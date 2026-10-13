Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 13 ottobre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 13 ottobre 2026

Ariete

Sarà stata anche problematica la Luna nuova del 10, ma in qualche modo ha portato un forte e positivo stimolo al rinnovamento. Stimolo che è ancora più pronunciato questo martedì, vostro giorno zodiacale, illuminato per voi dal forte e rinnovativo aspetto Plutone-Luna. Incontrerete persone che provocheranno in voi forti sensazioni, vedrete crescere una nuova fortuna. La situazione che nasce tra Acquario e Scorpione fa trionfare la vostra particolare sensualità.

Toro

Salute variabile. Il vostro segno è contrastato dalla Luna e da cinque pianeti esterni, la cautela e richiesta anche nello sport. Non è facile restare concentrati come richiede adesso il lavoro ma ancora di più la famiglia, per questo è importante fare una selezione dei progetti che intendete affrontare Urano è molto buono per le questioni scritte e informazioni digitali, incontri verbali. Parlate sinceramente, non è più tempo di tenere tutto dentro, compresa la passione per un uomo.

Gemelli

Bello, bellissimo, splendido. Le stelle suscitano ottimismo ed entusiasmo nella vostra vita iniziando dal lavoro, professione, affari. Ottimo momento per i giovani studenti. I successi nel lavoro sono importanti per voi, qualche volta vengono prima dell’amore ma questa volta non manca nemmeno la passione. Allungate il passo se siete alla conquista di un amore, è certamente un amore fresco, folle, erotico… Da far venire brividi solo al pensiero di averlo. Occhio alla salute.

Cancro

Luna ancora in Scorpione vi farà subito ritrovare la grinta, l’ambizione e la cocciuta insistenza nel cercare le occasioni migliori. I pianeti riuniti nel punto strategico del vostro cielo potrebbero diventare fondamentali per il futuro della carriera, con riflessi ottimi anche sulle finanze, speciali opportunità durante i viaggi. Mercurio e Venere, nel punto della fortuna, soluzioni nelle questioni di proprietà, matrimonio. È possibile già sentire il respiro di un amore appassionato.

Leone

Almeno finché non passa il disturbo della Luna, dobbiamo mettere l’accento sulla salute, che Plutone rende fragile. Lo stesso pianeta in transito nella settima casa zodiacale, Acquario, crea agitazione nel matrimonio. I problemi sono iniziati non appena Mercurio e Venere si sono trovati insieme nello Scorpione, qualcosa nella sfera molto intima non convince. Quando nascono discussioni tra gli innamorati, arriva il cartello di Marte: “Fate l’amore, non la guerra” (slogan anni 60).

Vergine

Passato, presente e futuro, tutto il vostro mondo è scritto nel quadro astrale della settimana, anche se in mezzo ci sarà una Luna invadente, ma poi vi rifarete nel weekend con il primo quarto in Capricorno. La fortuna è forse più pronunciata nella vita professionale, accordi prestigiosi che si concludono con una firma. Plutone trova genialità nel vostro operato, diventa curioso delle vostre esperienze erotiche, ma dice che sul sesso e i suoi misteri dovete tanto imparare.

Bilancia

Nel giro di quattro settimane siete ritornati protagonisti, ma se credete di non aver avuto stelle positive, i casi sono due: superficialità e pigrizia, oppure non avete saputo nascondere le debolezze del vostro carattere. In ogni caso, questa mattina cominciano ad arrivare nuove opportunità. Il vostro ritorno al successo non va giù a qualcuno, con Saturno capita spesso… pensate a Marte, la forza che produce in voi, il coraggio della verità. Ma la verità può avere due facce.

Scorpione

Incontri con altre persone possono portare dei confronti emotivi senz’altro utili, anche se non sempre piacevoli. Luna quadrata a Plutone può assumere la forma di conflitto di potere emotivo di cui potete essere le vittime o i sopraffattori. Per creare un giorno di successo, che le stelle danno come sicuro, dovete essere molto precisi e attenti agli altri. Possibilità di successo e di amore in posti e ambienti diversi. Venere in aspetto con il maturo Giove, nascerà una passione senza età.

Sagittario

Quasi un giallo, il vostro amore in questo periodo, attraversato dalla magnifica corrente passionale di Marte ma che si spegne per banali motivi. Del resto molte situazioni belle nella vostra vita poi finiscono per ragioni banali, magari per un vostro colpo di testa. Siete famosi per questo nello zodiaco. E invece no, bisogna far fruttare questo grande Giove in Leone, quell’uomo deve diventare il vostro re, donne; quella donna è per voi una regina, uomo! Come siete complicati a volte.

Capricorno

Non possiamo prevedere miracoli economici a nessun segno, e certo non c’è bisogno dell’oroscopo per saperlo, la situazione è quella che è ma voi troverete quello che cercate. Noi però sollecitiamo anche il vostro spirito sociale, fate qualcosa anche per gli altri. Siete famosi tra le stelle, tutti i pianeti si interessano della vostra vita, amore, salute, affari, carriera. Oggi avete una straordinaria protezione della Luna e Giove, fortuna in amore e al gioco.

Acquario

Luna non facile, ma la potete tenere sotto controllo non prendendo iniziative e impegni che sono al di sopra delle vostre attuali possibilità, economiche e anche capacità realizzative. Vi aspettano giorni impegnativi, finché avete quattro pianeti in aspetto dissonante, però esce sempre fuori qualche Luna positiva che impedisce di fare guai. La vostra sensibilità vi permette di capire i problemi e le esigenze degli altri, tutto ritornerà a voi. Nella salute, corde vocali e cisti ovariche.

Pesci

Ancora sotto la Bilancia, amica del vostro segno e spesso presente nella vostra vita come un portafortuna, un quadrifoglio magico. Dedicate il giorno al lavoro, affari, viaggi incontri, iniziative. Luna nello Scorpione vi rende sicuri di voi stessi, al vostro amore ci pensa una Venere che ha perduto ormai ogni pudore e vi provoca dalle paludi dello Scorpione dove inizierà a splendere un fortunato Sole il 23. Un momento ideale per rivedere tutti i rapporti “O my soul’s joy!”.