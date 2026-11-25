Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 25 novembre 2026

Ariete

Luna piena riscalda l’amore, Giove propizia nuovi innamoramenti e progetti matrimoniali, figli. Ultimo giorno di Marte in Leone rende questo giorno particolarmente passionale ma anche estremamente creativo e produttivo sul profilo professionale finanziario. Vitali, energici, eccitanti, riuscirete ad attirare la gente e ottenere risposte che volete. Questa sera realizzate qualcosa insieme agli amici, di sicuro avete qualche Sagittario da festeggiare per il suo compleanno.

Toro

Molte notizie, ma la più importante riguarda Marte, pianeta che vi stanca ormai da più di due mesi e che questa sera tardi lascia il Leone e passa in Vergine, transito che avrà una durata molto lunga. Fate uno sforzo, vincete la tensione e allargate il raggio d’azione. Non agite a senso unico, sono aperte molte direzioni. Al prossimo cambio di Luna, a dicembre, sarete in una posizione finanziaria molto più sicura, insistete con i progetti. Fate l’amore con più divertimento, passione.

Gemelli

È ancora la vostra personale Luna piena: cuore, dimmi, cosa desideri? Questa fase è storicamente accertata come fatale per quanto riguarda l’amore, specie per innamoramenti che si verificano sotto la sua luce. Datevi da fare, voi single, perché oggi avete ancora il contributo di Marte appassionato, che dà anche l’energia per battere qualche nemico professionale. Progetti ancora in aria, oppure in fase di approfondimento, Venere aiuta con le amicizie, reciproco aiuto.

Cancro

Lasciate a casa le incertezze, dubbi, perplessità - andate per il mondo a cercare fortuna, come si dice in questi casi quando il cielo è così luminoso. Settore pratico, fermento bellissimo, da quando è iniziato il Sagittario, da domani avrete nuovamente Marte in aspetto diretto dalla Vergine, siete veramente in un momento felice per la carriera, affari. Non perdete l’occasione di diventare ricchi! Prendete l’amore con un po’ di umorismo, così si risponde a Venere negativa.

Leone

Venere pare ancora più radiosa nella grande luce del Sole e della Luna piena nel settore degli incontri, contatti, novità, emozioni. Marte, dopo oltre due mesi di presenza, prima di mezzanotte esce dal segno e passa in Vergine, vostro settore dei soldi. Prima però, crea un influsso di rosso, come la passione dei giovani amanti. E quelli più in là con gli anni, vivono attimi di intensa passionalità, grazie a Giove e a Saturno adesso ringiovanito in Ariete. Buone notizie!

Vergine

Le vostre azioni in affari e nella professione valgono sempre molto, i risultati possono accumulare dei ritardi, dovuti alla non perfetta forma fisica e anche gli obblighi familiari non lasciano tempo libero. Voi sapete riguardarvi e curare, osservate prudenza con Luna ancora in Gemelli, ma questa sera vi sentirete decisamente meglio, circondati da gente simpatica e tanti amici. Sta per finire il digiuno passionale, inizia questa sera tardi Marte nel vostro segno, energia!

Bilancia

Amore, amore! Luna piena, procura eccitanti, brividi, intensità di sentimenti e di emozioni, colpi di fulmine grazie anche alla vostra Venere e il passionale aspetto con Marte ancora in Leone. Prima del nuovo giorno inizierà un lungo e clamoroso transito in Vergine, aspetto che richiederà più attenzione alle persone con cui lavorate e alle nuove conoscenze. Nuvole in riavvicinamento, ma il giorno è ancora ottimo per il lavoro, affari e viaggi. Salute da controllare.

Scorpione

Incontri inattesi e ricchi di emozioni. Approfittate della calma astrale, Marte si allontana dal Leone e passa in Vergine, per riorganizzare la vita familiare, progetti per una nuova o diversa casa. Saturno si trova adesso nel punto giusto e sarà per parecchio tempo ancora così positivo. Aumenta la curiosità intellettuale, ma dovete avere anche un forte spirito pratico, non inseguite sogni utopici, Mercurio favorisce i viaggi. L’amore illuminato dalla Luna, voi rapiti da Eros.

Sagittario

Luna ancora nel doppio Gemelli, vi sentirete tirati in due direzioni opposte, non sarà facile armonizzare le necessità personali con i doveri familiari e professionali. Inevitabile un momento di tensione con le persone vicine, un lieve calo della salute, cautela nell’attività fisica - questa sera tardi inizia un pesante transito di Marte in Vergine, che sarà piuttosto lungo. Controllate eventuali problemi di tipo cronico. Ricordate che la forza del Sole è con voi, vincerete!

Capricorno

Quello che avete già conquistato è vostro e resterà, ma Urano il capitalista dello zodiaco, dice che si può avere molto di più, studiate nuovi piani e nuove persone. Da domani potrete contare su una nuova energia portata da Marte che inizia un lungo e virile transito attraverso la Vergine, il vostro segno dei lunghi viaggi e nuovi incontri. Ci saranno anche guerre intestine nell’ambiente, per molti mesi, ma ormai ci avete fatto la pelle. Pelle di Luna, il vostro amore.

Acquario

Chi state inseguendo in amore sarà vostro! Così dice questa splendida Luna piena in Gemelli, sostenuta anche da Venere e Plutone, che aprono un periodo più sereno in famiglia, nel matrimonio e più creativo nel lavoro. Figli! Marte, che tanto aveva disturbato il fisico e il rapporto di coppia, come le collaborazioni, diventa amico non appena inizia il transito in Vergine. Questo segno trovate spesso sulla vostra strada nel lavoro e nel privato, ha il pregio di farvi sentire forti.

Pesci

Lasciate passare questa Luna, domani sarà diversa nel segno del Cancro, ma intanto preparate per una nuova lotta con Marte, che stasera inizia l’opposizione al vostro segno dalla Vergine. L’ambiente in cui lavorate è sottoposto a disturbi, ma un ritardo non compromette la riuscita finale. Buone notizie da lontano per le questioni di affari. Sensazioni profonde, l’immaginazione sollecitata da Venere-Giove, passione che va al di là dell’abbraccio fisico.