilancia.

Pesci

Amore, noi due finalmente. Se c’è un amore che vive solo nei vostri sogni, Venere nello Scorpione lo renderà concreto. Inoltre potete contare anche su Marte conquistatore, per non dire di Giove e della Luna, uniti in Leone. Un incredibile cocktail party dei pianeti che sono attualmente ottimamente disposti a favore del vostro segno, certe occasioni non vanno perse con inutili discussioni, progetti illusori, sogni di glorie impossibili, amori immaginari… Bisogna solo lavorare.