Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 3 novembre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 3 novembre 2026

Ariete

Giorni intensi per l’amore, nuovi incontri e nuove esperienze fuori dal comune, che servono per evadere dalla solita realtà quotidiana. Questo grazie a Marte che raggiunge Giove nel punto più passionale del vostro cielo. Il problema potrebbe essere solo qualche esagerato scatto di gelosia, vostra o della persona amata. Ma è uno scherzo di Venere. Saturno, nel significato di “agente immobiliare “, aiuta voi tutti a sistemare le questioni abitative.

Toro

Tutti sanno che siete amati e innamorati, ma l’amore non deve diventare una scusa per dominare l’altra persona, Marte vi rende troppo possessivi. Ritorna la protezione della Luna in Vergine, che porta un segnale fortunato. Un avvenimento che tocca le corde sensibilissime del vostro cuore. Forse un ricordo, un messaggio, un incontro… Aumenta la forza combattiva nel lavoro, Venere assicura una bella grinta interiore, ma vi rende impulsivi nelle reazioni. Calma!

Gemelli

Un futuro tutto da inventare, normale quindi anche l’odierna confusione provocata dalla Luna passata in Vergine, vi mette in primo piano e in discussione per qualche decisione da prendere in famiglia, con i figli. Esiste una terza via, se le prime due non hanno portato al traguardo, come esiste anche un terzo amore…strano comportamento in amore, passate da uno slancio passionale, incantevole e adorabile all’indifferenza. C’è qualche contrattempo nel lavoro?

Cancro

Un momento astrale positivo per l’attività professionale e felice per la vita affettiva. Era ora! Marte, pianeta dell’energia e della potenza sessuale, effettua un transito ideale per le nuove conquiste, risveglia i coniugi addormentati. Oggi e domani, siete assistiti anche da una lucida e intraprendente

Luna in Vergine, segno dei soldi, mettetevi subito in contatto con persone che vi servono per gli affari. Anche durante i viaggi può capitare qualcosa di speciale, attenti agli incontri.

Leone

Un’eccessiva fiducia nelle vostre capacità può spingervi a rischiare troppo in vari campi della vita, la positiva ma severa posizione dei pianeti che incidono sui rapporti con le autorità vi richiama alla cautela. Non cessano le pressioni verso le collaborazioni, associazioni. Qualche taglio può arrivare in maniera improvvisa e inattesa. Dedicate più tempo alla famiglia e a voi stessi, programmate una breve fuga con il vostro amore per ritrovare la serenità, nel weekend.

Vergine

Luna nel segno oggi e domani, positivo il contatto che forma con Sole e con Mercurio, nel segno delle questioni scritte e rapporti con le persone vicine, siglate con la massima tranquillità, avete combinato un ottimo affare. Occasioni importanti anche nel corso dei viaggi, cercate di restare sempre in contatto con la famiglia quando siete lontani. Controllate i punti deboli nella salute. Arricchite la vostra vita con cose belle, posti belli, persone belle. Ma soprattutto musica!

Bilancia

Siete sempre tra i segni favoriti, cresce il lavoro, aumentano le occasioni, profitti, avete una bella immagine nel vostro ambiente. Tuttavia dovete tenere presente anche le stranezze della natura umana, si trova sempre qualcuno che deve dire qualcosa e criticare. Proseguite sicuri con il progetto che avete iniziato forse già all’inizio dell’anno, siate certi che vincerete. In amore è previsto un delizioso momento, che sarà più intenso giovedì quando arriva la Luna di novembre.

Scorpione

Una nuova alzata, dopo lo stressante ultimo quarto, grazie alla Luna in Vergine, un punto fortunato anche per le speculazioni finanziarie, che diventa ancora più produttiva grazie all’aspetto che nasce con il vostro Mercurio e con il Sole. Davanti a voi… nuovi giorni, nuove notti, nuove emozioni, nuova vita. Questo il principale messaggio delle stelle di novembre, tutte importanti anche se non sono tutte facili.

Sagittario

Arriva il forte influsso della Luna in Vergine, segno che occupa nel vostro oroscopo il settore del successo. Lotta piuttosto dura, ma voi non temete la concorrenza. Le vostre energie vanno quasi tutte verso il lavoro, le soddisfazioni non mancano ma non potete trascurare gli affetti e l’amore. Quanto avete sfruttato la bella Venere in Bilancia, quest’anno eccezionalmente in aspetto con Giove e Marte? Occasioni che non dovete perdere.

Capricorno

Grande apertura. Inseritevi in una nuova società finanziaria, approfittando della Luna in Vergine e Marte-Giove che portano nuove occasioni in un settore che per voi significa rinnovamento, rinascita. Diciamo che in questo periodo siete molto Scorpioni, le vostre reciproche ambizioni si assomigliano, come anche certe delusioni, provocate dagli uomini e non certo dalle stelle. Voi comunque mostratevi sempre semplici e alla mano, generosi, raggiungerete successo e felicità.

Acquario

Qualche conseguenza dell’ultimo quarto anche sulla salute, cercate di volervi più bene, ma l’effetto è ancora più visibile nelle collaborazioni, bisogna mettere a posto anche i rapporti stretti e trovare un dialogo sereno nel matrimonio. Le persone, sole e amanti delle avventure si divertono, non mancano le occasioni di vivere amori come quelli che un tempo Amanda Lear chiamava “Kleenex”. Impegnatevi in modo da non dover un giorno rimpiangere questa Venere.

Pesci

Il nostro frequente richiamo sulla forma fisica è giustificato dalla presenza di Marte nel settore della salute, Leone. Risulta invece formidabile per il lavoro e le finanze, si tratta però di disturbi normali che arrivano sempre quando c’è un cambiamento nel quadro astrale. Dalla più alta posizione del vostro oroscopo, Giove veglia su di voi come un padre, mentre Venere non manca di sostenervi con il suo amore e la sua fortuna. Luna irrequieta per il matrimonio.