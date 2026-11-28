OROSCOPO

Ariete

Una bella Luna finalmente! Inizia la nuova fase calante in Leone, forma aspetti ottimi con quattro astri così importanti, decisivi, per la soluzione di questioni personali, familiari, finanziarie. Urano e Mercurio assicurano guadagni tramite investimenti, aiutano la ricerca di nuovi soci, Giove aggiunge pepe al rapporto d’amore, siete molto sexy. Qualche bella e sensuale arietina resterà stregata da questa Luna, ma se non succede niente adesso avrete presto altre valide possibilità.

Toro

Luna in Leone, nel vostro caso, è un fattore di disturbo per la famiglia e per la salute, restate in posizione di guardia e prudenza. Dovete però adattarvi alle persone, reprimere o nascondere gli eventuali sentimenti di antipatia, in mente dovete avere solo il risultato finale, che sarà ottimo. Il Sole in Sagittario porterà ottimismo dove c’è qualche perplessità. Le amicizie danno fiducia e sostegno. Lasciatevi andare questa sera a Marte e Venere, passionalità e poesia.

Gemelli

Arrivare in cima è esaltante e voi ci arriverete, ma il bello è la scalata al successo. Affrontate e misuratevi con qualsiasi ostacolo dovesse presentarsi. Solo se vi trovate con persone che non sentite emotivamente, non sarete soddisfatti, selezionate gli incontri. Marte è adesso un fattore di disturbo per i rapporti a due e per le collaborazioni, fisicamente apparite leggermente invecchiati e allora profittate della bella Venere e inventate qualcosa per il vostro “look”. Famiglia.

Cancro

Siamo ormai arrivati a fine novembre, se non si sono presentate novità per le persone sole, una nuova love story è sempre più vicina. Venere ritorna il 5 dicembre in Scorpione Marte è già attivo nel segno amico Vergine, anche Luna è dalla vostra parte, quindi… Potrete superare le incertezze presenti nelle collaborazioni, ci sono precisi segnali di aumento del capitale, l’importante è coprire un buco del passato. Compravendite caldamente appoggiate da Mercurio.

Leone

Luna arriva nel segno e forma subito un aspetto fortunato con Giove e Venere, transito tradizionalmente associato alla fortuna finanziaria e anche alla fortuna in amore. Se avete litigato ultimamente, fate pace oggi, nel cielo astrale è scritta la possibilità di un rivoluzionario cambio anche nelle collaborazioni. Mercurio però non è troppo favorevole e fa pensare che siete nervosi e molto indaffarati, ma prima di spendere troppe energie, assicuratevi se valga la pena. Parlate in casa.

Vergine

Un momento astrologico quasi storico per il vostro segno, novembre si concluderà con la Luna nel vostro segno e dicembre inizia con ultimo quarto in Vergine, evento che segnala importanti novità nella vita professionale, personale e familiare. Marte nel segno in aspetto con Mercurio è una forza creativa per il lavoro, prevede un importante incontro professionale ma è possibile anche un incontro passionale. Nonostante qualche problema, l’autunno diventa d’oro.

Bilancia

Non c’è un secondo fine nei favori che fate per gli amici, ma anche questi vi porteranno dei vantaggi. Siete il segno illuminato dalla Luna unita a Giove nel fuoco del Leone, leoni dovete diventare nella vostra attività e in affari, toccati anche dal fortunato raggio di Venere. Un grande successo da noi previsto all’inizio del mese è a metà strada, fondamentale sarà la Luna nuova in Sagittario il 9 dicembre. Vi aspettate un colpo di fortuna in amore? È possibile.

Scorpione

Il vostro mese zodiacale conclude con Luna in Leone, inizia la fase calante e apre dicembre come ultimo quarto in Vergine. Ripresa delle trattative in corso, ma oggi tutto va affrontato con una certa calma, siete emotivi e impulsivi. Lasciate che la situazione maturi al punto giusto. Quando vi cambia la voce e diventa rauca, come oggi, le spiegazioni sono due: o siete molto innamorati, oppure freddamente assenti. Il nostro oroscopo vorrebbe condurvi nel 2027 rinnovati, rigenerati.

Sagittario

Compleanno 2026, indimenticabile, anche se c’è disparità tra un giorno e l’altro. Ma oggi siete fortunati, Luna si congiunge a Giove in Leone, il transito più bello in assoluto, per la vostra vita attuale e futura, regala qualcosa di bello anche alla famiglia, figli. Quello che nasce, resterà nel tempo. Tutto non riuscirete a fare, tenete almeno conto delle persone che incontrate, conoscete, frequentate. C’è un invito all’amore, esprimete in pieno la vostra passionalità.

Capricorno

Qualcuno vi pensa, qualcuno vi è sempre fedele. Non ci sono quei problemi che voi credete, rilassatevi, curate il fisico e l’immagine professionale. Un leone nella vostra testa, che combatte nella savana. Così forte è questa Luna in Leone, segno che influenza e sollecita il processo di metamorfosi, di cambiamenti radicali. Perché nel 2027 non sarà possibile restare sulla stessa posizione di adesso, Saturno chiede di ambire alle posizioni più alte. Marte al vostro fianco.

Acquario

Mercurio conflittuale non significa mancanza di possibilità nel lavoro e guadagno, il pianeta chiede semplicemente un controllo attento dei conti e delle questioni scritte, oggi diventa severa anche la Luna in Leone, disturba i rapporti stretti e mette l’accento sulle questioni domestiche. Affrontate argomenti materiali solo in serata, questa mattina siete scarsamente presenti, la mente vola. Successo in società e nella vita di relazioni in serata, forse una pazza idea.

Pesci

Approfittate del transito della Luna in Leone per discutere e sistemare le questioni economiche e chiarire tutti i rapporti di collaborazione, che sono già toccati da Marte in Vergine. Dicembre apre con ultimo quarto proprio accanto a Marte, fase non indicata per dare il via a nuove importanti iniziative, specie se richiedono un impiego di denaro. Così dice la tradizione astrologica però potete mettere i bulbi nel terreno o sul vostro balcone. Avrete fiori profumati in marzo.