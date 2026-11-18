Il polo universitario eCampus, diretto da Rita Neri, presenta all’interno del palinsesto “Musei in Musica” due attese esposizioni di cui una, dal 21 al 27 Novembre, si terrà nello spazio “La Catedral” (al terzo piano dell’ateneo) e vedrà competere undici giovani ragazzi entro i trent’anni, giunti da diverse parti d’Italia, per il premio “Hello Marcuse” mentre al quarto piano, dello stesso edificio, avrà luogo l’esposizione, dal 21 Novembre (giorno inaugurale) al 21 Dicembre, di opere a firma di tre autorevoli maestri del panorama artistico internazionale, rispettivamente Cinzia Bulone, Mark (Marco Grechi), Mauro Bursi.

TEMA MOSTRA

Tutto parte dal tema centrale del percorso espositivo che tocca il confronto filosofico e sociale tra due figure storicamente attive tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta quali Herbert Marcuse e Armando Plebe. Il titolo dell’evento “HELLO MARCUSE. Falsi bisogni. Autentiche visioni tra Herbert Marcuse e Armando Plebe”, parte dal testo “L’uomo a una dimensione” (1964) del filosofo tedesco – punto di riferimento teorico dei movimenti studenteschi di quegli anni - che, condannando capitalismo, tecnologia e società dei consumi, sottolineava quanto i bisogni personali fossero determinati da stimoli esterni funzionali alla sola affermazione del profitto, allontanando l’umanità da espressioni autentiche legate alla libertà individuale, all’affermazione della coscienza critica, alla liberazione sessuale e psicologica. Tuttavia al fine di mettere in campo anche una prospettiva diametralmente opposta a quanto detto, viene abbracciato quello scetticismo critico ispirato al pensiero del secondo Armando Plebe - nel suo distacco dal marxismo - laddove lo stesso evidenziava i tratti puramente edonistici e individualisti delle teorie marcusiane, attaccando il Sessantotto e vedendo nella “contestazione” non un atto di liberazione bensì una nuova forma di dittatura e conformismo.

ATTUALITA’ CONTESTAZIONI GIOVANILI E OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA

L’iniziativa – che muove anche dall’ondata di contestazioni attualmente in corso atte a evidenziare quel disagio giovanile legato a precarietà, disuguaglianze territoriali, problematiche di varia natura relative alle strutture scolastiche, caro vita, urgenze abitative – da un lato rimanda a un universo “dove il sensuale, il giocoso, il calmo, il bello diventano forme di esistenza e pertanto la forma stessa della società” (Marcuse) e dall’altro cerca di rintracciare nel tempo contemporaneo un tempo nuovo, da cui ripartire per riscrivere l’essenziale dell’essere. La mostra vuole quindi essere un percorso duplice tra il desiderio marcusiano di una liberazione totale dell’individuo rispetto ai condizionamenti esterni e l’idea– derivata da Plebe - secondo cui il marxismo, inteso in tal modo, diverrebbe un “rifugio dell’irrazionalismo”.

MAESTRI IN MOSTRA

Al quarto piano di eCampus espongono tre Maestri internazionali, la cui ricerca è stata ospitata alla Biennale di Venezia Arte, rispettivamente Cinzia Bulone, Mark (Marco Grechi), Mauro Bursi. La poetica di questi ultimi si avvale di un linguaggio ispirato all’arte informale. La scelta non è causale poiché il genere informale storicamente nasce come grido interiore al trauma della seconda guerra mondiale giungendo a dialogare con le contestazioni degli anni Sessanta. Nata per rifiutare qualsiasi forma predeterminata l’arte informale traccia con il gesto, il segno, la materia un percorso poetico, intimo ed individuale. I tre artisti trovano ispirazione proprio dal tumultuoso momento sociale e politico attuale per riflettere, facendo emergere una volontà rigeneratrice poiché - conformemente alle parole di Jean Cassou- la funzione dell’opera d’arte è principalmente critica verso l’ordine costituito o piuttosto è un interrogativo nei confronti del mondo (Gilbert

Lascault). La scelta dei tre autori è stata fortemente voluta poiché appaiono del tutto al di fuori dell’industria culturale, a tal proposito Bulone e Bursi dichiarano apertamente di vedere l’arte esclusivamente come missione, non legata a logiche di mercificazione né a un sistema capitalista mentre Mark (Marco Grechi) – il cui percorso di vita è consacrato a Dio - la intende come “dono” o piuttosto come vocazione al servizio della comunità. I tre artisti si inseriscono quindi in un progetto che li supera e che manifesta l’intenzione di una nuova etica pubblica, producendo così una visione di libertà non affatto addomesticata da condizionamenti esterni.

BIOGRAFIA SINTETICA DEI MAESTRI

CINZIA BULONE nasce ad Agrigento, iniziando il suo percorso artistico, in Italia e all’estero, alla fine degli anni Settanta. Ha tenuto importanti esposizioni personali in sedi istituzionali, tra cui si segnalano, a titolo non esaustivo: Casa dei Carraresi, Treviso (2019); Casa del Mantegna, Mantova (2021); Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”, Agrigento (2023). Numerose le tappe estere quali Londra, Parigi, Berlino, Croazia, Miami, Cuba oltre alla partecipazione a fiere di settore. Diverse le pubblicazioni che hanno trattato la poetica della Nostra tra cui l’opera “Atlante dell’Arte Contemporanea”, Giunti editore. La consacrazione di Bulone avviene nel 2026, con la partecipazione alla 61. Biennale Internazionale d’Arte di Venezia, nel Padiglione Nazionale Grenada, all’interno del collettivo “Holzwege Group”.

MARK, pseudonimo di Marco Grechi, nasce a Brescia; la produzione del Maestro è documentata in autorevoli pubblicazioni: si segnala, tra le altre, l’inserimento nell’opera “Atlante dell’Arte Contemporanea” (Giunti editore). Mark conta un fitto itinerario espositivo in istituzioni nazionali e internazionali. Successivamente alle partecipazioni presso la Espace Art Gallery di Bruxelles (2023) e il Tour USA (2023-2024) - che ha toccato Los Angeles, New York, Washington, Miami - la sua ricerca giunge al Galata Museo del Mare di Genova (2024), alla Galleria Thuillier di Parigi (2024) e al Museo Diocesano di Mantova (2024). L’anno seguente si segnala la partecipazione a World Art Dubai (2025), l’approdo al Three Shadows Arte Centre di Pechino (2025), fino alla Biennale d’Arte, indetta dalla Fondazione Modigliani a Roma (2025). Nel 2026 l’artista è invitato alla Biennale di Venezia Arte, nel Padiglione Grenada, per una conversazione critica sulla sua produzione. Tra i critici che hanno parlato di lui anche Vittorio Sgarbi.

MAURO BURSI di origini modenesi si dedica alla pittura fin dall’adolescenza, tra le tappe principali della sua carriera figurano le personali “Nature Moods” a Villasanta (2022) e “Infinito Colore” a Milano, nel quartiere di Brera (2023). Nel 2022 viene invitato a una sinossi critica ospitata dal Padiglione Grenada, presente alla 59. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, esperienza ripetuta nel 2026; nel 2023 partecipa alla “Triennale di Arti Visive a Roma” presso i Musei di San Salvatore in Lauro. Il suo percorso assume una dimensione internazionale con tappe a New York (2023), Malaga (2023), Valencia (2023), Tokyo (2023), Osaka (2024), Sapporo (2024). A Parigi espone presso la Galerie 3F (marzo 2024) e all’Espace Miromesnil (settembre 2024), per poi giungere a Madrid (2025). La ricerca di Bursi è recensita nell’opera “Atlante dell’Arte Contemporanea”, Giunti editore.