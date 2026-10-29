Eventi, grande successo a Napoli per i City Talks di spin factor

Oltre 40 relatori - tra cui tre ministri, due sottosegretari, parlamentari dei vari schieramenti politici, sei tra direttori e vicedirettori di testate nazionali, giornalisti, scrittori, AD e manager di grandi aziende - oltre duecentocinquanta ospiti e venti temi di dibattito sull’attualità: sono questi i numeri di City Talks, il format di confronto e networking ideato da Spin Factor, società leader a livello nazionale nell’analisi dei dati e nelle strategie di comunicazione per istituzioni e aziende, che si è svolto venerdì 23 e sabato 24 ottobre a Napoli nella sede dell’Associazione Costruttori Edili Napoli (ACEN).

Dopo il successo dei Capri Talks dello scorso maggio, Spin Factor ha alzato ulteriormente il livello: i talks generano notizie e creano valore relazionale per i relatori e gli ospiti, in una dimensione non spersonalizzante. Napoli, giustamente definita dal Ministro Alessandro Giuli, nel corso del suo intervento, “capitale internazionale della cultura”, ha fatto da cornice perfetta a questo evento.

Venerdì 23 ottobre si è parlato di Energia, con Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; a rilanciare il tema si è proseguito con i panel dal titolo (In)dipendenza energetica con Vinicio Vigilante, AD di GSE; Edoardo De Luca, Responsabile Affari Centrali Italia di Enel, Angelica De Vito, Consigliere Diplomatico ONU su migrazioni climatiche, Andrea Porchera, Responsabile Relazioni Istituzionali Renexia, e Michele Vitiello, Segretario Generale WEC Italia. E ancora, un approfondimento sul tema del Lavoro, con Claudio Durigon, Sottosegretario al Lavoro. Un momento di riflessione sulla città di Napoli ha visto un confronto con Gabriella Buontempo, Presidente Centro Sperimentale di Cinematografia, Armando Cesaro, Presidente Consorzio Asi Napoli, Carlo Puca, Assessore alla Partecipazione Attiva e all’Immagine della città di Napoli, Enzo Maraio, Assessore al Turismo e alla Transizione Digitale Regione Campania. A chiudere la mattinata, l’intervento di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e Presidente Anci. Nel pomeriggio, si è discusso di attualità con Francesco Macrì, Presidente di Leonardo SpA; i deputati Ylenja Lucaselli (FdI), Piero De Luca (Pd) e Luigi Marattin (Pld); Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute, Valerio D’Angelo, AD Fiven, Davide Ferraro, AD WinTime SpA, Antonio Savarese, Presidente ACEN, e Paolo Scudieri, Presidente Gruppo Adler; di Politica con il capo dell’opposizione al consiglio regionale della Campania, Gennaro Sangiuliano, e il deputato del Partito Democratico Marco Furfaro. In chiusura, un confronto sui 100 anni del Napoli calcio, con lo scrittore Alessandro Iovino, e i giornalisti Massimo Giletti e Stefano Zurlo.

Sabato 24 ottobre invece si è iniziato con un’ampia pagina sull’Innovazione tecnologica, con Alessio Butti, Sottosegretario all’Innovazione tecnologica; sul futuro delle giovani generazioni con Marta Schifone, deputato di Fratelli d’Italia; sulle sinergie strategiche e sulle relazioni istituzionali nell’era digitale con Giovannantonio Macchiarola, Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di Terna, Angelo Mazzetti, Direttore Relazioni Istituzionali di Meta per Italia, Grecia, Cipro e Malta e Claudio Velardi, Direttore de Il

Riformista. E’ stata poi la volta di Alessandro Giuli, Ministro della Cultura che ha parlato di cinema, cultura e arte. In conclusione l’intervento sul mondo giovanile con Andrea Abodi, Ministro dello Sport.

Un format, questo ideato da Spin Factor, che utilizza al meglio le peculiarità del posto in cui si svolge, una città in cui millenni di stratificazioni storiche, miti e tradizioni classiche si fondono quotidianamente con le contraddizioni e l’energia inarrestabile della modernità, tenendo ben separati i momenti mediatici da quelli riservati e garantendo visibilità, ascolto, discrezione e creazione di connessioni significative tra i partecipanti.

I City talks sono stati interamente ideati e organizzati dal team eventi di Spin Factor, che si è integrato con una parte del team comunicazione.

La valenza dell’evento è stata certificata dai patrocini di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero del Turismo, Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Napoli e Sport e Salute SpA. Le media partnership sono state attivate con Il Sole 24 Ore Radiocor, Energia Oltre, Sky Tg24 e Adnkronos, presenti con propri operatori e corner durante la due giorni, in aggiunta alle altre testate accorse per seguire l’evento. La partnership tecnica è stata curata da Meta.

Si sono alternate alla conduzione delle varie sessioni: Lavinia Spingardi (giornalista SkyTg24), Maria Antonietta Spadorcia (vice direttore Tg2) e Simona Branchetti (giornalista Mediaset). Alla moderazione: Davide Desario, (direttore Adnkronos), Michele Cagiano (vice direttore SkyTg24), Roberto Iotti (vice direttore Il Sole 24 Ore), Francesco Piccinini (direttore Deepinto), Boris Mantova (caporedattore TgCom24-Radio 105)

Molto ampia anche la collaborazione con le aziende presenti: Terna, GSE, ENEL, Renexia, Fiven, WinTime, Consorzio ASI Napoli, Fondazione Scudieri e ACEN.