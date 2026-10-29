Un successo annunciato la XIV ediz di Sinfonia d’autunno per Aido nazionale. Testimonial l’attrice regista Yvonne Scio’

Un successo annunciato per la XVI edizione “Sinfonia d’Autunno”, il charity event ideato ed organizzato da Maridi Communication, per il terzo anno destinato alla comunicazione delle attività ed alla raccolta fondi di A.I.D.O nazionale (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), medaglia d’oro al Merito della Sanità Pubblica. Testimonial dell’evento che si è svolto nella splendida cornice di Villa Mazzarella, Napoli, Yvonne Sciò, nota attrice ed apprezzata regista che ha presentato il trailer di “Womeness”, il suo ultimo lavoro che la vede nella triplice veste di regista, sceneggiatrice, produttrice, di recente acquistato dalla Rai ed in onda entro la fine del 2026. Accanto a lei, in una sinergia vincente di solidarietà, altri volti dello spettacolo, quali il tenore Giuseppe Gambi e Tommaso Pezzella in arte Ines Rodriguez che si sono esibiti in splendide performance artistiche. La serata condotta da Maridi Vicedomini, giornalista, ha visto la partecipazione di Flavia Petrin, Presidente nazionale AIDO giunta a Napoli per l’occasione insieme ad imprenditori e professionisti operativi nell’intera penisola e nello scenario internazionale, premiati per il loro grande impegno anche nel sociale ; tra questi , gli imprenditori Vito Grassi, AD Graded Spa( progettazione e realizzazione di soluzione energetiche integrate nel settore pubblico e privato), Pasquale Di Fiore , titolare di Di Fiore Costruzioni Srl (Edilizia, Opere Pubbliche, Restauri) Eduardo Angeloni, Amministratore unico di AN.TRA.CINE srl, (produzione cinematografica). Premiati, per la medicina, il radiologo Massimo Zeccolini e l’odontoiatra Domenico Monda per l’alto valore professionale e per la particolare sensibilità verso il mondo dell’infanzia. Ampio spazio anche all’Audiovisivo con la proiezione di trailer di opere di grande impatto sociale, tra cui “Più! Più! Più” il docu-film di Giovanni Mazzitelli dedicato alla Pallanuoto. Applausi per il quadro Moda, con in passerella, una capsule delle esclusive Collezioni Autunno Inverno 2026 /27 di “Pellicceria Antonelli” di Umberto Antonelli, “Le Zirre Napoli” di Paola Greco, “Cerrone Abbigliamento e Pellicceria” di Tersige Cerrone. Molto apprezzata, per il Wellness & Health, la presentazione del Progetto Renaissance by Anna Iannucci imprenditrice nel settore Beauty da oltre 25 anni con il brand Anna Diamond. Da menzionare, tra gli sponsor partner della kermesse, per il Food, Massimiliano Di Caprio imprenditore top, titolare del brand “Dal Presidente”, eccellenza italiana per il comparto “Pizza, Patrimonio dell’Unesco” premiato nel corso della kermesse anche per il suo impegno verso i più deboli ed Aniello Esposito, noto Pastry Chef, titolare di “Dolce e Caffè”, sempre presente agli eventi charity. Gran finale con la degustazione di prelibatezze by lo Chef della Casa di Villa Mazzarella.