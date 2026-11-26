Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 26 novembre 2026

Ariete

C’è anche tanto amore e passione, in questi ultimi giorni di novembre, che preannunciano un caldo dicembre: incontri per chi è solo. Nonostante qualche ritardo saprete portare avanti i vostri progetti, Mercurio molto interessante per la ricerca di nuove opportunità. Ora il vostro Marte transita per i prossimi tre mesi in Vergine, posizione molto favorevole per la professione e il lavoro, indica una forte vitalità, buon progresso, si arriva a posizioni di guida Luna pesante per la testa.

Toro

Luna giusta per riprendere la scalata del successo, operazioni bancarie, affari domestici. Non sarà un percorso libero dalle opposizioni, ma l’esperienza acquisita aiuta a non cadere in trappola. Un piccolo segnale di fortuna può essere sviluppato in una notevole azione professionale e affaristica. Per tre mesi consecutivi avete un grande Marte in Vergine, vostro settore della fortuna ma anche facilmente infiammabile nel senso amoroso, erotismo eccessivo.

Gemelli

Strane situazioni in amore nasceranno con il nuovo Marte in Vergine, posizione molto impegnativa e faticosa per voi, anche per quanto riguarda i rapporti quotidiani con le persone vicine. Potrà rendervi litigiosi e tendenti alla critica eccessiva, ostinazione, impulsività. Questi ed altri scatti sono possibili soltanto quando non ci sarà la Luna o un altro pianeta favorevole, che non è assolutamente il caso di questi ultimi giorni di novembre. Seguite attentamente la salute.

Cancro

Ancora circostanze favorevoli al guadagno, conviene insistere nei rapporti di lavoro e affari, partendo subito dalla mattina quando è già forte l’influsso di Marte dalla Vergine, transito che avrà la durata di tre mesi e voi avrete dunque numerose possibilità di sistemare i vostri affari e anche di litigare con la famiglia e discutere con persone dell’ambiente professionale. Ci saranno fastidi con i parenti, fratelli, disaccordo per questioni proprietarie. Legalmente siete ben coperti.

Leone

Dopo settimane di Mercurio poco disponibile per le imprese economiche, inizia un favorevole transito di Marte in Vergine, che prende possesso proprio della vostra seconda casa, quella dei soldi e delle proprietà personali. Grazie a Giove, la nuova combinazione rende la capacità di guadagno molto sviluppata, successo nel lavoro, insieme alla molta temerarietà c’è anche una insolita generosità. Dopo tre mesi, Marte ritornerà da voi…inclinazioni stravaganti in amore.

Vergine

Con i buoni auspici della Luna in Cancro, che vi metterà subito in contatto con le persone utili e anche piacevoli, oggi inizia l’epoca di Marte in Vergine, che sarà con voi tre mesi, Durante la prima parte di questo passaggio, ma ci sarà nel 2027 un altro ritorno nel segno, che sconvolgerà la società ma a voi porterà probabilmente guadagno. Ritrovate fiducia in voi stessi, coraggio e forza, energia e voglia di combattere… Le capacità mentali faranno il resto, anche in amore. Passioni.

Bilancia

A causa del dissonante aspetto della Luna in Cancro, dobbiamo fare il nostro invito alla cautela nella salute, attenzione a bronchi e reni che sono i vostri punti deboli. La “specialità” di questa Luna è di creare agitazione nell’ambiente, lasciate che passi la tormenta, non siete in grado di lavorare come sempre. Ma da oggi in poi dovrete avere sempre raddrizzata un’antenna verso persone e ambiente dove lavorate. Marte in Vergine, avvertirà quando ci saranno avversità.

Scorpione

Neverland, un’isola che non c’è. E chi lo dice? Non certo voi, illuminati dalla bellissima Luna in Cancro, subito in aspetto con Marte, appena entrato in Vergine. Il vostro pianeta guida finalmente in posizione ottimale per il lavoro e l’amore, agisce adesso insieme a Nettuno e Saturno. Troverete la vostra isola d’amore, ma anche nuove opportunità finanziarie, fondamentale il ruolo delle amicizie. La fortuna esiste, perché ve la siete creata da soli.

Sagittario

Difendete il vostro amore dal rumore, traffico, inquinamento… Dovete credere a chi vi giura fedeltà. È iniziata la quadratura con Marte appena entrato in Vergine, dove sosterà per tre mesi, quindi prima iniziate a guardarvi intorno con occhio critico meglio sarà. L’avvertimento non è diretto tanto alla vita affettiva quanto ai rapporti con l’ambiente professionale, persone con cui lavorate e avete progetti di grandezza. Marte negativo significa cautela nella salute, nello sport.

Capricorno

Viene un po’ oscurata la bellissima notizia del passaggio di Marte in Vergine, dalla Luna contraria che provocherà un momento di stanchezza, programmate relax. Naturalmente in compagnia dell’amore, mai come in questo periodo avete avuto bisogno di dolcezza e di tenerezza, di sentire e pronunciare parole d’amore. Nessun problema per la passionalità, Marte resterà in quella posizione ben tre mesi, sarete capaci di propagare le vostre opinioni e di influenzare gli altri.

Acquario

Luna transita nel settore della salute, richiede attenzione o qualche controllo medico, considerando che ci vorrà un po’ di tempo per smaltire la fatica prodotta dai pianeti nello Scorpione e da Marte. Quest’ultimo prende possesso della Vergine, dove transita per tre mesi consecutivi, voi avrete modo di riprendere tutte le forze necessarie per reinventare certi lavori, rinfrescare certe ambizioni. Amore molto personale, nascita in famiglia, beni grazie al coniuge.

Pesci

Luna è oggi in posizione magnifica in Cancro, concluderete quello che non è riuscito nei giorni precedenti, risolverete problemi riguardanti la casa, previsti avvenimenti importanti nella vita dei figli. Non escludiamo aumenti nelle finanze, se non addirittura un colpo di fortuna. Ed ora, notizia non proprio favorevole: Marte ha iniziato un lungo transito in Vergine, opposizione che interessa i rapporti stretti, professionali e il matrimonio: crisi passeggere però è meglio evitarle.