Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 4 novembre 2026: tutti i segni

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 4 novembre 2026

Ariete

Ricchi di sentimento con un intelletto limpido e pratico, ottimi promotori e intermediari, osservatori e buoni ascoltatori. Tutte qualità che aiutano il successo. Siamo al massimo per quanto riguarda le influenze derivanti dallo Scorpione, la settimana si conclude con la sua Luna nuova e questo significa anche per il vostro segno forti emozioni, una fortissima volontà di cambiamento. Marte vi rende interessanti in amore e insegna, anche con eventi non facili, come cambiare.

Toro

Luna in Vergine è quella giusta per le questioni abitative, vendite, acquisti. Si possono riaprire certi vecchi discorsi e progetti riguardanti le proprietà, compravendite e trasferimenti. Dei pianeti che interessano il vostro segno, oggi si fa sentire Nettuno, positivo per le cure mediche ma vi rende troppo sensibili e facilmente impressionabili. Non complicatevi la vita, la semplicità è la strada migliore per vivere bene. Coppia: bisogna mantenere più vivo, più fresco, il rapporto.

Gemelli

Chi ha un rapporto sereno con le proprie emozioni, non sentirà eccessivamente l’influsso Luna-Urano, ma tutti dovete essere più attenti alle questioni che interessano la casa e la famiglia, fortemente indicata proprio dalla Luna in Vergine. È necessario fare un punto della situazione, anche nell’ambiente lavorativo. Questa Luna è razionale, pragmatica, guarda i fatti e non crede alle sole parole, ma voi siete perfettamente in grado di convincere tutti. Stomaco nervoso.

Cancro

Gli influssi verso la vita pratica sono ottimi, potete guadagnare con scambi commerciali, iniziative professionali straordinarie, promozioni per i giovani professionisti. L’importante è la velocità di esecuzione perché si avvicina un altro disturbo lunare. Prima di cambiare fase nello Scorpione, tutto a vostro favore, Luna sarà due giorni in Bilancia provocando tensioni o problemi in famiglia e nella vita di coppia già sottoposta alla critica Venere. Attacchi di panico.

Leone

Un’eccessiva fiducia in voi stessi o negli altri può spingere a rischiare troppo, misuratevi perché talvolta Giove vuole ottenere tutto, subito e senza fatica. Anche la posizione del Sole e Plutone, simboli della autorità statale o imprenditoriale, sindacale, invita a mantenere una ragionevole prudenza. Siete osservati e tanti curiosi si interessano dei vostri affari, famiglia. Ma non dovete trattare il coniuge come un socio in affari, non si dimostra così il proprio amore.

Vergine

Basta un’occhiata a questa Luna calante nel segno per annunciare un giorno positivo, e molto interessante per tutte le attività professionali e commerciali. Aspetto ottimo con Mercurio e Sole in Scorpione, siglate con la massima tranquillità, avete combinato un buon affare. Ma se volete una protezione stellare ancora più forte, rimandate le imprese a lunedì 9. Sembra che siate più fortunati al gioco che in amore, ma la vostra vera fortuna sono amicizie nate nel corso dell’anno.

Bilancia

Nonostante Venere, l’amore non è al massimo sotto il profilo romantico, ma anche l’intesa fra i coniugi circa le decisioni da prendere non è completa, tuttavia l’amore è presente come una forza che supera tutto e tutto vince. Lasciatevi corteggiare se siete liberi, Marte è per voi molto piccante, avrà compito facile chi volesse conquistarvi. Gli uomini, pressati da mesi da Saturno non resistono più da soli, andranno con la prima che incontrano.

Scorpione

Ora lavorate per il vostro futuro, per voi stessi, quindi è necessario sopportare qualche condizionamento che vi opprime, sarà un bene per voi e per la famiglia. Alle persone sole consigliamo di non prendere decisioni affrettate, anche se è noto che lo Scorpione decide d’impeto, ma in certi frangenti bisogna essere meno precipitosi. Sarà un destino, appena pensate di aver perduto, vincete. Nuovi lavori, orientamenti, offerte. Un po’ di brio al vostro matrimonio, una battuta.

Sagittario

Confronti nelle relazioni più strette: coniuge, genitori, figli. Molto avete imparato quest’anno ma non l’arte di sapervi rilassare. Concedetevi un attimo di relax. Domani iniziano nuove bellissime gare. Oggi avete una Luna pesante in Vergine, rende l’atmosfera nell’ambiente professionale irrespirabile. Forse la ragione siete voi, avrete buttato là qualche battuta, le vostre gaffe non hanno ritorno. Testardi a modo vostro, ma costa ostentare una durezza che non possedete.

Capricorno

Evoluzione, successo finanziario e d’immagine, consolidamento delle posizioni nel lavoro. Favorite le ricerche di nuove collaborazioni o di nuovi amori, Luna in Vergine porta qualcosa di provvidenziale, aiuta a creare un giorno memorabile. Favoriti gli incontri sociali, amicizie vere. Ma attenti, nei prossimi due giorni vi aspetta una Luna in Bilancia dura come una matrigna, meglio non reagire. Qualche avversario in più, ma in tanti se li son cercati.

Acquario

È forte la protezione della Luna nei prossimi tre giorni, prima di cambiare fase nello Scorpione, impostate quello che più vi interessa considerando che avete anche la protezione di Venere dea della fortuna. Molto importanti i rapporti con il lontano, in qualche caso urgenti, tenetevi informati. Anche per voi queste Lune d’autunno 2026 segnalano la fine di un’epoca. Un attimo di malinconia: ah, età dell’innocenza, quanto mi manchi! Nelle idee, il vostro futuro.

Pesci

Non c’è bisogno di buttarsi subito nel lavoro e in affari, Luna è in opposizione, non rende scorrevoli i rapporti di collaborazione e le iniziative d’affari, crea problemi con gli altri, disturba la vostra delicata fibra. Ma quando Luna e Mercurio saranno in Scorpione e tutti i pianeti positivi, molto avrete nelle vostre mani da pianista, sanno suonare, accarezzare e anche contare le banconote. In questo campo Venere è molto sicura: lei punta sul dollaro verde.