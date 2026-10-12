Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 12 ottobre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 12 ottobre 2026

Ariete

Oggi siete nello stato d’animo giusto per affrontare lavoro e affari. L’aggressività, sempre presente nel vostro carattere, è in perfetta sintonia con la dedizione alla causa che state combattendo e volete vincere. Il giorno grazie al positivo aspetto Luna-Giove porta una buona occasione per fare progetti e programmi; dovete invece essere prudenti nelle spese. Ragionamenti in amore non danno gli effetti desiderati, cercate di comunicare con le emozioni.

Toro

Una lotta annunciata nel lavoro, nelle collaborazioni, nelle società. Attenti a non cadere nella trappola della Luna ancora in Scorpione, qualcuno potrebbe prendere la palla al balzo e tentare il sorpasso. Questo non deve accadere! Persone gentili nel vostro ambiente, ma adesso non giocate con simpatia e antipatia, pensate ai vostri interessi, siate superiori. Venere vi dice: non dimenticare che sei del Toro! Col fiato sospeso fino al pomeriggio, quando arriva una buona notizia.

Gemelli

Instabili sin dalla nascita (ma solo se siete veri Gemelli) vi troverete perfettamente a vostro agio nell’odierna confusione generale, non solo – voi guadagnerete. La voglia di brillare nel lavoro e nella vita sociale, che è un vostro must, è sostenuta da un Sole radioso nel campo della fortuna e delle amicizie, Luna invece vi dà la tattica e la giusta furbizia. Solleva lo spirito in amore. Tenetevi in contatto con figli, parenti e amici, se si trovano lontano. Mercurio instabile per la salute.

Cancro

Diciamo semplicemente che è un giorno sì. Notevole miglioramento nella situazione privata-familiare, ma le esperienze più significative e più fortunate vi attendono in viaggio. Durante un allontanamento può nascere un colpo di fulmine, beati voi: avete Venere e Marte in aspetto incantevole, mentre la Luna crea una cornice romantica, anche per gli amori stagionati. Nulla vi deve sorprendere nelle prossime 24 ore, nemmeno un amore pentito. Agitato l’ambiente professionale.

Leone

Che ottobre! Lavori in casa, famiglia in grande agitazione per l’arrivo di qualcuno o in attesa del vostro ritorno. Le arrabbiature nel privato si mescolano con le incertezze nel campo pratico, generate dalla momentanea indisponibilità di Mercurio-Luna, aspetto che tocca anche la salute. Alcuni transiti possono creare problemi perché comportano, a volte, un’eccessiva stima di sé, spesso agli uomini. Attenti però ci sono altri che controllano il vostro modo di fare, nel lavoro.

Vergine

Questo oroscopo crede nella vostra riuscita, avanti tutto il giorno, perché la Luna è ottima! Siete un po’ diffidenti quando si tratta di correre qualche rischio, ma l’attuale Mercurio vi mette al riparo e protegge paterno le vostre iniziative. Nello Scorpione diventa ancora più ardito e anche incosciente in apparenza perché nella realtà sa benissimo quello che vuole ottenere, e lo ottiene. Sul piano amoroso molto bene, forse soltanto qualche pensiero per il coniuge (marito).

Bilancia

Non lasciatevi condizionare dal giudizio delle persone che vi circondano nell’ambiente di lavoro, le stelle dicono che siete sulla strada giusta. Il successo, la soddisfazione, ci sarà! Noi siamo però costretti a ricordarvi sempre Saturno in opposizione, cioè, nel settore che riguarda le collaborazioni e tutti i vostri rapporti stretti. Ecco perché non vi dovete accontentare delle sole parole, tutto deve essere messo nero su bianco. Anche quando vi sposate, bisogna firmare, no?

Scorpione

Luna di ottobre nel segno è sempre messaggera di Dioniso, dio dell’allegria, che porta feste in campagna e conclude la vendemmia. Qualche conto lo dovete fare anche voi, prima di incassare, quanto avete speso e quanto avete realizzato? Risolverete presto eventuali mancanze, oggi è tempo d’amore, di incontri che nascono all’insegna della passionalità ma vi resistono all’inizio…Con una Luna come questa il desiderio di te è come un’invasione, accoglimi prego.

Sagittario

Restate semplici, naturali, immediati. Quando assumete quell’aria da sapienti, perdete in simpatia. Le vostre azioni, conversazioni, devono essere intessute di umorismo, ironia e autoironia. Qual è il settore più importante in questo giorno che precede l’arrivo della prima Luna d’autunno nel vostro segno? La vita sentimentale, il matrimonio, i figli. Il vostro Giove crea occasioni di felicità anche durante i viaggi. Il notevole aumento degli impegni richiede salute buona.

Capricorno

La settimana inizia con una intrigante e sensualissima Luna nello Scorpione, che accompagna tutti i vostri tentativi di conquiste amorose, ma sarà ancora più incisiva e più fortunata la Luna che arriverà nel vostro segno per il weekend. Cambierà fase e diventerà primo quarto, mentre avete già positivi, Marte e Giove, Venere e Plutone. Saranno grandi tutti gli amori che nascono in settimana; non mancherà successo nemmeno nel campo pratico e in affari.

Acquario

Ancora oggi dovete sopportare questa Luna nell’acqua dello Scorpione, umida e reumatica, proteggete la gola e i bronchi, evitate le influenze perché Mercurio sarà ancora negativo. Consigliamo un giorno di calma nel lavoro, non per mancanza di occasioni ma perché i vostri pensieri sono altrove e la concentrazione è diretta verso il campo affettivo e sentimentale. L’amore, il matrimonio, sono già in corsa su un nuovo binario, ma devono essere collaudati.

Pesci

Siete tutti noi, siamo in mezzo al vostro mare e guardiamo verso una spiaggia rigogliosa che appare al momento ancora lontana. Ma siete proprio voi a darci fiducia e coraggio, poiché anche oggi siete il segno meglio illuminato. Però, dovete allungare il passo in affari e nel lavoro, approfittando della Luna nello Scorpione che fa intravedere anche inedite possibilità di successo e di guadagno. Venere assicura dolcezze in amore e felici riconciliazioni, novità in arrivo da lontano.