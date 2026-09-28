Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 28 settembre

Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 28 settembre 2026

Ariete

L’avete vista la spettacolare Luna piena nel vostro segno? Questa mattina non la potete vedere con vostri occhi, ma è ancora una presenza materna nel vostro segno e vi protegge dalla prepotenza del vostro caro amore. Una scossa in tutto il vostro corpo, cosa succede? Un fatto nuovo, bellissimo, stupefacente per gli amori esistenti e quelli che nasceranno sotto la sua protezione: Marte, vostro signore governatore, inizia il lungo transito in Leone insieme a Giove, fortuna.

Toro

Luna settembrina arriva nel segno, dolce come il moscato, ancora al massimo della luce. Significa ispirazione e vi ricorda che il prossimo plenilunio sarà vostro, tra un mese. La parte sentimentale del vostro oroscopo non è tranquilla, alla opposizione di Venere oggi si aggiunge anche Marte che inizia il transito abbastanza lungo in Leone, dove c’è da combattere anche con Giove. Avete molto buono Mercurio, l’attività e le finanze possono ottenere risultati sorprendenti.

Gemelli

Notizia del giorno: Marte passa in Leone, transita accanto a Giove fino al 28 ottobre, periodo in cui avrete sempre molto positivo il vostro Mercurio, che per voi non rappresenta solo il lavoro e imprese economiche, ma significa molto di più. Arriva nella profondità del vostro animo. Dopo lo spettacolo lunare in Ariete, la settimana presenta un’ottima Luna che cambierà nel settore delle proprietà. Ci sarà qualche fastidio con i parenti, amore litigioso ma anche passionale.

Cancro

È la settimana di importanti cambiamenti astrali e voi siete centrati da questi nuovi influssi, ad iniziare da Marte che nella notte ha lasciato il vostro segno e in questo momento mentre leggete l’oroscopo è già caldo in Leone congiunto a Giove, nel vostro settore principalmente dedicato al patrimonio personale. La vita privata è un po’ in disparte per l’impegno che richiede il lavoro, ma l’amore si presenta in tarda sera quando la Luna risplende in Toro.

Leone

Protagonisti dello zodiaco. È arrivato Marte guerriero più che mai, insieme a Giove vi sarà di stimolo fino al 28 ottobre. Nel mezzo ci sarà qualche Luna negativa, adesso Venere, poi Mercurio tante settimane in Scorpione. Oggi stesso Luna passa in Toro e fa ritornare qualche argomento spinoso che peraltro non avete nessuna voglia di affrontare. Ritornerete amanti di serie A. Fiducia in se stessi, coraggio e forza, voglia di combattere, arriverete alla meta nel lavoro.

Vergine

Sempre ottima la situazione professionale e affaristica, ma come succede alle persone di successo, anche voi avete qualche nemico nascosto. Il nuovo Marte, che transita da oggi e fino al 28 ottobre in Leone, la vostra 12ª casa, avverte proprio di qualche gesto di cattiveria da parte degli altri che magari inseguono il vostro stesso obiettivo. Il vostro lavoro non risentirà perché Mercurio sarà in posizione formidabile in Scorpione, insieme a Venere e Luna crea un lunedì d’amore.

Bilancia

Marte conclude l’aspetto negativo iniziato il 12 agosto nel segno del Cancro, una bella parte del cielo si illumina per voi, potete tirare un sospiro di sollievo e guardare al domani con fiducia maggiore. Soprattutto fiducia in voi stessi, nelle vostre qualità professionali e nel vostro stile di vita che non dovete permettere a nessuno, nemmeno a un grande amore, di cercare di cambiare. Dopo il plenilunio, Luna passa in Toro, ottime idee, ma la pace in famiglia non è completa.

Scorpione

I nativi americani avevano paura di Venere, la sua luce gialla-arancione che si accendeva all’alba e al tramonto. Voi di sicuro non avete timore alcuno, anzi ne siete devoti e lo sarete anche di più perché da oggi vi proteggerà, fino a un certo punto, dal nuovo aggressivo Marte in Leone. Questa costellazione è pesante per la forma fisica, ma produce una forte capacità di imporsi, voglia di ascesa, prontezza nell’agire, capacità di rapide decisioni. È proprio come voi.

Sagittario

Siete nel cerchio di positive novità, che erano già presenti nei giorni passati, ma questo lunedì c’è un aumento di forza cosmica che farà del Sagittario un protagonista nel mondo. Durante la notte passata, mentre voi facevate sogni d’oro abbracciati al vostro amore, quello di sempre oppure uno di passaggio, Marte si è avvicinato a Giove in Leone, congiunzione che andrà avanti fino al 28 ottobre. È nella vostra nona casa, vi assomiglia, tende a girovagare e viaggiare.

Capricorno

In fondo, l’opposizione di Marte in Cancro, non è durata molto a lungo (dal 12 agosto), ma voi l’avete veramente sentita come contraria, perché si incrociava con Saturno e Nettuno. Accogliete con gioia il passaggio di Marte in Leone, insieme a Giove, fortuna per voi. Il pianeta sarà anche stato ostile ma non vi ha impedito di fare un certo clamore nell’ambiente professionale, con le iniziative ardite e un linguaggio che non risparmia niente e nessuno. Amore!

Acquario

Chiamate tutti, incontrate anche persone che non vi garbano ma sono utili per gli affari, tutto questo in mattinata. Sarete allegri per Luna ancora in Ariete, nel pomeriggio invece passa in Toro e richiama attenzione sulla famiglia e necessità dei figli. Improvviso, malumore tra i coniugi, dal punto di vista astrale, lo possiamo attribuire al passaggio di Marte in Leone, che è il vostro settore del rapporto di coppia, matrimonio, collaborazioni. Salute: prime noie autunnali.

Pesci

Da amante che è stato in Cancro, Marte diventa in Leone molto prezioso e utilissimo per il lavoro, affari, eccezionale per chi avesse bisogno di aumentare le forze fisiche, perché quel segno di fuoco per voi significa anche la salute. Puntate oggi stesso, forti anche della Luna che passa in Toro, sulla creatività nel lavoro, originalità. Chi ha talento e volontà, nell’ambito professionale sì arriva anche a posizioni di guida. Partecipa Venere, con il suo influsso fortunato e amoroso.