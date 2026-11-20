IL VOTO al senato

L'emendamento di FdI non viene votato da Forza Italia Ma Tajani chiarisce: «Non c'entra niente col governo»

Via libera al dl scuola, ma i libri digitali a metà prezzo si trasformano in “palude” per la coalizione di centrodestra. La goccia che fa traboccare il vaso è un emendamento di Fratelli d’Italia, in cui si prevede che si mettano a disposizione degli studenti testi scolastici e universitari in versione e-book, integralmente stampabili, a un prezzo pari al 50% di quello della versione cartacea.

La proposta, a firma di Carmela Bucalo e Anna Maria Fallucchi, che ha come obiettivo primario «alleggerire il peso economico dell’istruzione sulle famiglie», non trova d’accordo gli editori. Questi ritengono che la decisione possa mettere in crisi l’intera filiera.

Le diverse vedute si riflettono in commissione Bilancio al Senato, dove Forza Italia, temendo per il comparto, si smarca dagli alleati. Un punto di vista espresso dagli azzurri anche in Aula, dove votano contro la variazione voluta da FdI, insieme alle opposizioni. La proposta, comunque, passa con 84 voti favorevoli, 76 contrari e un astenuto. Diverso, al contrario, il posizionamento sul testo finale, in occasione del quale la maggioranza si muove come un solo blocco. A spiegare come la «differenza di opinione» sia un semplice incidente e non abbia nulla a che vedere con la tenuta della coalizione è lo stesso vicepremier e leader di FI, Antonio Tajani: «Che avremmo votato contro spiega a margine del suo intervento al Med-Dialoghi Mediterranei lo sapevano tutti». Evidenzia, infatti, come il governo, in questa decisione, «non c’entra niente».

Considerando che a bocciare la modifica sono stati anche alcuni ministri (Elisabetta Casellati e Paolo Zangrillo), un viceministro (Francesco Paolo Sisto) e un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (Alberto Barachini), lo smarcamento, però, scatena più di un semplice dibattito. Le accuse della sinistra sono che dietro l’operazione possa esserci un diktat proveniente dai figli di Berlusconi, primi finanziatori del movimento e proprietari di una delle più importanti case editrici del Paese.

Detto ciò, il caso non risparmia neanche l’altra parte dello schieramento. A sostenere il testo presentato dal primo partito di maggioranza, ad esempio, c’è Azione, il cui peso si rivela determinante. Carlo Calenda evidenzia come la loro sia una scelta contro le lobby, ma è chiaro che la sua linea rappresenti una presa di posizione, o meglio, un avvertimento al campo largo. A far discutere, poi, sono una decina di assenze in un momento decisivo per il futuro delle minoranze.

La stessa Arianna Meloni, capo della segreteria politica di FdI, intanto, rivendica quanto fortemente voluto dalla sua forza di appartenenza. Rispondendo a un post di Alessandro Milan, conduttore di Radio 24, spiega come si tratti di una «battaglia di civiltà». La misura, a suo dire, consentirà un risparmio di circa 200 euro all’anno per ogni allievo.

Una giudizio, tuttavia, che non coincide con quello delle aziende specializzate nella produzione di manuali didattici. Per Vincenzo Cipolletta dell’Aie, imporre per legge un prezzo dimezzato alle versioni online non risolverebbe il problema e rischierebbe di compromettere la sostenibilità economica di un intero comparto. Ricorda, infatti, come «il valore di un libro non dipenda solo dalla carta utilizzata, bensì dal lavoro di autori, traduttori, illustratori, redattori e tecnici coinvolti nella produzione».

Anche i librai temono ripercussioni sulle attività commerciali. Detto ciò, c’è ancora terreno per ricomporre una frattura non del tutto insanabile. Basti pensare alle conseguenze applicative della norma e alle modalità con cui le aziende dovranno adeguarsi. In tal senso, riferiscono a “Il Tempo” diversi autorevoli rappresentanti delle forze che compongono l’esecutivo, si potrà trovare un equilibrio, evitando che un confronto utile si trasformi in un pericoloso scontro in un’Italia che tutto può, tranne che permettersi inutili divisioni.

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