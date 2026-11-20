VIOLENZA

Nuovo venerdì, nuovo sciopero, stessa dinamica. Prima i semplici cori, poi il solito scatto all’azione contro le forze dell’Ordine. Il bilancio provvisorio delle manifestazioni di oggi, secondo il sindacato di polizia Coisp, è di sette poliziotti feriti.

A Roma, davanti al Ministero dell’Istruzione, contro gli agenti sono state lanciate bottiglie e persino cartelli stradali che hanno colpito cinque operativi del Reparto Mobile e uno della Questura. A Venezia, invece, un altro è rimasto ferito durante le cariche di alleggerimento.

Un furgone della Polizia è stato imbrattato a Ravenna, mentre a Padova la tangenziale è stata bloccata per circa due ore prima di essere riaperta al traffico.