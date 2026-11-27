Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 27 novembre 2026

Ariete

Tenete sempre vivo un sogno d’amore o un sogno di gloria, Giove sarà a lungo disposto ad aiutarvi, la vulnerabilità odierna dipende dalla Luna in Cancro. Non avete una visione obiettiva delle cose, sembrate preoccupati per qualcosa, incerti. I problemi si risolvono con la partecipazione di tutti i familiari. Tutta da sfruttare l’influenza di Mercurio, pianeta del denaro e delle questioni scritte, riuscirete ad ottenere una protezione. Dittatori in amore, volete tutto.

Toro

Problemi finanziari di un certo spessore non possono essere risolti in un colpo solo, ma questa Luna ancora positiva, e Venere in Bilancia, certamente porteranno una discreta cifra. Transiti incisivi per contatti e confronti scritti e verbali, un segnale di fortuna vi sarà lanciato da un amico e che voi dovete sviluppare in una notevole azione personale. Soluzioni in casa, ma non potete pensare solo agli altri, anche la vostra salute è importante. Amore avvolto nella luce rossa di Marte.

Gemelli

Progetti in attesa di una situazione pratica più stabile, pensateci prima di proporre o accettare compromessi nel lavoro, ma è fuori discussione che siete vicini a un sicuro miglioramento. Per quanto faticoso, Marte è sempre utile nelle battaglie professionali e per certe situazioni domestiche. Assumetevi le vostre responsabilità in casa e, soprattutto, con i figli maschi. Amore, amicizie. Approfittate di questa bellissima Venere per riprendere il dialogo.

Cancro

Molto bene per il lavoro e finanze, ma c’è anche la possibilità di un’insidia: rischiate di bruciare un’occasione prima di giungere al traguardo. Fatevi furbi, mandate avanti qualcun altro. Bella questa Luna ancora nel segno, è lei che vi mette in contatto con il mondo del lavoro anche durante i viaggi, positiva insieme a Mercurio, influsso molto indicato per un controllo amministrativo legale, porta anche amore ma qui sarete contraddetti. Chissà perché l’amore vi maltratta.

Leone

Il punto debole può essere la salute, Marte vi ha lasciato un po’ esauriti, ma forse questo nervosismo è provocato da qualche persona vicina. Uno sguardo all’indietro, Luna alle spalle del segno indaga sulle situazioni passate e simboleggia la conclusione di un certo periodo, l’inizio di nuove partenze che sono certe in dicembre. Il transito non compromette il successo professionale, ma dovete essere sostenuti da amici importanti. Osservate con attenzione i soci.

Vergine

Marte vi ama, Venere vi corteggia, Luna propizia incontri anche durante i viaggi, oppure durante le assemblee di lavoro: ubriacatevi d’amore, è da tanto ormai che non perdete la testa per una passione. Luna mette in primo piano anche la famiglia, il rapporto con i figli adulti, che vi impegnano molto e procurano stress ma anche gioia. Nei momenti liberi chiamate soltanto persone che vi divertono, gli amici. Uscite e rilassatevi magari ascoltando un concerto classico.

Bilancia

È necessario parlare e discutere con calma. Il giorno è adatto per un lavoro di perfezionamento, di un controllo delle iniziative impostate e di una verifica di quello che fanno gli altri, troppo spesso lontani dalle vostre idee e intenzioni. Ma non dovrebbe mancare una buona notizia per i soldi, Mercurio particolarmente attivo nel settore del patrimonio personale, trova energia da Marte e dalla Luna, che diventano però abbastanza pesanti per impegni familiari.

Scorpione

Luna può ancora fare un miracolo, un nuovo amore o magari solo una nuova passione è scritta a chiare lettere nel vostro cielo. Sembra la notte di San Lorenzo, quante stelle cadenti! Transiti molto promettenti anche per le questioni pratiche, siete in grado di decidere il vostro prossimo futuro della carriera e anche dello stato civile. Per esempio, programmate un matrimonio, è quello che volete. Lo dicono i lampi nei vostri occhi piccoli ma che vedono lontano.

Sagittario

Quest’anno siete il segno che maggiormente influenza la vita di noi tutti, perché rappresentate i grandi viaggi e i colonizzatori dello zodiaco. Parlamento, clero, magistratura, affari commerciali, deposito di armi e munizioni, rapporti con l’estero…ma voi sapete approfittare della situazione per voi stessi?! Giove coltiva qualche dubbio. Marte comincia a stancarvi, innervosirvi toglie la forza fisica anche all’amore. Però talvolta basta una sola Luna giusta per creare giorni super!

Capricorno

Difficile capire le donne, è da un po’ che Venere provoca incomprensioni nei rapporti con le donne e tra le donne, ma oggi riceve uno schiaffo anche dalla Luna, diciamo che è meglio dedicare il giorno a se stessi, ai propri pensieri, alla propria salute. Anche un eventuale investimento non darebbe i risultati sperati. Però avete la forza di Marte, scoprirete quasi increduli quanta energia erotica scorre per le vostre vene. Date appuntamento all’amore in serata tardi.

Acquario

Dimenticate o mettete da parte problemi privati o intimi, buttatevi allegramente nella mischia. Utile un confronto con qualcuno che avete perduto di vista, cercate nella memoria e arriverete alla persona che fa al caso vostro. Preparate un programma per dicembre, Luna è anche oggi positiva per il lavoro, Marte nella cara Vergine ha già iniziato a mandarvi uno stimolo per lottare nel lavoro. In qualche caso c’è dell’ambiguità sentimentale ma non si può generalizzare.

Pesci

Riguardatevi se avete sintomi di influenza, dovete stare attenti soprattutto a Marte in opposizione dalla Vergine. Nel corpo umano regola il tono e l’attività muscolare, il sangue. Chi ha la fortuna di essere in viaggio o che non si trova nel solito ambiente e con le persone di sempre, con le quali è obbligatorio mantenere contatti e rapporti, può contare su un incontro eccezionale, che certamente non finisce qui, la fortuna. Più siete fuori e meglio vi sentite, che bello il mondo!