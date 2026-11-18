Investimenti strategici, sicurezza idrica e inverno demografico: sono queste alcune delle sfide decisive per il futuro dell’agroalimentare italiano e la competitività del Paese, al centro della VII edizione del Forum ENPAIA, “Economia e Società”, in programma il 24 novembre a Milano presso Palazzo Mezzanotte, con il supporto di The European House – Ambrosetti.

Un confronto tra istituzioni, industria e mondo accademico, con la partecipazione del Premio Nobel per la Chimica 2025 Omar M. Yaghi, pioniere delle tecnologie per la produzione di acqua potabile dall’atmosfera.

Tra gli interventi, quelli dei Ministri Giancarlo Giorgetti e Francesco Lollobrigida.

A completare il confronto, il Presidente di Leonardo Francesco Macrì, il Direttore Generale di Coldiretti Vincenzo Gesmundo, il Direttore Generale di ANBI Massimo Gargano e la Segretaria Generale della UILA Enrica Mammucari.

Al centro del dibattito, la necessità di ridurre il divario dei costi energetici rispetto agli altri Paesi europei e rafforzare le infrastrutture idriche: in Italia gli investimenti previsti per il 2025-2029 si fermano a 85 euro pro capite, contro una media europea di 115 euro, mentre il 22% della rete idrica ha oltre cinquant’anni.

In questo difficile scenario, Fondazione ENPAIA conferma il proprio impegno a sostegno dell’economia reale, attraverso investimenti nelle eccellenze produttive e nelle filiere strategiche nazionali, contribuendo a una crescita sostenibile, innovativa e competitiva.