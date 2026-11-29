OROSCOPO

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 29 novembre 2026

Ariete

Clima astrale positivo per la vostra attività professionale e commerciale, movimenti finanziari molto interessanti per tutti. Favoriti i viaggi e le amicizie, qualcuna potrebbe trasformarsi col tempo in amore, molto più intenso il matrimonio. Luna è come un gioiello, soluzioni e avvenimenti importanti in casa e quello che parte in questo momento tra novembre e dicembre, darà molta soddisfazione anche alla persona cara. La passione si colora di rosso. Incontro felice, Acquario.

Toro

Cielo in miglioramento costante, siete però ancora in un momento di passaggio nella vostra attività e in affari, Venere fa già vedere fiori meravigliosi. Luna è ancora pesante in Leone, la famiglia ha bisogno di voi. Problemi nelle vecchie relazioni, anche per colpa vostra - non siete in vena. Pettegoli, succede quando avete Luna storta, positiva però la voglia di vita sociale, incontri mondani. Marte tuona nel campo della passione amorosa. Incontro fulminante: Sagittario.

Gemelli

Salutate il vostro colorato autunno oggi, sotto la protezione di questa appassionata Luna in Leone, che riporta oro e amore. È vero che adesso Marte impegna moltissimo in casa, specie i genitori del segno, e avrà già dato segnali di debolezza fisica, ma Venere rende protagonista l’amore. È il giorno giusto per mettersi alla sua ricerca, Mercurio è buono per i viaggi, relazioni sociali. Fate l’assalto finale a chi vi dice “no”, risponderà “sì”. Anima gemella, Bilancia.

Cancro

Si prevede un ottimo risultato professionale ed economico, la prossima settimana, lanciatevi oggi stesso in qualche ardita impresa, visto che potete contare sull’appoggio di persone autorevoli. Ottime prospettive per i giovani del segno. Un atto notarile, forse in relazione con la casa, o un altro tipo di proprietà. Approfittate della Luna dei prossimi due giorni, forte per le questioni scritte. I rapporti con le donne sono agitati, bene con gli uomini. Acquario per lui, Toro per lei.

Leone

Ancora Luna nel segno, oggi in diretta con il Sole, lei e lui si ritrovano in un abbraccio. Transito calmante per la famiglia e per il matrimonio, Nettuno suona e canta per voi, Saturno premia l’impegno e la bravura con un sacco di soldi - preparate un preciso piano di lavoro per i prossimi giorni, ci sarà ultimo quarto nel settore del denaro. Anche durante una festa, una riunione informale potete trovare occasioni d’affari, un nuovo incontro d’amore. Sorpresa con la Bilancia.

Vergine

Per quanto riguarda gli affari, lavoro e questioni familiari, preparatevi già oggi per il vostro ultimo quarto di Luna, fase che aprirà il mese di dicembre. La vostra vita è davvero in un gioco di stelle e del destino, Mercurio svolge un ruolo importante nei legami che vi interessano e di cui avete bisogno. Marte energico nel segno manda via col vento le foglie gialle e secche. In amore bisogna rinnovarsi, dice Venere, che procura anche nuovi incontri. Legame rilassante: Acquario.

Bilancia

Meravigliosa domenica. Venere e Giove sono uniti dalla Luna in Leone, speciale per i nuovi incontri d’amore o per celebrare il matrimonio, ma interviene con la fortuna anche nelle discussioni di affari e nelle questioni riguardanti la casa, intesa come abitazione. Di sicuro siete voi a dover rinnovare una promessa, non necessariamente di fedeltà nelle nuove storie. Le amicizie sono il settore meglio illuminato. Intensità con Leone, Gemelli.

Scorpione

Il tormento non nasce certo oggi per via della Luna in Leone, contro Plutone, diventa però più forte, ma si tratta di problemi che possono essere eliminati. Basta volere. Se non avete voglia o forza necessaria, rimandate all’ultimo quarto in Vergine, dove adesso transita il vostro pianeta guida Marte. Il lavoro sarà d’ora in poi la vostra isola di felicità. Non scambiate azioni impulsive per coraggio, chi vi ama vi seguirà. Sensazioni quasi dimenticate: Ariete, Toro.

Sagittario

Domenica illuminata dalla Luna in Leone, naturalmente sempre attaccata a Giove: avete fortuna, anche nei confronti di qualche nemico professionale che comincia a palesarsi con Marte negativo, preparate anche per il prossimo ultimo quarto in Vergine, martedì. Organizzate una festa di compleanno pensando però più a voi stessi, alla vostra felicità. La donna Sagittario perderà lo scialle del pudore come una gitana innamorata…Tutto sommato, Acquario vi diverte.

Capricorno

Lasciateli passare avanti, domani ritroverete lo scatto della vera capra (come quella sulla copertina del libro di Sgarbi, con due corna spettacolari). Nessuno potrà vincervi, guadagnerete - giorno dopo giorno - le posizioni che vi spettano. Adesso avete in Marte una miniera e una energia che si rinnova costantemente, le stelle vi preparano un inizio dicembre in edizione speciale. Bella questa dolcezza nei vostri occhi di velluto. Amicizia con Scorpione, sex con Toro.

Acquario

Forse non avete chiesto voi questa Luna in Leone, ma talvolta si presenta spontaneamente, specie quando è in vena di dispetti, come oggi. Disturbi epatici. Domenica agitata se dovete occuparvi di cose pratiche, affari e lavoro, ma se decidete di dedicare la vostra giornata allo sport, divertimento, amicizia, amore…ma anche un po’ di Sex, così, semplicemente. Solo per far capire a chi non vuole capire che le stelle sono eterne. Sagittario resterà affascinato.

Pesci

Puntate sulla vostra eleganza, stile, charme. Luna in Leone è portata verso il bello, il lusso, talvolta spinge ad acquistare anche cose un po’ pacchiane, ma in tempi di Black Friday si può fare. Ma la donna Pesci è famosa nello zodiaco per il suo indiscutibile glamour, però bisogna precisare che nasce già bella. L’uomo del segno, da questo punto di vista, non è proprio un Adone ma si salva con le sue lezioni di piano. Un incontro d’amore con Leone, sarà per sempre.