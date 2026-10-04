Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 4 ottobre 2026: tutti i segni

Le previsioni dell’astrologo più amato dagli italiani

“Le Stelle di Branko”, le previsioni dell’astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l’Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 4 ottobre 2026

Ariete

Mercurio, pianeta dei contatti importanti, dal lavoro alle amicizie, dai parenti alle cose finanziarie, dai viaggi allo studio e al divertimento… è di giorno in giorno sempre più presente. Pensate che l’avrete così fino a Natale, porta facilitazioni economiche e aiuta l’armonia coniugale anche oggi instabile a causa della solita Luna in contrasto con il vostro Marte. L’amore è presente in ogni sua sfumatura, prevale il rosso di Marte, colore di una grande passione. Dieta.

Toro

Luna anche oggi favorevole in Cancro, determina momenti di buone intenzioni e di generosità verso il prossimo. Non tutto funziona secondo i vostri canoni, nell’ambiente vicino, esprimete la fiducia in voi stessi passando al di sopra delle piccole e meschine seccature. Quando vi concentrate, sorvolate persino sulla scortesia degli altri, ma non la dimenticate. E arriva sempre il giorno in cui esercitate la vostra vendetta, anche in amore. In questo siete come lo Scorpione.

Gemelli

Romantici di tutto il mondo, unitevi! Il cielo d’ottobre addolcisce anche il carattere più cinico, Luna sempre più vicina al Leone mentre Marte amoreggia con Venere, voi sapete esprimere i vostri sentimenti e le vostre emozioni con un vocabolario incredibilmente ricco, certo non avete bisogno dell’aiuto dell’IA. Domenica di successo e amore, amicizia, viaggi, incontri. Se avete accanto donne un po’ complicate, trattatele con dolcezza perché evidentemente hanno contro la Luna-Cancro.

Cancro

Positive novità nel lavoro, facilità di guadagno, avete riconquistato tutta la vostra capacità di persuasione. Luna però vi rimprovera affettuosamente: siete troppo modesti e non vi occupate abbastanza della forma e della salute. La famiglia, le vostre origini, un piccolo Marcel Proust alberga nel vostro cuore, sentite il bisogno di rivalutare il passato e poi programmare meglio il futuro.

Leone

Quando nel mese di ottobre il tempo si mantiene a lungo bello, nell’Italia centrale e meridionale, a Roma in particolare, si usa dire che è arrivata l’ottobrata. Ecco, questi giorni sono per voi illuminati da un clima astrale mite, adatto alle scampagnate, alle gite nella natura. Ne ha bisogno il fisico e anche la mente che dovrà la prossima settimana occuparsi di cose molto serie nel campo pratico, lavoro e affari. Chiedete consigli agli amici, non raccontate tutto in famiglia.

Vergine

Innamoratevi. La domenica presenta una Luna romantica come piace a voi, al sex invece pensa Venere congiunta al vostro Mercurio in Scorpione, transito che fa pensare a molto movimento anche in famiglia. Ancora più sconvolgenti sono gli incontri che avvengono lontano, considerando l’ottima protezione planetaria per i vostri viaggi. Il merito di tanto successo è in gran parte vostro: siete diventati più agili, aperti, simpatici. Avete fatto i soldi, teneteli sul vostro conto.

Bilancia

Parigi brucia, opera di Saturno in Ariete opposto al Sole nel vostro segno, voi dovete essere prudenti in viaggio a causa della Luna in Cancro. In Giappone, l’albero di ottobre è l’acero, il fiore magico è la profumata gaggia. La vostra pietra portafortuna è la giada, dona stabilità emotiva, e il corallo perché allontana stati depressivi. La situazione sentimentale è bollente, potrebbe nascere un amore entro la vostra Luna nuova del 10. Saturno: denti, ossa, mani, pelle.

Scorpione

Marte e Giove si occupano del vostro successo, Mercurio nel segno del lavoro, ricerche di nuove possibilità e nuovi affari anche lontano, come conferma Luna ultimo quarto in Cancro. Veglia su di voi, anche Nettuno, pianeta della immaginazione, fantastica, oggi vi fa sentire come protagonisti di un film d’avventura, una nuova storia d’amore si conclude con il tradizionale happy end: lui e lei, insieme. Marte vi sveglierà bruscamente, domani si lavora.

Sagittario

Ci sono problemi nel campo del successo, ma Luna vede lontano, Saturno con la sua spinta verso la saggezza e l’equilibrio aiuterà a valutare e a definire la meta del vostro progetto di vita. Attenzione, non solo progetti professionali e quelli che riguardano i rapporti con l’esterno, ma in voi dovete trovare quel pozzo di saggezza e originalità che permette di arrivare prima degli altri. Il vostro amore gioca a nascondino con voi, speriamo che lo faccia solo per farsi trovare, desiderare.

Capricorno

Non fatevi rovinare la domenica dai problemi di lavoro, vi diranno che sono importanti, ma voi rimandate incontri di questo tipo a domani, quando la Luna sarà in Leone. Oggi transita ancora in Cancro, diminuisce di luce perché si prepara al novilunio, tocca con una nota di malinconia i rapporti stretti e professionali, non fa sentire bene fisicamente. Benissimo per quelli di voi che hanno programmato soltanto incontri d’amore, così, per ritrovare l’aria romantica dell’autunno.

Acquario

Urano, il pianeta signore del segno, è con voi, insieme a un Plutone estremamente favorevole: vi attendono molti cambiamenti, soprattutto nei rapporti di coppia, forse faticosi all’inizio ma di certo positivi. Le relazioni prive di una base solida lasceranno probabilmente il passo alla libertà e ai nuovi amori. Attenzione solo all’opposizione di Giove e Marte, non giocate troppo di astuzia perché Venere vi supera e vi ruba le galline nel vostro pollaio. Attenti a tutto!

Pesci

Ciò che non avete concluso in settimana, riservatevi di mettere la vostra firma domani e martedì quando Luna sarà in Leone, magnifica e anche fortunata perché congiunta a Giove e Marte. Potete guadagnare molto. Lei verrà… Venere vi parlerà d’amore e di passione, per voi sarà calda come se fosse estate, romantica insieme al vostro Nettuno. È valsa la pena di attraversare il tempestoso mare coniugale, per ritrovarvi oggi sull’isola della felicità. Un consulto medico il giorno 7.