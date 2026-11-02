Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 2 novembre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 2 novembre 2026

Ariete

Profitti. La settimana inizia con il costruttivo aspetto Saturno-Luna, che consente di ottenere risultati immediati, specie nelle iniziative domestiche e nelle questioni di beni immobili in generale, Giove assicura favori legali dove sono richiesti. L’inizio della settimana è sorprendente anche per l’amore. Il trasporto passionale è quello dei tempi migliori, anche chi vi ama da molto tempo non vi riconoscerà, per non dire di nuovi incontri - fantastici. Un invito alla gioia di vivere!

Toro

Luna chiama verso la famiglia e la vita affettiva in generale, dove è presente una notevole agitazione. Non complicatevi la vita, la semplicità è la strada migliore per vivere bene. Sole e Mercurio sono in opposizione, aspetto che disturba le collaborazioni e associazioni commerciali, atteggiamento di prudenza è obbligatorio. Troppo diretti e violenti i pianeti in Leone. Diciamo che un giorno di relax starà bene anche al matrimonio, nervoso. Ottimismo: l’autunno non è finito ancora.

Gemelli

Viaggi e incontri, tanti contatti e nuove conoscenze, successo nelle relazioni sociali, migliorano i rapporti con persone autorevoli. L’importante è mantenere questo spirito guerriero anche domani quando la Luna sarà contraria… Ma sarà l’intuito ad aiutarvi nel mettere insieme tanti dettagli e unirli in un quadro perfetto, possiamo annunciare una settimana che diventerà un piccolo capolavoro. Consolatevi: in estate qualcuno vi ha superato, ma dov’è adesso? Passioni.

Cancro

Sarà riconosciuta la vostra capacità professionale, ma non accontentatevi di sole parole e di promesse, Mercurio vi ricorda sempre che dovete concludere le trattative con qualcosa di concreto nelle mani, aspetto ottimo per transazioni e firme. Dovete ritornare ad essere più intraprendenti nel campo sentimentale, innanzitutto dovete colpire la fantasia della persona che vi interessa, inventate qualche effetto speciale. Marte stimolante per i nuovi innamoramenti, matrimonio.

Leone

Buona, vigorosa partenza, anche se ci vuole un po’ per vincere la malinconia della Luna ultimo quarto, che non vi rende nemmeno molto bravi con le parole. Però in momenti simili, quando è così alta la possibilità di colpi di fortuna, non c’è bisogno di spiegare tanto e di spingere troppo. Giove è stimolato al massimo, affrontate immediatamente chi vi serve per i vostri affari. Sarebbe un errore imperdonabile, con Marte e Venere simili, non rispondere a un invito d’amore.

Vergine

Non lo volete ammettere, ma anche voi siete un po’ sfruttati in amore e nella vita familiare. Gli altri vi dicono: è per amore…La settimana si concluderà molto bene, domani arriva nel segno la Luna e quasi subito la situazione diventerà molto favorevole per la professione e per le finanze. Aspetti ottimi se dovete affrontare questioni patrimoniali e burocratiche, Mercurio è posizionato in un angolo da dove può intervenire in qualsiasi momento di bisogno. Viaggi sì.

Bilancia

Luna ancora in Leone è di grande aiuto per le questioni scritte, attività lavorative e commerciali, una medicina per lo spirito. Mantenete alto il vostro ottimismo, infondete coraggio alle persone vicine. Il vostro segno è toccato da belle combinazioni planetarie, vivrete una settimana serena e molto promettente per l’attività e le finanze. Concentrate i colloqui più importanti nelle giornate 5 e 6, quando avrete nel segno una Luna molto fortunata. Auguri.

Scorpione

C’è naturalmente la tendenza di spendere per cose che non sono poi necessarie, ma avete bisogno di fare un regalo a voi stessi, soprattutto oggi con questa pesante Luna in Leone. Buon compleanno! La settimana comincia a partire molto bene domani mattina grazie all’aiuto che vi sarà dato dalle relazioni sociali e dalle amicizie, comincerete a crescere con i progetti fino alla vostra Luna nuova il giorno 9. Le due correnti, spirituale e materiale, si uniscono in un fuoco creativo.

Sagittario

Felicità. I nuovi incontri d’amore sono incredibilmente intensi, specie se nascono lontano dal solito ambiente. È quasi obbligatorio parlare di situazioni e persone lontane perché gli influssi di Giove e Marte in Leone sono molto chiari in proposito. Ciò non significa che non avete possibilità in casa vostra, nei luoghi e con le persone di sempre, però cercate almeno di alzarvi sopra la folla. Voi siete un segno libero, indipendente, non dovreste soccombere alla retorica.

Capricorno

È possibile questa settimana una grande apertura per la vostra attività, carriera e affari. Inseritevi in questi primi tre giorni illuminati dalla Luna molto decisa in un nuovo gruppo, studiate la formazione di nuove società finanziarie ma mostratevi sempre semplici e alla mano, generosi. Anche per voi sarà fondamentale Luna nuova del 9, che nascerà in Scorpione accanto a Mercurio -un incontro, anche d’amore, che farà storia nel vostro anno zodiacale. Valutate bene.

Acquario

Siamo ancora sottoposti al disturbo della Luna ultimo quarto in Leone, che nel vostro caso dovrebbe incidere sulle collaborazioni e rapporti stretti, matrimonio, ma in quel segno abbiamo anche Marte e Giove che possono toccare la salute. Riprenderete con impegni importanti domani, oggi lasciatevi andare alle confidenze, gli amici sono con voi. Avete nel cassetto un progetto speciale, ma non vi conviene tirarlo fuori finché Mercurio è negativo. L’amore è con voi!

Pesci

È giunta l’ora di pensare all’amore. Mettete da parte le questioni materiali, nei prossimi due giorni avrete anche voi Luna in opposizione, accontentatevi di sorvegliare le iniziative impostate e gli affari, ma non perdete nessuna occasione per essere felici. Venere è in grado di cambiare o di rinnovare un rapporto d’amore, corteggiata da Giove e Marte vi avvicina a quell’amore che non siete riusciti ancora a conquistare. Perché questo è il momento astrale ideale per vivere un grande amore!