Parla Filippo Mannino Da isola invasa dai migranti a meta turistica

Il sindaco aderisce a FdI: «Svolta con Meloni, l'immigrazione è gestita Anche i parlamentari spagnoli di Sanchez vengono qui per imparare»

K«Quando sono diventato sindaco mi sono imbattuto in situazioni assurde, con persone che dormivano a terra o su materassi sporchi. Oltre 4mila migranti in un’isola di 6mila abitanti. Questa era la gestione delle cooperative. Adesso, al contrario, siamo tra le mete turistiche più apprezzate. E questo è pure merito della collaborazione col governo e, soprattutto, con Giorgia Meloni. La mia non è una scelta di bandiera». A ribadirlo Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa, che ieri, nel corso di una partecipata conferenza, tenutasi in via della Scrofa, ha annunciato la propria adesione a Fratelli d’Italia.

Perché ha scelto di entrare a far parte del primo partito di maggioranza?

«Quello di oggi è il punto d’arrivo di un percorso di rispetto reciproco e fiducia iniziato nel 2023, innanzitutto col presidente del Consiglio e, successivamente, con tutto l’esecutivo. Oltre ad affrontare i problemi legati all’immigrazione, abbiamo lavorato su tante questioni che riguardano il territorio».

Possiamo dire che la sua isola non è più quella invasa dai migranti?

«Siamo una terra di confine. Abbiamo il dovere di caratterizzarci per la nostra umanità. L’accoglienza è nel nostro dna. La differenza rispetto al passato è che ora il fenomeno è regolarizzato e non più lasciato in balia delle onde. Adesso c’è un hotspot e c’è la Croce Rossa, che ha restituito dignità a un luogo in cui, prima, i diritti venivano ripetutamente calpestati».

A cosa si riferisce?

«Le persone non vengono trattenute per settimane. I trasferimenti avvengono al massimo entro 24 ore. L’approccio è cambiato, così come si sono ridotte le partenze dalle coste africane».

Tale svolta ha contribuito alla crescita economica dell’isola?

«In passato eravamo sulle prime pagine dei giornali, con titoli come Lampedusa crollata, Lampedusa sotto attacco, Lampedusa in stato di emergenza. Oggi, per fortuna, ci siamo per le nostre eccellenze. Prima di questo governo, le persone non ci consideravano meta sicura e turistica. Adesso dicono l’esatto contrario».

Ha mai pensato di esportare un “modello virtuoso”?

«Riceviamo continue visite. La settimana scorsa sono venuti qui rappresentanti di diversi parlamenti europei. Persino dalla Spagna di Sánchez sono arrivati delegati per studiare e approfondire un esempio di buone pratiche».

Il contrario, dunque, di quanto avvenuto in realtà come la Riace di Lucano

«Non ci siamo mai tirati indietro di fronte a chi chiede aiuto. Ma tutto deve avvenire in equilibrio. Non si può condannare una popolazione in nome dell’accoglienza. Meloni ha avuto la capacità di mostrare all’Europa come, in questa realtà, fosse necessario comportarsi diversamente. Il messaggio è arrivato e, grazie all’attenzione riservataci da quest’esecutivo, le cose sono cambiate. Non dimentichiamo che c’è stato un periodo in cui l’Ue ci aveva abbandonati. Ora, per fortuna, non è più così».

Si potrebbe fare di più?

«Ritengo che sarebbero necessarie leggi speciali per affrontare i problemi delle terre insulari. Per noi, il diritto alla salute, all’istruzione e alla libertà di movimento sono spesso chimere».

Con l’adesione a FdI, nel frattempo, ha ritenuto di dare un segnale a chi non si è voltato dall’altra parte

«Negli ultimi anni abbiamo ottenuto attenzione senza prendere tessere. Lampedusa e Linosa sono spesso finite al centro dell’agenda governativa, con interventi che auspicavamo da tempo immemore. Ricordo che, col Decreto Sud, abbiamo avuto a disposizione 45 milioni per interventi infrastrutturali. Inoltre, si è intervenuti sul fronte sanitario con le ambulanze del 118, che prima non c’erano, e con un servizio oncologico decentrato. Ora chi necessita di chemioterapia non deve più spostarsi».

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