Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 5 ottobre 2026: tutti i segni

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 5 ottobre 2026

Ariete

A mano a mano che Saturno procede avanti nel vostro segno, vi renderete conto che questo pianeta rappresenta un nuovo inizio del vostro accrescimento interiore. Le vostre responsabilità sono ancora pesanti, ma molte cose si saranno nel frattempo maturate. Oggi però è meglio evitare di fare progetti a lunga portata che possono richiedere anni per il loro compimento. Sole e Luna formano un contrasto che disturba la vita familiare e il lavoro. Salute?

Toro

Anche per voi sarà la Luna ad avere primaria importanza questa settimana nella elaborazione dell’oroscopo, quindi sono in primo piano rapporti personali e affetti, sia quelli che sono già una certezza nella vostra vita sia quelli che vagano ancora di qua e di là. Partite con buone intenzioni e anche abbastanza sereni, cominciate a preparare un piano critico nel campo del lavoro e delle questioni pratiche per essere poi pronti a dare il via alle novità con Luna nuova, il 10.

Gemelli

Un successo personale apre la vostra settimana che si concluderà con Luna nuova in Bilancia il giorno 10. Nel mezzo ci sarà una Luna non desiderata in Vergine, rimandate indietro i pacchi che non vi interessano. Dalla vostra parte avete Mercurio che non sbaglia un colpo nel campo professionale-finanziario, rende anche profondi e la cosa sorprenderà molti. Tutto merito del vostro amore, sempre passionale e sempre imprevedibile. Sono come tu mi vuoi, per dire.

Cancro

Ogni mese, quando arriva in visita la Luna, vi sentite bene, più vivaci e più attivi, forti da non temere alcun nemico. Questa volta però, per il terzo giorno consecutivo la fase dell’ultimo quarto è ancora qui con voi, evidentemente c’è qualcosa nel vostro intimo, nella famiglia, nel lavoro o nella salute, che dovete ancora chiarire e risolvere. Alcune collaborazioni sono da tempo al capolinea, ma voi insistete ancora. Ascoltate quello che dice il vostro amore.

Leone

Mercurio è in posizione non favorevole in Scorpione, non compromette i tanti traguardi raggiunti sul piano pratico e tecnico, però questo è un pianeta anche della memoria. Avrà tempo e possibilità di risvegliare qualche vostro ricordo e il solo pensiero vi mette in agitazione oggi stesso. Tutto è un po’ ingigantito dalla Luna ancora in posizione nascosta che farà però vedere nella loro vera luce certi personaggi che fanno parte del vostro gruppo. Riflettete, agirete domani.

Vergine

La vostra Luna di ottobre arriva nel segno mercoledì, ma è già molto positiva questa che apre la nuova settimana e la concluderà con il novilunio in Bilancia, importantissima per la vostra situazione economica e naturalmente buona, molto buona, eccezionale. Come è eccezionale l’odierno rapporto tra Saturno e Sole, una opposizione che darà molti problemi a qualche altro segno. Approfittate di questa transito per sistemare, rinnovare i vostri rapporti. Anche in amore.

Bilancia

È la settimana della vostra personale Luna nuova che arriva nel segno venerdì, preparatevi come voi sapete fare alle accese discussioni con i collaboratori, con i soci, con eventuali finanziatori, con persone che occupano posti importanti. Oggi dovete sottostare alla opposizione tra il Sole e Saturno, non è il caso di fare nulla di nuovo. Consigliamo invece un controllo della salute.

Scorpione

Provate la sensazione di non avere ottenuto riconoscimento per quello che avete fatto e state facendo, probabilmente avete ragione. Oggi, forti di Saturno nel campo del lavoro e della Luna che si avvicina al settore del successo, sistemate tutto per il meglio, anche se ciò comporta un lavoro intenso e pesante. Se riuscite a resistere, e noi non dubitiamo, il lavoro a lungo andare porterà dei benefici. Non trascurate la salute per questo, trattate il corpo come il bene più prezioso.

Sagittario

L’attività andrà molto bene, preparate qualcosa di nuovo per il prossimo venerdì quando inizia il novilunio in Bilancia che porterà sulla vostra strada persone giuste per i progetti che state facendo in questo ottimo periodo astrale, dove oggi brilla Saturno in Ariete. C’è solo un piccolo possibile problema, quel segno “governa” anche la vostra voglia di divertimento, distrazioni di diversi tipi, anche ricerche di passioni. Qualcuno lo vorrebbe fare “strano”, come Verdone.

Capricorno

L’interesse deve essere tutto concentrato sulla vita domestica e personale, perché sotto l’odierno cielo ma anche nei giorni seguenti tutti i problemi arrivano a un punto critico. Questa potrebbe essere una lezione di Saturno in opposizione diretta con il Sole in Bilancia, aspetto che mette sullo stesso livello la famiglia e il lavoro. Non è messo in discussione il vostro talento, sono in discussione altri, ma voi non dovete pagare. Per costruire bisogna prima demolire.

Acquario

Sarà una settimana importante per il lavoro di noi tutti, per la nostra sicurezza e serenità, ma essendo voi il segno d’aria come la Bilancia, non avrete problemi con Luna nuova del 10. Al contrario, questa fase incide come rinnovamento per il vostro lavoro e fa prevedere anche nuove possibilità lontano dal solito ambiente oppure insieme alle persone che vivono altrove. Tutto sarà più bello, come quell’uomo (donna) che vi verrà incontro: ciao, straniero, come va?

Pesci

Tante novità questa settimana, al primo posto il lavoro intenso tutti i giorni, battagliero e anche contrastato, ma che bella soddisfazione alla fine. Preparate anche per un assalto della concorrenza o qualche storico avversario, succederà probabilmente venerdì con Luna in Vergine. Però gli altri pianeti sono tutti positivi, non perderete. Oggi una grande Luna si riflette nei vostri occhi, come una sirena danza nelle pupille…Tenerissimi gli uomini Pesci, sempre perfetti cavalieri.