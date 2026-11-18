Da Milano parte il piano per rafforzare la protezione delle donne vittime di violenza. Alba Lemba, della Fondazione Ospedale Niguarda, propone una rete tra strutture sanitarie, farmacie e centri antiviolenza. Il progetto sarà presentato il 24 novembre nella Sala Giacomo Matteotti della Camera dei deputati.

Una donna che si presenta più volte al pronto soccorso, magari in ospedali diversi. Un’altra che entra in farmacia e cerca aiuto senza riuscire a raccontare quello che sta vivendo. Segnali che, se considerati singolarmente, possono passare inosservati. È proprio da qui che prende forma lo sviluppo del Progetto Mimosa Lombardia, l’iniziativa promossa da Farmaciste Insieme per rafforzare la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, attraverso una rete di collaborazione tra farmacie, ospedali e servizi territoriali.

A lavorare all’ampliamento del progetto è anche Alba Lemba, funzionaria nell’ambito sanitario, impegnata nella comunicazione della Fondazione Ospedale Niguarda di Milano e militante di Fratelli d’Italia. La componente che segue attraverso la Fondazione prende il nome di Niguarda Insieme e punta a costruire un collegamento più efficace tra i diversi presidi sanitari e i centri antiviolenza, affinché una richiesta di aiuto non rimanga isolata.

L’obiettivo è mettere in comunicazione realtà che già oggi intercettano situazioni di fragilità, ma che non sempre dispongono di procedure condivise. Il progetto prevede la definizione di protocolli comuni, la formazione degli operatori sanitari e percorsi di accompagnamento delle donne verso i servizi competenti. Le farmacie potrebbero diventare punti di ascolto e orientamento, mentre nei pronto soccorso verrebbero rafforzate le procedure di accoglienza riservata, riconoscimento dei segnali e presa in carico.

Tra gli aspetti più innovativi figura la possibilità di migliorare il collegamento delle informazioni relative agli accessi nei pronto soccorso. Lemba riferisce di aver già avviato un confronto con ARIA, la società regionale lombarda per l’innovazione e gli acquisti, dal quale sarebbe emersa una prima fattibilità tecnica di una maggiore condivisione dei dati, ancora da approfondire sul piano operativo.

Un’ulteriore ipotesi riguarda l’introduzione di una segnalazione riservata nel Fascicolo sanitario elettronico, consultabile esclusivamente dai professionisti autorizzati. Si tratta, tuttavia, di una proposta ancora da sottoporre alle valutazioni tecniche e giuridiche necessarie, con particolare attenzione alla tutela della privacy e alla sicurezza delle donne. L’accesso ripetuto a una struttura sanitaria, infatti, non costituisce di per sé una prova di violenza.

Il Progetto Mimosa Lombardia è stato presentato nel giugno 2026 in Consiglio regionale della Lombardia, come esperienza pilota destinata a sviluppare un modello di ascolto, informazione e orientamento. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato da Farmaciste Insieme, che ha un proprio protocollo d’intesa con la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella.

Ora la prospettiva è quella di consolidare la sperimentazione e valutarne una futura estensione nazionale. Il piano preliminare elaborato da Lemba prevede, a titolo esemplificativo, il coinvolgimento di due pronto soccorso, venti farmacie e sessanta operatori da formare. Per il primo anno viene ipotizzato un fabbisogno complessivo di 72.380 euro, comprensivo di una riserva per imprevisti. Una simulazione economica, non un finanziamento già ottenuto, che dovrà essere verificata con i soggetti coinvolti.

Il percorso comprende una prima fase dedicata agli accordi e alla formazione, seguita dalla sperimentazione operativa e dalla valutazione dei risultati. L’obiettivo non è soltanto aumentare le possibilità di intercettare situazioni di violenza, ma soprattutto garantire che ogni segnalazione possa tradursi in un aiuto concreto, sicuro e continuativo.

Il Progetto Mimosa Lombardia sarà presentato il 24 novembre 2026 nella Sala Giacomo Matteotti della Camera dei deputati, dove verranno illustrati i risultati disponibili della fase pilota e le prospettive di una sua estensione nazionale.

La sfida è trasformare una rete di presidi già presenti sul territorio in un sistema capace di riconoscere tempestivamente le situazioni di rischio e accompagnare le donne verso una protezione effettiva. Perché, nella lotta alla violenza, anche un contatto apparentemente ordinario con una farmacia o un ospedale può rappresentare il primo passo per chiedere aiuto.