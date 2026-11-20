OCCUPAZIONE VIOLENTA

Durante la notte del 18 novembre, un gruppo di ragazzi ha fatto irruzione nell’istituto tecnico industriale “Michael Faraday” di Ostia con l’intento di occuparlo.

Sul posto è quindi giunta la preside, Rejana Martelli, che è stata poi aggredita con spintoni e minacciata fino a quando è stata costretta a uscire dalla scuola.

Il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha successivamente telefonato alla professoressa per esprimerle solidarietà e vicinanza. “Un atto di violenza gravissimo e inaccettabile - ha detto - Chi aggredisce una dirigente colpisce l’intera comunità scolastica. Le responsabilità devono essere accertate fino in fondo”, ha concluso il ministro.