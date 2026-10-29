ACADI: “A rischio 5 miliardi di gettito dai giochi”

ACADI, l’Associazione dei Concessionari di Apparecchi da Intrattenimento, esprime forte preoccupazione per le indiscrezioni sulla prossima legge di bilancio. Secondo quanto circola, il Governo intende chiedere al comparto un punto in più di PREU su AWP e VLT e una proroga triennale delle concessioni a costi molto superiori a quelli del 2024. Se confermate, queste misure metterebbero fuori mercato gran parte della rete.

Il prezzo del 2024 fu fissato su un mercato che oggi non esiste più. Dal 2018 al 2025 la spesa dei giocatori sugli apparecchi è scesa del 24%, mentre il resto del settore cresceva. La quota degli apparecchi sul gioco è passata dal 55% al 36% e il gettito che generano è sceso da 6,2 a 5,0 miliardi. Ad agosto 2026 la raccolta AWP perdeva un ulteriore 9,9% su base annua.

I conti degli apparecchi già oggi non reggono. Anche con gli stessi importi del 2024, una AWP media chiuderebbe l’anno in perdita, e così una VLT media. Un aumento del PREU e corrispettivi più alti trasformerebbero queste perdite in un passivo che nessun operatore può sostenere per tre anni.

“Non chiediamo sconti, chiediamo di non spegnere una filiera che garantisce allo Stato miliardi di entrate ogni anno. Un prelievo insostenibile non aumenta il gettito: lo azzera.”, dichiara Geronimo Cardia, Presidente di ACADI.

ACADI fa sapere di essere pronta a mettere a disposizione delle istituzioni l’analisi completa e a confrontarsi da subito sulle misure della legge di bilancio.