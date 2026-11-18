Gianluca Gaeta, Segretario regionale UGL Salute Lazio, e Laurent Tellini, RSU ARES 118: «Non possiamo disperdere anni di esperienza e professionalità. La Regione Lazio e ARES 118 intervengano subito».

La situazione occupazionale del 118 nel Lazio richiede risposte immediate. Circa 113 lavoratori precari ARES 118, tra autisti, barellieri e operatori, rischiano di rimanere senza lavoro, nonostante anni di servizio e professionalità maturate sul campo.

«È inaccettabile rischiare di perdere personale già formato ed esperto mentre il sistema dell’emergenza sanitaria continua ad avere bisogno di risorse umane. La priorità deve essere la salvaguardia occupazionale di tutti i 113 precari, individuando percorsi concreti per garantire loro continuità lavorativa», dichiarano Gaeta e Tellini.

La tutela deve riguardare tutti i lavoratori del sistema 118, compresi quelli impiegati nelle aziende private convenzionate che, da anni, contribuiscono al funzionamento del servizio di emergenza. Non deve esserci una guerra tra lavoratori pubblici, privati e volontari: ogni professionalità merita rispetto e tutela.

Chiediamo inoltre nuove postazioni ARES 118, soprattutto nelle province di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo, per avvicinare il servizio ai cittadini e consentire a tanti lavoratori di prestare servizio nei propri territori, riducendo gli spostamenti verso Roma.

È indispensabile utilizzare le graduatorie vigenti e gli avvisi pubblici per coprire il fabbisogno di personale, avviare nuove procedure concorsuali per gli infermieri e programmare nuove assunzioni di autisti e operatori. Servono anche nuove ambulanze e il potenziamento dei mezzi già operativi.

Chiediamo infine trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, anche rispetto ai circa 102 milioni di euro previsti per 48 lotti di servizi esterni, valutando maggiori investimenti nel personale, nelle ambulanze e nelle postazioni pubbliche.

«Non pretendiamo privilegi, ma lavoro, dignità e rispetto per chi da anni garantisce un servizio essenziale. Non si può parlare di potenziamento del 118 e contemporaneamente rischiare di mandare a casa 113 lavoratori che rappresentano una risorsa preziosa. Chiediamo alla Regione Lazio e ad ARES 118 un confronto immediato e decisioni concrete.

Il 118 ha bisogno di personale, ambulanze e nuove postazioni, non di divisioni tra lavoratori. salvaguardare i 113 precari deve essere la priorità. Basta promesse, adesso servono fatti!».